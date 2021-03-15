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Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Быстрая, очень простая в приготовлении, из доступных ингредиентов сладость к чаю нравится всем, кто бы её ни пробовал. Удивительно пышная, нежная, с молочно-ванильным вкусом — готовьте и не пожалеете!

Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Ингредиенты для сладости к чаю:

  • Сгущённое молоко — 1 банка;
  • Яйца — 2 шт;
  • Мука — 460 гр;
  • Ванилин — 1 гр;
  • Разрыхлитель теста — 10 гр;
  • Соль — щепотка;
  • Растительное масло — 75 мл.

В ёмкости смешать сгущённое молоко, яйца, ванилин, соль. Всыпать муку и замесить тесто руками.

Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Тесто разделить на две половинки.

Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Каждую раскатать в пласт, рюмкой вырезать кружочки.

Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Отправить на разогретую с растительным маслом сковороду, жарить с каждой стороны до готовности на небольшом огне. Выложить на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло.

Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Эта сладость похожа на пончики, только с отчетливым молочно-ванильным вкусом. Очень нежная, пышная и вкусная, а главное — быстрая и лёгкая в приготовлении! Обязательно попробуйте!

Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Подробнее о том, как сделать , смотрите в видео ниже:

 

 

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сладкая выпечка
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