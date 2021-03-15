Готовьте и не пожалеете: сладость к чаю из банки сгущёнки и 2 яиц

Быстрая, очень простая в приготовлении, из доступных ингредиентов сладость к чаю нравится всем, кто бы её ни пробовал. Удивительно пышная, нежная, с молочно-ванильным вкусом — готовьте и не пожалеете!

Ингредиенты для сладости к чаю:

Сгущённое молоко — 1 банка;

Яйца — 2 шт;

Мука — 460 гр;

Ванилин — 1 гр;

Разрыхлитель теста — 10 гр;

Соль — щепотка;

Растительное масло — 75 мл.

В ёмкости смешать сгущённое молоко, яйца, ванилин, соль. Всыпать муку и замесить тесто руками.

Тесто разделить на две половинки.

Каждую раскатать в пласт, рюмкой вырезать кружочки.

Отправить на разогретую с растительным маслом сковороду, жарить с каждой стороны до готовности на небольшом огне. Выложить на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло.

Эта сладость похожа на пончики, только с отчетливым молочно-ванильным вкусом. Очень нежная, пышная и вкусная, а главное — быстрая и лёгкая в приготовлении! Обязательно попробуйте!

Подробнее о том, как сделать , смотрите в видео ниже: