Если есть фарш и капуста, обязательно жарю «капустники»

Можно сказать, что это котлеты из капусты и фарша. Получается очень вкусно, сытно и сочно. Если хотите добиться большего вкусового сходства с голубцами, можно добавить тертую морковь и отварной рис. Такие капустники можно жарить на сковороде или запекать в духовке. Запеченные капустники тоже получаются мягкими и сочными за счет большого количества капусты. Фарш подойдет любой – куриный, свиной, смешанный.

Ингредиенты:

фарш – 350 г

капуста – 250 г

лук репчатый – 0,5 головки

чеснок – 1-2 зубчика

яйцо – 1 шт.

мука – для панировки

соль, перец, зелень – по вкусу

растительное масло – для жарки

Капустники с фаршем жареные на сковороде – рецепт с фото:

К мясному фаршу добавляем нарезанный мелким кубиком лук, пропущенный через пресс чеснок. Солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем.

Капусту нужно нарезать очень мелко. Можно воспользоваться кухонным комбайном или порубить ножом (отдельные листья сначала режем соломкой, а потом измельчаем её поперёк мелко-мелко).

Соединяем фарш и капусту.

Вбиваем яйцо, добавляем измельченную свежую зелень.

Хорошо вымешиваем ложкой.

Лепим округлые котлеты-капустники.

Перед жаркой обваливаем их со всех сторон в муке.

Выкладываем на сковородку, жарим в небольшом количестве масла под крышкой на умеренном огне.

Затем обжариваем другую сторону до готовности.

Жареные капустники с фаршем готовы!

Приятного аппетита!