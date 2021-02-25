Если есть фарш и капуста, обязательно жарю «капустники»

Можно сказать, что это котлеты из капусты и фарша. Получается очень вкусно, сытно и сочно. Если хотите добиться большего вкусового сходства с голубцами, можно добавить тертую морковь и отварной рис. Такие капустники можно жарить на сковороде или запекать в духовке. Запеченные капустники тоже получаются мягкими и сочными за счет большого количества капусты. Фарш подойдет любой – куриный, свиной, смешанный.
Ингредиенты:
- фарш – 350 г
- капуста – 250 г
- лук репчатый – 0,5 головки
- чеснок – 1-2 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- мука – для панировки
- соль, перец, зелень – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Капустники с фаршем жареные на сковороде – рецепт с фото:
К мясному фаршу добавляем нарезанный мелким кубиком лук, пропущенный через пресс чеснок. Солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем.
Капусту нужно нарезать очень мелко. Можно воспользоваться кухонным комбайном или порубить ножом (отдельные листья сначала режем соломкой, а потом измельчаем её поперёк мелко-мелко).
Соединяем фарш и капусту.
Вбиваем яйцо, добавляем измельченную свежую зелень.
Хорошо вымешиваем ложкой.
Лепим округлые котлеты-капустники.
Перед жаркой обваливаем их со всех сторон в муке.
Выкладываем на сковородку, жарим в небольшом количестве масла под крышкой на умеренном огне.
Затем обжариваем другую сторону до готовности.
Жареные капустники с фаршем готовы!
Приятного аппетита!
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