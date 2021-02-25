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Если есть фарш и капуста, обязательно жарю «капустники»

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Можно сказать, что это котлеты из капусты и фарша. Получается очень вкусно, сытно и сочно. Если хотите добиться большего вкусового сходства с голубцами, можно добавить тертую морковь и отварной рис. Такие капустники можно жарить на сковороде или запекать в духовке. Запеченные капустники тоже получаются мягкими и сочными за счет большого количества капусты. Фарш подойдет любой – куриный, свиной, смешанный.

Ингредиенты:

  • фарш – 350 г
  • капуста – 250 г
  • лук репчатый – 0,5 головки
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – для панировки
  • соль, перец, зелень – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

ингредиенты

Капустники с фаршем жареные на сковороде – рецепт с фото:

К мясному фаршу добавляем нарезанный мелким кубиком лук, пропущенный через пресс чеснок. Солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем.

фарш и лук

Капусту нужно нарезать очень мелко. Можно воспользоваться кухонным комбайном или порубить ножом (отдельные листья сначала режем соломкой, а потом измельчаем её поперёк мелко-мелко).

капуста

Соединяем фарш и капусту.

соединить

Вбиваем яйцо, добавляем измельченную свежую зелень.

яйцо и зелень

Хорошо вымешиваем ложкой.

перемешать

Лепим округлые котлеты-капустники.

котлеты

Перед жаркой обваливаем их со всех сторон в муке.

в муке

Выкладываем на сковородку, жарим в небольшом количестве масла под крышкой на умеренном огне.

на сковороде

Затем обжариваем другую сторону до готовности.

капустники с фаршем жареные на сковороде

Жареные капустники с фаршем готовы!

капустники с фаршем жареные

Приятного аппетита!

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