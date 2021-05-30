15 легких и очень вкусных овощных запеканок

Овощная запеканка – беспроигрышное блюдо, когда хочется чего-то простого и полезного. А еще она почти не требует усилий и времени – достаточно просто сложить все в форму и поставить в духовку. Держи 15 самых вкусных рецептов на заметку!

1. Овощная запеканка со сливками и фетой

Если нужен более сытный вариант – добавь немного макарон.

Тебе понадобится: 1 цукини, 200 г помидоров черри, 100 г стручковой фасоли, 200 г шампиньонов, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, 300 мл сливок, 300 г феты, 130 г сыра, специи.

Приготовление: Нарежь цукини и черри кружочками, грибы – пластинами, а чеснок мелко наруби. Взбей яйца со сливками, добавь специи и залей овощи. Сверху разложи фету, засыпь тертым сыром и запекай 40 минут при 180 градусах.

2. Овощная запеканка с фаршем

Подойдет любой фарш – куриный, говяжий, свиной или смешанный.

Тебе понадобится: 800 г фарша, 6 картофелины, 1 луковица, 1 баклажан, 4 помидора, 30 г сыра, специи.

Приготовление: Нарежь все овощи кружочками, натри сыр и выложи слоями: картофель, помидоры, сыр, баклажаны, фарш, картофель, помидоры, сыр. Периодически пересыпай слои специями. Отправь запеканку в духовку на 50 минут при 200 градусах.

3. Диетическая овощная запеканка

Самый низкокалорийный рецепт для тех, кто заботится о фигуре.

Тебе понадобится: 3 помидора, 2 кабачка, 2 баклажана, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 100 мл молока, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Нарежь овощи произвольными кубиками примерно одного размера, а сельдерей наруби помельче. Выложи все в форму и залей взбитым с молоком и специями яйцом. Запекай 45 минут при 180 градусах.

4. Овощная запеканка с грибами

Вкусно, сытно и очень ароматно!

Тебе понадобится: 2 перца, 200 г грибов, 100 г шпината, 1 луковица, 3 яйца, 80 мл томатного сока, 1 кабачок, 1 морковь.

Приготовление: Нарежь овощи и грибы кусочками среднего размера. Шпинат произвольно измельчи и немного припусти на сковороде. Сложи все в форму, присыпь специями, залей томатным соком и взбитым яйцом. Запекай 40-50 минут при 180 градусах.

5. Овощная запеканка с фаршем по-гречески

Почти традиционная греческая мусака в домашних условиях!

Тебе понадобится: 500 г помидоров, 1 луковица, 600 г фарша, 2 картофелины, 100 мл красного вина, 2 цукини, 2 баклажана, 300 мл молока, 150 г сыра, корица, мята, чеснок, оливковое масло, специи.

Приготовление: Мелко нарежь лук с чесноком и обжарь их с фаршем 10 минут. После этого добавь измельченные помидоры и специи, влей вино и протуши еще 10 минут. Цукини, баклажаны и картофель нарежь кружочками и немного обжарь отдельно. Выложи все в форму слоями и залей молоком с тертым сыром, а потом отправь в духовку на полчаса при 190 градусах.

6. Овощная запеканка с капустой

А если хочешь, чтобы она приготовилась быстрее, сначала немного протуши овощи на сковороде.

Тебе понадобится: 250 г капусты, половина баклажана, 1 помидор, 1 луковица, 1 морковь, 150 г кукурузы, чеснок, зелень, 3 яйца, 150 мл молока, специи.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту, натри морковь на терке и разомни их руками. Остальные овощи тоже нарежь соломкой, и туда же наруби чеснок и зелень. Взбей яйца с молоком и специями, залей запеканку и отправь в духовку на 50 минут при 180 градусах.

7. Овощная запеканка с картошкой

Запеканка с картошкой более сытная и основательная.

Тебе понадобится: 1 кабачок, 4 помидора, 4 картофелины, 1 луковица, 200 мл сметаны, 200 г сыра, 1 пучок зеленого лука, специи.

Приготовление: Нарежь все овощи кружочками и выложи слоями: картошка, лук, кабачок, помидоры. Сверху присыпь все специями и рубленым луком, и залей сметаной с тертым сыром. Запекай примерно час при 200 градусах под фольгой.

8. Овощная запеканка с цветной капустой и брокколи

Свежую капусту и брокколи сначала привари пару минут до мягкости.

Тебе понадобится: 300 г цветной капусты, 200 г брокколи, 2 перца, 2 яйца, 100 мл сливок, 150 г сыра, специи.

Приготовление: Раздели оба вида капусты на соцветия, а перец нарежь крупными кружочками. Выложи все в форму и залей яйцами со сливками и специями. Сверху затри запеканку сыром и отправь в духовку на 45 минут при 180 градусах.

9. Слоеная овощная запеканка

Очень необычный рецепт, для которого тебе понадобится блендер.

Тебе понадобится: 250 г шпината, 100 г цветной капусты, 1 морковь, 1 луковица, 0,5 стакана бульона, 100 г грибов, 2 яйца, 4 ст.л. панировочных сухарей, специи.

Приготовление: По отдельности отвари цветную капусту, шпинат, и морковь, и измельчи их блендером. Обжарь лук с грибами, охлади и перемешай с яичными белками.

Раздели грибы на три части и добавь в шпинатную, капустную и морковную массу с ложкой сухарей. Выложи все слоями, сверху смажь желтками и присыпь оставшимися сухарями. Запекай 45 минут при 180 градусах.

10. Овощная запеканка с рыбой

Подойдет любая рыба, но рекомендуем сразу брать филе.

Тебе понадобится: 400 г рыбы, 2 помидора, 400 г картофеля, 2 перца, 100 г горошка, 2 яйца, 100 мл молока, 150 г сыра.

Приготовление: Нарежь рыбу крупными кусками, перемешай со специями и выложи в форму. Картофель отвари и нарежь кружочками, перец порежь тонкими дольками, а перец – мелким кубиком. Добавь овощи к рыбе и залей взбитыми яйцами с молоком и тертым сыром. Запекай 30-40 минут при 180 градусах.

11. Овощная запеканка с творогом

Двойная польза в одном блюде.

Тебе понадобится: 400 г кабачков, 300 г творога, 1 морковь, 2 белка, зелень, специи.

Приготовление: Натри на терке кабачки с морковью, перемешай и слегка отожми. Смешай творог с рубленой зеленью, специями и взбитыми в пышную пену белками. Выложи в форму овощи, а сверху творожную массу, и запекай 30-40 минут при 180 градусах.

12. Овощная запеканка с тыквой

Аромат будет стоять на весь дом!

Тебе понадобится: 300 г тыквы, 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 репа, 1 пучок зелени, 1 стакан кефира, 200 г сыра, специи.

Приготовление: Нарежь все овощи кружочками и произвольно выложи слоями, начиная с картошки. Каждый слой приправь, а сверху притрусь зеленью и тертым сыром. Залей запеканку кефиром и отправь в духовку на 40 минут при 180 градусах.

13. Овощная запеканка в томате

Лучше всего сюда подходят консервированные томаты в собственном соку.

Тебе понадобится: 1 кабачок, 2 перца, 0,5 пучка базилика, 4 картофелины, 400 г помидоров в собственном соку, чеснок, специи, зелень.

Приготовление: Нарежь картофель тонкими ломтиками, остальные овощи соломкой, а базилик просто измельчи. Выложи все в форму, залей томатами со специями и зеленью, и перемешай. Запекай 45 минут при 200 градусах под фольгой.

14. Овощная запеканка с курицей

Куриное филе легко впишется в любую овощную запеканку.

Тебе понадобится: 2 помидора, 1 баклажан, 1 кабачок, 300 г курицы, 3 моркови, 1 луковица, чеснок, специи, 2 ст.л. сметаны.

Приготовление: Измельчи лук с чесноком, натри морковь на терке и слегка обжарь их на сковороде. Очень мелко наруби курицу, перемешай с зажаркой и выложи в форму. Остальные овощи нарежь кружочками и разложи слоями, а в конце смажь сметаной со специями. Запекай 45-50 минут при 180 градусах.

15. Овощная запеканка с орехами

Она очень необычно похрустывает во рту!

Тебе понадобится: 300 г капусты, 300 г моркови, 1 перец, 100 г грецких орехов, 2 яйца, 60 г сыра, специи.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту, разомни ее руками, и смешай с яйцами и специями. Выложи капусту в форму, а сверху разложи тертую морковь с мелко нарезанным перцем. Присыпь рублеными орехами, и по желанию повтори слои по кругу. Запекай час при 180 градусах под фольгой.