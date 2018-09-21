Как быстро и вкусно приготовить курицу по-итальянски: 5 простых и быстрых рецептов

Как быстро и вкусно приготовить курицу по-итальянски: 4 простых и быстрых рецепта

Если в рационе среди мясных продуктов преобладает курятина, то рано или поздно возникнет желание разнообразить меню несколькими новыми рецептами приготовления ароматной курочки. Предлагаем познакомиться с итальянским взглядом на всем привычный ингредиент. Если в рационе среди мясных продуктов преобладает курятина, то рано или поздно возникнет желание разнообразить меню несколькими новыми рецептами приготовления ароматной курочки. Предлагаем познакомиться с итальянским взглядом на всем привычный ингредиент.

Курица в сливочно-сырном соусе

Курица в сливочно-сырном соусе

Куриная грудка в бальзамическом уксусе

Куриная грудка в бальзамическом уксусе

Пикката

Пикката

Паста с курицей Капрезе

Паста с курицей Капрезе

Ингредиенты (4 порции):

Курица с пастой в сливочном соусе с лимоном

Курица с пастой в сливочном соусе с лимоном

• 500 г спагетти• 1 зубчик чеснока, измельчить• 1 стакан натурального йогурта• 1 столовая ложка сливочного масла• 0,5 чайной ложки соли• ¼ чайной ложки итальянских специй• ¼ чайной ложки сушеного красного перца• 0,5 стакана тертого сыра пармезан• перец• мускатный орех• 2 куриные грудки-гриль• зелень петрушки1. В кипящую воду опускаем спагетти и варим до готовности.2. Измельчаем чеснок и добавляем в кипящую воду, пока варятся спагетти.3. В миске смешиваем йогурт, соль, итальянские специи, красный перец.4. Как только спагетти сварились, процеживаем их и возвращаем обратно в кастрюлю. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.5. Аккуратно добавляем пасту в смесь с йогуртом и перемешиваем, пока весь соус не покроет спагетти.6. Посыпаем спагетти сыром пармезан и даём постоять.Подаём с половинкой куриной грудки, приготовленной на гриле, добавив петрушку, еще немного сыра. Перец по вкусу и щепотку мускатного ореха.можно всего лишь за 5 минут, она будет сочной и нежной.Каждое филеделим вдоль на 2 части. Они должны получиться примерно равными по толщине. Натираем их солью и слегка приправляем перцем. Очень сильно разогреваем сковороду-гриль. Ни в коем случае не смазываем ее маслом. Выкладываем на сковороду куриное филе и обжариваем 1-2 минуты.Пробуем перевернуть филе на другую сторону. Если оно прилипло к сковороде, значит, его рано переворачивать, корочка еще не сформировалась. Когда корочка сформируется, перевернуть филе не составит никакого труда.Перевернув филе, обжариваем его еще 2-3 минуты. Теперь его можно слегка смазать сверху растительным маслом. Оно сразу станет глянцевым и очень аппетитным.• 0,5 ст. бальзамического уксуса• 0,5 ст. куриного бульона• ¼ ст. сахара• 3 зубчика чеснока• 4 куриные грудки с косточкой и шкуркой• 1 ч. л. сушеного базилика• 0,5 чайной ложки сушеного орегано• ¼ ч. л. сушеного тимьяна• 1/7 ч. л. сушеного розмарина• ¼ ч. л. сушеного красного перца• соль, молотый черный перец по вкусу• 2 ст. л. петрушки, измельчить1. В миске смешиваем бальзамический уксус, куриный бульон, сахар и чеснок. Отставляем в сторону.2. Куриные грудки обсыпаем приготовленными специями, включая базилик, орегано, тимьян, розмарин, красный перец, соль и молотый черный перец по вкусу.3. Перекладываем курицу в сотейник, добавляем соус с бальзамическим уксусом. Накрываем крышкой и томим 3 часа в духовке при температуре 100 градусов.• 4 маленьких или 2 больших куриных грудки• 4 ст. л. сливочного масла• ¾ ст. сухого белого вина• 2 ст. л. лимонного сока• 2 ст. л. каперсов• петрушка, измельчить1. Обработанную куриную грудку посыпаем солью и перцем по вкусу.2. В глубокой сковороде разогреваем 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне. Как только оно растопится, кладём на сковороду куриную грудку и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон по 2 минуты.3. Перекладываем курицу со сковороды на тарелку. Накрываем фольгой.4. На среднем огне в сковороду добавляем вино и увариваем его, помешивая, до половины.Добавляем лимонный сок и кипятим ещё пару минут. Добавляем оставшееся сливочное масло. Перемешиваем и возвращаем курицу в сковороду. Тушим в полученном соусе 1-2 минуты. Подавайте курицу с каперсами и петрушкой.• 230 г пасты любой формы• 3 ст. л. оливкового масла (разделить это количество на 2 порции)• 500 г куриной грудки, нарезать кусочками по 1 см• 0,5 ч. л. соли (разделить на две порции)• 0,5 ч. л. черного молотого перца (разделить на две порции)• 0,5 кг помидоров, разрезать напополам• 3 зубчика чеснока, измельчить в чеснокодавке• 3 ст. л. бальзамического уксуса• 2 ст. шпината, нарезать• пучок базилика, нарезать• 100 г моцареллы, нарезать кубиками1. Доводим воду в кастрюле до кипения, подсаливаем ее. Готовим пасту в соответствии с инструкциями, указанными на упаковке. Процеживаем пасту, оставив 0,5 стакана воды, в которой она варилась. Отставляем пасту сторону, добавив оливковое масло.2. В это время разогреваем 2 столовые ложки оливкового масла в сковороде. Обжариваем на масле курицу, посолив и поперчив её. Готовим её по 3 минуты с каждой стороны. Перекладываем курицу со сковороды на тарелку на бумажную салфетку.3. Уменьшаем огонь до среднего, добавляем оставшееся оливковое масло (1 столовая ложка). Добавляем помидоры, чеснок и оставшиеся ¼ чайной ложки соли и черного перца. Готовим в течение 1 минуты, затем уменьшаем огонь и готовим еще 5-7 минут, аккуратно помешивая, пока помидоры не станут мягкими. Добавляем бальзамический уксус и готовьте еще минуту.4. В сковороду перекладываем пасту, курицу, шпинат и готовьте пару минут, пока шпинат не станет мягким. Если паста кажется сыроватой, то добавляем оставленную ранее воду, в которой она варилась, и провариваем пару минут. Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, добавляем базилик и моцареллу.• 2 куриные грудки• соль и перец по вкусу• ¼ ст. муки• 1,5 ст. л. сливочного масла• 1 ст. л. оливкового масла• 300мл куриного бульона• ¾ ст. сливок любой жирности по желанию• 3-4 ст. л. лимонного сока• паста (на выбор)• петрушка, нарезать1. Нарезаем куриную грудку горизонтально, чтобы из одной грудки получилось две отбивные.2. Солим, перчим, обваливаем в муке.3. В сковороде разогреваем сливочное и оливковое масло на среднем огне.4. Обжариваем курицу до золотистой корочки с обеих сторон. Переносим курицу со сковороды на тарелку.5. Уменьшаем огонь до среднего. Добавляем в сковороду ¼ стакана куриного бульона, провариваем немного, помешивая. Добавляем оставшийся бульон и сливки. Провариваем 2 минуты до загустевания.6. Добавляем лимонный сок, соль и специи. Добавляем дольки лимона.7. Перекладываем курицу в сковороду и готовим ещё 1 минуту.8. Подаём курицу порционно с пастой или картофельным пюре. Добавляем в тарелку петрушку и сливочно-лимонный соус.