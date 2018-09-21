Как быстро и вкусно приготовить курицу по-итальянски: 5 простых и быстрых рецептов

Как быстро и вкусно приготовить курицу по-итальянски: 4 простых и быстрых рецепта
Если в рационе среди мясных продуктов преобладает курятина, то рано или поздно возникнет желание разнообразить меню несколькими новыми рецептами приготовления ароматной курочки. Предлагаем познакомиться с итальянским взглядом на всем привычный ингредиент.
Курица в сливочно-сырном соусе
Курица в сливочно-сырном соусе
Ингредиенты (4 порции):
• 500 г спагетти
• 1 зубчик чеснока, измельчить
• 1 стакан натурального йогурта
• 1 столовая ложка сливочного масла
• 0,5 чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки итальянских специй
• ¼ чайной ложки сушеного красного перца
• 0,5 стакана тертого сыра пармезан
• перец
• мускатный орех
• 2 куриные грудки-гриль
• зелень петрушки
Как приготовить
1. В кипящую воду опускаем спагетти и варим до готовности.
2. Измельчаем чеснок и добавляем в кипящую воду, пока варятся спагетти.
3. В миске смешиваем йогурт, соль, итальянские специи, красный перец.
4. Как только спагетти сварились, процеживаем их и возвращаем обратно в кастрюлю. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
5. Аккуратно добавляем пасту в смесь с йогуртом и перемешиваем, пока весь соус не покроет спагетти.
6. Посыпаем спагетти сыром пармезан и даём постоять. Подаём с половинкой куриной грудки, приготовленной на гриле, добавив петрушку, еще немного сыра. Перец по вкусу и щепотку мускатного ореха.
Приготовить куриную грудку гриль можно всего лишь за 5 минут, она будет сочной и нежной.
Каждое филеделим вдоль на 2 части. Они должны получиться примерно равными по толщине. Натираем их солью и слегка приправляем перцем. Очень сильно разогреваем сковороду-гриль. Ни в коем случае не смазываем ее маслом. Выкладываем на сковороду куриное филе и обжариваем 1-2 минуты.
Пробуем перевернуть филе на другую сторону. Если оно прилипло к сковороде, значит, его рано переворачивать, корочка еще не сформировалась. Когда корочка сформируется, перевернуть филе не составит никакого труда.
Перевернув филе, обжариваем его еще 2-3 минуты. Теперь его можно слегка смазать сверху растительным маслом. Оно сразу станет глянцевым и очень аппетитным.
Куриная грудка в бальзамическом уксусе
Куриная грудка в бальзамическом уксусе
Ингредиенты (4 порции):
• 0,5 ст. бальзамического уксуса
• 0,5 ст. куриного бульона
• ¼ ст. сахара
• 3 зубчика чеснока
• 4 куриные грудки с косточкой и шкуркой
• 1 ч. л. сушеного базилика
• 0,5 чайной ложки сушеного орегано
• ¼ ч. л. сушеного тимьяна
• 1/7 ч. л. сушеного розмарина
• ¼ ч. л. сушеного красного перца
• соль, молотый черный перец по вкусу
• 2 ст. л. петрушки, измельчить
Приготовление:
1. В миске смешиваем бальзамический уксус, куриный бульон, сахар и чеснок. Отставляем в сторону.
2. Куриные грудки обсыпаем приготовленными специями, включая базилик, орегано, тимьян, розмарин, красный перец, соль и молотый черный перец по вкусу.
3. Перекладываем курицу в сотейник, добавляем соус с бальзамическим уксусом. Накрываем крышкой и томим 3 часа в духовке при температуре 100 градусов.
Пикката
Пикката
Ингредиенты (4 порции):
• 4 маленьких или 2 больших куриных грудки
• 4 ст. л. сливочного масла
• ¾ ст. сухого белого вина
• 2 ст. л. лимонного сока
• 2 ст. л. каперсов
• петрушка, измельчить
Приготовление:
1. Обработанную куриную грудку посыпаем солью и перцем по вкусу.
2. В глубокой сковороде разогреваем 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне. Как только оно растопится, кладём на сковороду куриную грудку и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон по 2 минуты.
3. Перекладываем курицу со сковороды на тарелку. Накрываем фольгой.
4. На среднем огне в сковороду добавляем вино и увариваем его, помешивая, до половины.
Добавляем лимонный сок и кипятим ещё пару минут. Добавляем оставшееся сливочное масло. Перемешиваем и возвращаем курицу в сковороду. Тушим в полученном соусе 1-2 минуты. Подавайте курицу с каперсами и петрушкой.
Паста с курицей Капрезе
Паста с курицей Капрезе
Ингредиенты (4 порции):• 230 г пасты любой формы
• 3 ст. л. оливкового масла (разделить это количество на 2 порции)
• 500 г куриной грудки, нарезать кусочками по 1 см
• 0,5 ч. л. соли (разделить на две порции)
• 0,5 ч. л. черного молотого перца (разделить на две порции)
• 0,5 кг помидоров, разрезать напополам
• 3 зубчика чеснока, измельчить в чеснокодавке
• 3 ст. л. бальзамического уксуса
• 2 ст. шпината, нарезать
• пучок базилика, нарезать
• 100 г моцареллы, нарезать кубиками
Приготовление:
1. Доводим воду в кастрюле до кипения, подсаливаем ее. Готовим пасту в соответствии с инструкциями, указанными на упаковке. Процеживаем пасту, оставив 0,5 стакана воды, в которой она варилась. Отставляем пасту сторону, добавив оливковое масло.
2. В это время разогреваем 2 столовые ложки оливкового масла в сковороде. Обжариваем на масле курицу, посолив и поперчив её. Готовим её по 3 минуты с каждой стороны. Перекладываем курицу со сковороды на тарелку на бумажную салфетку.
3. Уменьшаем огонь до среднего, добавляем оставшееся оливковое масло (1 столовая ложка). Добавляем помидоры, чеснок и оставшиеся ¼ чайной ложки соли и черного перца. Готовим в течение 1 минуты, затем уменьшаем огонь и готовим еще 5-7 минут, аккуратно помешивая, пока помидоры не станут мягкими. Добавляем бальзамический уксус и готовьте еще минуту.
4. В сковороду перекладываем пасту, курицу, шпинат и готовьте пару минут, пока шпинат не станет мягким. Если паста кажется сыроватой, то добавляем оставленную ранее воду, в которой она варилась, и провариваем пару минут. Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, добавляем базилик и моцареллу.
Курица с пастой в сливочном соусе с лимоном
Курица с пастой в сливочном соусе с лимоном
Ингредиенты (4 порции):
• 2 куриные грудки
• соль и перец по вкусу
• ¼ ст. муки
• 1,5 ст. л. сливочного масла
• 1 ст. л. оливкового масла
• 300мл куриного бульона
• ¾ ст. сливок любой жирности по желанию
• 3-4 ст. л. лимонного сока
• паста (на выбор)
• петрушка, нарезать
Приготовление:
1. Нарезаем куриную грудку горизонтально, чтобы из одной грудки получилось две отбивные.
2. Солим, перчим, обваливаем в муке.
3. В сковороде разогреваем сливочное и оливковое масло на среднем огне.
4. Обжариваем курицу до золотистой корочки с обеих сторон. Переносим курицу со сковороды на тарелку.
5. Уменьшаем огонь до среднего. Добавляем в сковороду ¼ стакана куриного бульона, провариваем немного, помешивая. Добавляем оставшийся бульон и сливки. Провариваем 2 минуты до загустевания.
6. Добавляем лимонный сок, соль и специи. Добавляем дольки лимона.
7. Перекладываем курицу в сковороду и готовим ещё 1 минуту.
8. Подаём курицу порционно с пастой или картофельным пюре. Добавляем в тарелку петрушку и сливочно-лимонный соус.
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