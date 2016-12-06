Ухи отдай!

Вот скажите мне, как вы относитесь ко всяким ушам-хвостам и прочим странного вида вещам в кулинарии?

Я - так замечательно.

Сегодня будем делать свиные уши. Штука несколько шокирующая, но вкусная и сытная.





Нам понадобятся:

1. Уши свиные. 2 штуки ( нас на рынке они по 10 русских рупий за штуку продаются)

2. Соевый соус 100 мл.

3. Чеснок 4 дольки.

4. Помидорка. Парочка средних размеров. (но тут - дело вкуса)

5. Лук репчатый 1 штука.

6. Душистый перец 5-6 горошин. Лаврушка 1-2 листа. Молотый перец по-вкусу.

7. Масло растительное 100 мл.



1. Первым делом с купленных ушей нужно соскоблить "следы бытования", как выразились бы реставраторы.

Ошпариваем кипяточком. Можно немного поварить. Нож в руку - и за дело. Можно скоблить. Особо сложные места я просто вырезал и все.

На фотке я немного их поварил.



Кузельманн отказывается называть это едой.



2. Отвариваем 30 минут. Можно с перчиком душистым. Можно с лаврушкой.



3. Достаем и режем соломкой. Я не стал дожидаться, пока остынут. Придерживал вилкой.



4. Смешиваем с чесноком и отправляем на разогретую сковородку, обильно смазанную маслом.





Когда немного обжарятся, добавляем соевый соус и тушим в нем на медленном огне до выпаривания.



5. Делаем обычный помидорно-луковый салатик и смешиваем с ушами.



Я люблю это все дело как следуют поперчить.

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