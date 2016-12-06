БУДЕТ ВКУСНО!

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Ухи отдай!

Вот скажите мне, как вы относитесь ко всяким ушам-хвостам и прочим странного вида вещам в кулинарии?
Я - так замечательно. 
Сегодня будем делать свиные уши. Штука несколько шокирующая, но вкусная и сытная.

Ухи отдай!
Нам понадобятся: 
1. Уши свиные. 2 штуки ( нас на рынке они по 10 русских рупий за штуку продаются)
2. Соевый соус 100 мл.
3. Чеснок 4 дольки.
4. Помидорка. Парочка средних размеров. (но тут - дело вкуса)
5. Лук репчатый 1 штука.
6. Душистый перец 5-6 горошин. Лаврушка 1-2 листа. Молотый перец по-вкусу.
7. Масло растительное 100 мл.

1. Первым делом с купленных ушей нужно соскоблить "следы бытования", как выразились бы реставраторы.
Ошпариваем кипяточком. Можно немного поварить. Нож в руку - и за дело. Можно скоблить. Особо сложные места я просто вырезал и все.
На фотке я немного их поварил.
Ухи отдай!
Кузельманн отказывается называть это едой.
Ухи отдай!
2. Отвариваем 30 минут. Можно с перчиком душистым. Можно с лаврушкой. 

3. Достаем и режем соломкой. Я не стал дожидаться, пока остынут. Придерживал вилкой.
Ухи отдай!
4. Смешиваем с чесноком и отправляем на разогретую сковородку, обильно смазанную маслом.
Ухи отдай!
Ухи отдай!
Когда немного обжарятся, добавляем соевый соус и тушим в нем на медленном огне до выпаривания.

5. Делаем обычный помидорно-луковый салатик и смешиваем с ушами.


Ухи отдай!
Я люблю это все дело как следуют поперчить.

Источник

закускиблюда из субпродуктовСалатывкуснокулинариясвиные уши
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