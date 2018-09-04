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Тающие треугольнички

Предлагаю вашему вниманию еще один вид вкусненьких солененьких печенюшек. Тающие они, потому как тают во рту и с тарелки.) Это очень быстро, очень просто и очень вкусно. Печеньки можно сделать любого вкуса, посыпая тем, чем только ваша душенька пожелает.

Тающие треугольнички

Итак, нужно всего лишь:

100 г муки 
100 г масла или маргарина 
1/4 ч. ложки соли 
100 г натертого сыра 
1 яйцо

Готовим:

Из муки, размягченного масла (но не слишком мягкого), соли, желтка и сыра быстренько замесить тесто, сделать шар и отправить его в холодильник минут на 20-30.

Затем раскатать тесто в квадрат, любого размера, насколько позволит тесто, чтобы оно не разорвалось, так как нежное. Нарезать на квадратики примерно 5х5 см, затем каждый квадратик разрезать по диагонали.

Треугольнички смазать взбитым белком и посыпать тем, что есть в наличии по вашему вкусу. Это может быть мак, жареный лук, сладкая паприка, орехи, соль, анис, розмарин, семена сельдерея, сумсум (он же кунжут) и т. д. и т. п.. Я использовала мак, розмарин, сушеный укроп, сладкий красный молотый перец и тмин.

Разложить треугольнички на смазанный маслом противень или застеленный бумагой и выпекать при температуре 170 минут 10.

Приятного аппетита!

Источник

печеньевыпечкакулинария
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