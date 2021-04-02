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Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Бутерброды, которые просто готовятся, а получаются вкусными и сытными!

Для приготовления бутербродов лучше взять нарезной батон. Намазка для бутербродов – это измельченные крабовые палочки, сыр и яйцо. Для пикантности используется чеснок, для заправки – майонез. Вот подробности.

 Ингредиенты

  • батон нарезной - 10 ломтиков
  • крабовые палочки - 100 гр
  • сыр - 50 гр
  • яйцо - 1 шт.
  • майонез - 2 ст. л.
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу

Пошаговый рецепт

Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Крабовые палочки заранее размораживаем, если в этом есть необходимость. Распаковываем палочки, перекладываем на разделочную поверхность и мелко нарезаем кубиками.

Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Сыр (нужен твердых сортов) для бутербродов измельчаем с помощью средней терки.

Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Также поступаем и с отварным куриным яйцом.

Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Измельченные компоненты соединяем вместе в миске. По вкусу солим, сдабриваем черным молотым перчиком. Дольку чеснока пропускаем через пресс. Кладем майонез, перемешиваем. Намазка для бутербродов готова.

Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Выкладываем намазку на хлебные ломтики. Бутерброды с крабовыми палочками готовы! Подавая их на стол, украшаем зеленью. Приятного перекуса!

 

 

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