Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Бутерброды, которые просто готовятся, а получаются вкусными и сытными!
Для приготовления бутербродов лучше взять нарезной батон. Намазка для бутербродов – это измельченные крабовые палочки, сыр и яйцо. Для пикантности используется чеснок, для заправки – майонез. Вот подробности.
Ингредиенты
- батон нарезной - 10 ломтиков
- крабовые палочки - 100 гр
- сыр - 50 гр
- яйцо - 1 шт.
- майонез - 2 ст. л.
- соль - по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
Пошаговый рецепт
Крабовые палочки заранее размораживаем, если в этом есть необходимость. Распаковываем палочки, перекладываем на разделочную поверхность и мелко нарезаем кубиками.
Сыр (нужен твердых сортов) для бутербродов измельчаем с помощью средней терки.
Также поступаем и с отварным куриным яйцом.
Измельченные компоненты соединяем вместе в миске. По вкусу солим, сдабриваем черным молотым перчиком. Дольку чеснока пропускаем через пресс. Кладем майонез, перемешиваем. Намазка для бутербродов готова.
Выкладываем намазку на хлебные ломтики. Бутерброды с крабовыми палочками готовы! Подавая их на стол, украшаем зеленью. Приятного перекуса!
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