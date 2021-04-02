Закусочные бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Бутерброды, которые просто готовятся, а получаются вкусными и сытными!

Для приготовления бутербродов лучше взять нарезной батон. Намазка для бутербродов – это измельченные крабовые палочки, сыр и яйцо. Для пикантности используется чеснок, для заправки – майонез. Вот подробности.

Ингредиенты

батон нарезной - 10 ломтиков

крабовые палочки - 100 гр

сыр - 50 гр

яйцо - 1 шт.

майонез - 2 ст. л.

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

Пошаговый рецепт

Крабовые палочки заранее размораживаем, если в этом есть необходимость. Распаковываем палочки, перекладываем на разделочную поверхность и мелко нарезаем кубиками.

Сыр (нужен твердых сортов) для бутербродов измельчаем с помощью средней терки.

Также поступаем и с отварным куриным яйцом.

Измельченные компоненты соединяем вместе в миске. По вкусу солим, сдабриваем черным молотым перчиком. Дольку чеснока пропускаем через пресс. Кладем майонез, перемешиваем. Намазка для бутербродов готова.

Выкладываем намазку на хлебные ломтики. Бутерброды с крабовыми палочками готовы! Подавая их на стол, украшаем зеленью. Приятного перекуса!