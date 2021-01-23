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Итальянская кухня. Ликер Лимончелло

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Не сильно люблю ликеры, точнее не люблю ликеры , больше коньяк и виски , но этот заслуживает внимание.
Делается он на раз и два , правда между этими двумя словами проходит полтора месяца.
Существует множество производителей этого ликера в Италии и все их ликеры отличаются друг от друга , как вкусом , так и ценой.

Также множество народу делает его дома, потому что практически не требует никаких супер пупер технологий.
А технология проста , это уже третий рецепт , который я делаю и думаю на этом не остановлюсь.
Нам понадобится:
Лимонов - 10 шт.
Спирт 95 процентов 1 литер
Сахара 400 грамм, кто любит сильно сладкий то 500 гр.
2 литра воды

Итальянская кухня. Ликер Лимончелло

Итак покупаем 10 биолимонов и аккуратно снимаем скальпы т.е. цедру, да так чтобы не трогать белый рыхлый слой. иначе ликер превратится во что то горькое как наша жизнь ).
Скальпы закидываем в подходящую посуду и заливаем спиртом. Даем настояться две недели , у меня простояли четыре и ничего с ними ужасного не случилось. Не забывайте периодически встряхивать их.

Итальянская кухня. Ликер Лимончелло

По окончании выдержки ,освобождаем посуду от цедры и заливаем двумя литрами воды в которой был растворен сахар.
Содержимое мутнеет , не пугайтесь так надо.
Оставляем еще на три недели настаиваться , в темном месте.


И затем разливаем в тару.

Итальянская кухня. Ликер Лимончелло

Лимочелло готов , хорошо его охладите и можно снимать первую пробу.
И после этого вы решите вопрос  дарить или не дарить бутылочку ликера вашим друзьям ..

Оставайтесь здоровыми !

 

 

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