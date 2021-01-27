Сырое варенье из фейхоа и апельсина

Фейхоа - вкусная и полезная ягода, сезон её сейчас в самом разгаре, но он весьма непродолжительный, поэтому запасаемся впрок.
ПОНАДОБИТСЯ:
- 1 кг фейхоа
- 2 апельсина
- 500 г сахара
Апельсины и фейхоа хорошо вымыть. У фейхоа срезать макушку. Измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить сахар, размешать и разложить по маленьким баночкам.
Варенье из фейхоа быстро окисляется и становится неприглядного бурого цвета. Чтобы избежать этого, можно добавить к прокрученным ягодам лимонный сок, но я просто храню варенье в морозильнике - так и цвет сохраняется, и сахара можно положить по минимуму.
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