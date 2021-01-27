Сырое варенье из фейхоа и апельсина

Фейхоа - вкусная и полезная ягода, сезон её сейчас в самом разгаре, но он весьма непродолжительный, поэтому запасаемся впрок.

ПОНАДОБИТСЯ:

- 1 кг фейхоа

- 2 апельсина

- 500 г сахара

Апельсины и фейхоа хорошо вымыть. У фейхоа срезать макушку. Измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить сахар, размешать и разложить по маленьким баночкам.

Варенье из фейхоа быстро окисляется и становится неприглядного бурого цвета. Чтобы избежать этого, можно добавить к прокрученным ягодам лимонный сок, но я просто храню варенье в морозильнике - так и цвет сохраняется, и сахара можно положить по минимуму.