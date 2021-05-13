7 рецептов, что приготовить из щавеля помимо супа

С первым теплом на огороде появляется зелень, и среди самых первых ростков – щавель. Такой ингредиент отлично подходит для приготовления разных блюд, которые только можно придумать. Вашему вниманию – семь самых вкусных вариантов для весеннего, лёгкого меню.

1. Окрошка на кефире

Окрошка.

Традиционно весной, с первым появлением щавеля, стоит приготовить оригинальный суп – окрошку. Для этого запаситесь всеми ингредиентами и этим рецептом, благодаря которому он получится невероятно вкусным и сытным.

Ингредиенты:

• Картофель – 7 шт;

• Яйца – 3 шт;

• Щавель – пучок;

• Лук – пучок;

• Укроп и петрушка – по половинке пучка;

• Огурцы – 3 шт;

• Редис – 9 шт;

• Кефир – 1 л;

• Соль – по вкусу.

Щавелевая окрошка.

Способ приготовления:

• Картофель и яйца отварить, очистить;

• Зелень нашинковать;

• Картофель, редис, огурцы и яйца накрошить кубиком;

• Щавель соединить с луком;

• Добавить соль и растолочь;

• Перемешать все ингредиенты;

• Залить кефиром;

• Отправить в холодное место на тридцать минут.

2. Омлет

Омлет.

Щавель – классическая зелень, которую можно использовать по своему усмотрению. К примеру, добавить её к омлету вместе с укропом и петрушкой, в результате чего получится лёгкий, но сытный перекус.

Ингредиенты:

• Щавель – пучок;

• Лук – 1 шт;

• Яйца – 2 шт;

• Молоко – 3 ст.

л;• Укроп и петрушка – ¼ пучка;• Масло сливочное – 55 г;• Вода – 510 мл;• Масло растительное – 1 ст.л;• Соль – по вкусу.

Омлет с зеленью и щавелем.

Способ приготовления:

• Воду довести до кипения, добавить соль;

• Щавель опустить в кипяток на одну-две минуты;

• После дать стечь;

• Нашинковать ножом;

• Лук очистить, накрошить;

• Обжарить до золотистости;

• Всыпать щавель;

• Перемешать и немного обжарить;

• Яйца разбить и соединить с молоком;

• Тщательно размешать;

• Вылить на сковороду;

• Сдобрить солью;

• Нашинковать зелень;

• Добавить в омлет;

• Убавив огонь, накрыть крышкой и томить до готовности.

3. Слойки с щавелем

Слойки с щавелем.

Помимо первых и вторых блюд, такая зелень отлично подходит для того, чтобы с её помощью приготовить что-то в духовке. Например, слойки из покупного теста с начинкой из яиц и щавеля.

Ингредиенты:

• Щавель – пучок;

• Творог – 260 г;

• Сыр твердый – 110 г;

• Чеснок – 2 зубочка;

• Тесто слоеное – 1 уп;

• Яйца – 2 шт;

• Соль и перец – по вкусу.

Слойки.

Способ приготовления:

• Щавель промыть и нашинковать;

• Сыр натереть на средней тёрке;

• Чеснок очистить и нашинковать;

• Соединить с зеленью, творогом и сыром;

• Вбить в смесь одно яйцо;

• Сдобрить специями;

• Перемешать;

• Тесто предварительно разморозить;

• Раскатать;

• Поделить на ровные квадраты;

• Выложить в центр начинку и смазать края водой;

• Накрыть второй половинкой и защипнуть края;

• Противень застелить пергаментом;

• Смазать яйцом;

• Выложить слойки;

• Отправить в духовку на полчаса при 180 градусах.

4. Пирог

Пирог с щавелем.

Вторым по популярности блюдом, содержащим щавель, считается традиционный домашний пирог. Мягкий, нежный, воздушный и очень легкий, он прекрасно подходит как для полноценного обеда, так и на перекус к чаю.

Ингредиенты:

• Мука – 360 г;

• Сметана – 210 г;

• Щавель – 3 пучка;

• Яйцо – 1 шт;

• Масло сливочное – 110 г;

• Сахар – 210 г;

• Разрыхлитель – 1 ч.л;

• Корица – половинка чайной ложки;

• Крахмал – 2 ч.л.

Щавелевый пирог.

Способ приготовления:

• Масло немного размягчить;

• Соединить с половиной сахара, перетереть;

• Большую часть муки смешать с разрыхлителем;

• Добавить к маслу и перемешать;

• Добавить сметану и снова вымесить;

• Всыпать остатки муки;

• Вымесить тесто;

• Накрыть полотенцем и убрать в холод на тридцать минут;

• Промыть щавель;

• Нарезать полосочками;

• Остатки сахара всыпать к зелени;

• Приправить корицей;

• Добавить часть крахмала, перемешать;

• Тесто разделить напополам;

• Раскатать;

• Смазать форму маслом;

• Выложить часть теста и сформировать бортики;

• Присыпать крахмалом;

• Выложить начинку;

• Накрыть остатками теста и защипнуть края;

• Смазать яйцом;

• Сделать небольшие углубления вилкой;

• Печь около сорока минут до румяности при 180 градусах.

5. Варенье из щавеля

Варенье из щавеля.

Не только ягоды можно использовать для приготовления домашнего варенья, но и щавель в том числе. Лёгкое, кисло-сладкое, такое варенье хорошо употребляется как самостоятельно, так и в качестве добавки к блинам или галетам.

Ингредиенты:

• Щавель – пара пучков;

• Сахар – 110 г;

• Вода – 3 ст.л.

Щавелевое варенье.

Способ приготовления:

• Щавель промыть;

• Мелко нашинковать;

• Добавить к зелени сахар, перемешать;

• Влить воду;

• Отправить на небольшой огонь;

• Варить около двадцати минут, помешивая лопаткой;

• Убрать с огня, когда загустеет.

6. Щавелевые сырники

Сырники.

Сырники – то блюдо, которое можно приготовить с абсолютно разными начинками, от классического изюма, до шоколада и даже зелени, в том числе и щавеля. Кисло-сладкие, они понравятся как детям, так и взрослым!

Ингредиенты:

• Щавель – пучок;

• Творог – 310 г;

• Желток – 1 шт;

• Сахар – 3 ст.л;

• Мука – 155 г;

• Масло растительное;

• Соль – по вкусу.

Щавелевые сырники.

Способ приготовления:

• Промыть и нашинковать щавель;

• Всыпать следом творог и перебить в блендере до однородности;

• Добавить желток, перемешать;

• Сдобрить солью и сахаром;

• Ещё раз перемешать;

• Добавить муку, вымесить;

• Масло разогреть на сковороде;

• Руками сформировать небольшие сырники;

• Обжарить до золотистости с двух сторон.

7. Соус

Зелёный соус.

А если не хочется употреблять магазинные майонезы или кетчупы, можно самостоятельно за пару минут приготовить полезный и питательный соус на основе натуральных сливок и кислых щавельных листьев.

Ингредиенты:

• Сливки – 155 мл;

• Щавель – половина пучка;

• Масло сливочное – 55 г;

• Соль и перец – по вкусу.

Щавелевый соус.

Способ приготовления:

• Сливки залить в кастрюлю;

• Дать закипеть, помешивая лопаткой;

• Промыть и нашинковать щавель;

• Прожарить пару минут на масле;

• Добавить к зелени сливки;

• Убавить огонь и томить до густоты;

• Подавать к рыбе или мясу.