Готовим салат из свежей свеклы без термической обработки. Особенно он будет актуален в зимнее время года, когда небольшой выбор свежих овощей. Здесь все ингредиенты простые и доступные.
Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свежей свеклы. Вместо грецких орехов можно взять подсолнечные семечки. Дополнительно в салат уместно будет добавить зеленое яблоко и молотый кориандр. Готовится салат очень быстро. На вкус он получается сочным, свежим и вкусным.
Ингредиенты:
- Морковь — 1 Штука
- Свекла — 1 Штука
- Грецкие орехи — 30-40 Грамм
- Масло оливковое — 2 Ст. ложки
- Лимон — 1/2 Штуки
- Петрушка — 1/2 Пучка
- Соль — По вкусу
- Черный молотый перец — По вкусу
Количество порций: 1-2
Как приготовить "Салат из свежей свеклы"
Подготовьте все ингредиенты.
Свеклу помойте, очистите от кожуры, натрите на терке для корейской моркови.
Аналогичным образом поступите с морковью.
Грецкие орехи обжарьте в сухой сковороде, затем крупно порубите.
Петрушку мелко измельчите.
Соедините все ингредиенты вместе, заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
Салат из свежей свеклы готов, приятного вам аппетита!
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