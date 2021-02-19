БУДЕТ ВКУСНО!

129 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат из свежей свеклы

Салат из свежей свеклы

Готовим салат из свежей свеклы без термической обработки. Особенно он будет актуален в зимнее время года, когда небольшой выбор свежих овощей. Здесь все ингредиенты простые и доступные.

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свежей свеклы. Вместо грецких орехов можно взять подсолнечные семечки. Дополнительно в салат уместно будет добавить зеленое яблоко и молотый кориандр. Готовится салат очень быстро. На вкус он получается сочным, свежим и вкусным.

Ингредиенты:

  • Морковь  — 1 Штука
  • Свекла  — 1 Штука
  • Грецкие орехи  — 30-40 Грамм
  • Масло оливковое  — 2 Ст. ложки
  • Лимон  — 1/2 Штуки
  • Петрушка  — 1/2 Пучка
  • Соль  — По вкусу
  • Черный молотый перец  — По вкусу

Количество порций: 1-2

Как приготовить "Салат из свежей свеклы"

Салат из свежей свеклы

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из свежей свеклы

Свеклу помойте, очистите от кожуры, натрите на терке для корейской моркови.

Салат из свежей свеклы

Аналогичным образом поступите с морковью.

Салат из свежей свеклы

Грецкие орехи обжарьте в сухой сковороде, затем крупно порубите.

Салат из свежей свеклы

Петрушку мелко измельчите.

Салат из свежей свеклы

Соедините все ингредиенты вместе, заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.

Салат из свежей свеклы

Салат из свежей свеклы готов, приятного вам аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
салаты
Обсудить

Картина дня

наверх