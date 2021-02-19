Готовим салат из свежей свеклы без термической обработки. Особенно он будет актуален в зимнее время года, когда небольшой выбор свежих овощей. Здесь все ингредиенты простые и доступные.

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свежей свеклы. Вместо грецких орехов можно взять подсолнечные семечки. Дополнительно в салат уместно будет добавить зеленое яблоко и молотый кориандр. Готовится салат очень быстро. На вкус он получается сочным, свежим и вкусным.

Ингредиенты:

Морковь — 1 Штука

Свекла — 1 Штука

Грецкие орехи — 30-40 Грамм

Масло оливковое — 2 Ст. ложки

Лимон — 1/2 Штуки

Петрушка — 1/2 Пучка

Соль — По вкусу

Черный молотый перец — По вкусу

Количество порций: 1-2

Как приготовить "Салат из свежей свеклы"

Подготовьте все ингредиенты.

Свеклу помойте, очистите от кожуры, натрите на терке для корейской моркови.

Аналогичным образом поступите с морковью.

Грецкие орехи обжарьте в сухой сковороде, затем крупно порубите.

Петрушку мелко измельчите.

Соедините все ингредиенты вместе, заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.

Салат из свежей свеклы готов, приятного вам аппетита!