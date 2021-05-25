Простое домашнее мороженое из сливок в бисквите

С наступлением теплой погоды, ребенок замучил просьбами купить мороженое. Одно из самых приятных воспоминаний из моего детства были моменты, когда мы всей семьей сидели на лавочке и лакомились эскимо в шоколаде. Поэтому отказать дочке не могу. Однако покупать его каждый день получается и накладно и не слишком полезно. Поэтому я решила приготовить простое домашнее мороженое из сливок и сгущенного молока. Побаловала и детеныша и, по правде говоря, себя.

Чтобы сделать сладость еще более соблазнительной, «принарядила» ее в бисквит. Несмотря на простоту рецепта и малое количество ингредиентов, домашнее мороженое из сливок получается божественно вкусным. Самое главное — в нем нет никаких добавок. Таким со спокойной душой угощаю своего ребенка.

Ингредиенты

Сливки500 мл

Сгущенное молоко380 г

Бисквит2 шт.

Приготовление

Миксером взбейте холодные сливки (33–35%) до загустения. Добавьте сгущенное молоко и снова взбейте миксером до состояния густой сметаны, примерно 20 секунд. Первый бисквитный корж выложите на плоскую тарелку. На него оденьте разъемное кольцо и плотно его зафиксируйте. Стенки кольца проложите ацетатной пленкой. После этого, вы с легкостью сможете извлечь мороженое из формы. Сверху вылейте всю сливочную массу и накройте ее вторым коржом. Слегка придавите и отправьте в морозилку на ночь или как минимум на 5 часов. Наутро снимите кольцо и пленку и разрежьте мороженое на кусочки.

Домашнее мороженое из сливок и сгущенного молока получается отменным — воздушным, нежным, не слишком сладким. Кстати, такую вкуснейшую заготовку легко превратить в торт. Остается только украсить ее кремом и свежими ягодами или кусочками фруктов. Радость и детям и взрослым.