Яблочный пирог «Мармеладное чудо»

Когда за окном холодно и снег хрустит под ногами, яблочный пирог с чаем — один из отличных способов скрасить вечерние посиделки. Я как раз нашла отличный рецепт, который отличается от банальных. С удовольствием делюсь!

Этот пирог не зря называется «Мармеладным чудом», хотя никакого мармелада в нем нет. Просто запеченные дольки яблок карамелизируются и напоминают мармелад. Кстати, для пирога с яблоками лучше всего использовать кислые плоды. Тогда вы почувствуете баланс кислого и сладкого вкусов.

Ингредиенты

Яблоко 1,5 кг Сахар 280 г Сливочное масло 50 г Яйцо 3 шт. Ванилин по вкусу Соль 1 щеп. Пшеничная мука 80 г

Приготовление

Вымойте яблоки, разрежьте их на четвертинки и половинки, удалите середину. Выложите на дно формы кусочки сливочного масла, равномерно засыпьте 100 г сахара, выложите половину яблок, затем еще 100 г сахара и оставшиеся яблоки. Выпекайте яблоки с сахаром 40 минут при температуре 190 °С. Чтобы приготовить тесто, смешайте яйца с оставшимся сахаром, солью и ванилином. Просейте муку и аккуратно перемешайте до однородности, чтобы не разрушить воздушную структуру. Воспользуйтесь лопаткой. Залейте тесто в форму с яблоками и выпекайте еще 20 минут.

Ну чем не чудо получается! Приготовление яблочного пирога легко совмещать с другими домашними делами, ведь технология очень проста.

По желанию подавайте выпечку со сливками, сметаной или даже мороженым.