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Яблочный пирог «Мармеладное чудо»

Яблочный пирог «Мармеладное чудо»

Когда за окном холодно и снег хрустит под ногами, яблочный пирог с чаем — один из отличных способов скрасить вечерние посиделки. Я как раз нашла отличный рецепт, который отличается от банальных. С удовольствием делюсь!

Этот пирог не зря называется «Мармеладным чудом», хотя никакого мармелада в нем нет. Просто запеченные дольки яблок карамелизируются и напоминают мармелад. Кстати, для пирога с яблоками лучше всего использовать кислые плоды. Тогда вы почувствуете баланс кислого и сладкого вкусов.

Яблочный пирог «Мармеладное чудо»

Ингредиенты

Яблоко 1,5 кг
Сахар 280 г
Сливочное масло 50 г
Яйцо 3 шт.
Ванилин по вкусу
Соль 1 щеп.
Пшеничная мука 80 г

 

Приготовление

  1. Вымойте яблоки, разрежьте их на четвертинки и половинки, удалите середину.Яблочный пирог «Мармеладное чудо»
  2. Выложите на дно формы кусочки сливочного масла, равномерно засыпьте 100 г сахара, выложите половину яблок, затем еще 100 г сахара и оставшиеся яблоки.Яблочный пирог «Мармеладное чудо»
  3. Выпекайте яблоки с сахаром 40 минут при температуре 190 °С.Яблочный пирог «Мармеладное чудо»
  4. Чтобы приготовить тесто, смешайте яйца с оставшимся сахаром, солью и ванилином. Просейте муку и аккуратно перемешайте до однородности, чтобы не разрушить воздушную структуру. Воспользуйтесь лопаткой.Яблочный пирог «Мармеладное чудо»
  5. Залейте тесто в форму с яблоками и выпекайте еще 20 минут.Яблочный пирог «Мармеладное чудо»

Ну чем не чудо получается! Приготовление яблочного пирога легко совмещать с другими домашними делами, ведь технология очень проста.

По желанию подавайте выпечку со сливками, сметаной или даже мороженым.

 

 

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сладкая выпечка
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