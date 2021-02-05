Яблочный пирог «Мармеладное чудо»

Когда за окном холодно и снег хрустит под ногами, яблочный пирог с чаем — один из отличных способов скрасить вечерние посиделки. Я как раз нашла отличный рецепт, который отличается от банальных. С удовольствием делюсь!
Этот пирог не зря называется «Мармеладным чудом», хотя никакого мармелада в нем нет. Просто запеченные дольки яблок карамелизируются и напоминают мармелад. Кстати, для пирога с яблоками лучше всего использовать кислые плоды. Тогда вы почувствуете баланс кислого и сладкого вкусов.
Ингредиенты
|Яблоко
|1,5 кг
|Сахар
|280 г
|Сливочное масло
|50 г
|Яйцо
|3 шт.
|Ванилин
|по вкусу
|Соль
|1 щеп.
|Пшеничная мука
|80 г
Приготовление
- Вымойте яблоки, разрежьте их на четвертинки и половинки, удалите середину.
- Выложите на дно формы кусочки сливочного масла, равномерно засыпьте 100 г сахара, выложите половину яблок, затем еще 100 г сахара и оставшиеся яблоки.
- Выпекайте яблоки с сахаром 40 минут при температуре 190 °С.
- Чтобы приготовить тесто, смешайте яйца с оставшимся сахаром, солью и ванилином. Просейте муку и аккуратно перемешайте до однородности, чтобы не разрушить воздушную структуру. Воспользуйтесь лопаткой.
- Залейте тесто в форму с яблоками и выпекайте еще 20 минут.
Ну чем не чудо получается! Приготовление яблочного пирога легко совмещать с другими домашними делами, ведь технология очень проста.По желанию подавайте выпечку со сливками, сметаной или даже мороженым.
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