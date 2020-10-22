Грибной паштет. Оригинальный завтрак

Сегодня очередной оригинальный и простой рецепт грибного паштета на завтрак.
Данный паштет удивляет и поражает насыщенным грибным вкусом и радует Вас грибов.
Ну, что же приступаем к готовке все приятно и пошагово объяснено мною.
Ингредиенты:
Шампиньоны - 500 гр.
Лук репчатый - 300 гр.
Сухой чеснок - 2 ч.л.
Перец черный - по вкусу
Соль - по вкусу
Масло растительное - 50 гр.
Приготовление:
1. Грибы помыть и нарезать на пласты по 5 мм.
2. Лук почистить и нарезать на полукольца.
3. Обжарить лук к глубоком сотейнике (или ВОК) до прозрачности - примерно 5 минут хватит.
4. К луку вмешать грибы, посыпать солью перцем и сухим чесноком, готовить минут 15.
5. Готовые грибы вывалить в блендерную чашу и перемолот до любимой Вами консистенции.
6. Подавать с куском хлеба и ... колбаской, так вкуснее.
Приятного аппетита.
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