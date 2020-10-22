Грибной паштет. Оригинальный завтрак

Сегодня очередной оригинальный и простой рецепт грибного паштета на завтрак.

Данный паштет удивляет и поражает насыщенным грибным вкусом и радует Вас грибов.

Ну, что же приступаем к готовке все приятно и пошагово объяснено мною.

Ингредиенты:

Шампиньоны - 500 гр.

Лук репчатый - 300 гр.

Сухой чеснок - 2 ч.л.

Перец черный - по вкусу

Соль - по вкусу

Масло растительное - 50 гр.

Приготовление:

1. Грибы помыть и нарезать на пласты по 5 мм.

2. Лук почистить и нарезать на полукольца.

3. Обжарить лук к глубоком сотейнике (или ВОК) до прозрачности - примерно 5 минут хватит.

4. К луку вмешать грибы, посыпать солью перцем и сухим чесноком, готовить минут 15.

5. Готовые грибы вывалить в блендерную чашу и перемолот до любимой Вами консистенции.

6. Подавать с куском хлеба и ... колбаской, так вкуснее.



Приятного аппетита.