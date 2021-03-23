БУДЕТ ВКУСНО!

129 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Мясная буханка

304

Мясная буханка

Мясная буханка

Мясная буханка

Мясная буханка

И в будни, и в праздники, на обед, ужин и даже завтрак подойдет мое блюдо. Берем любые сочетания мяса и курицы. Подобные буханки в Латвии называют «фальшивым зайцем» и готовят только из фарша. Я взяла любимый порей, да и чеснок мы любим. Можно замороженные овощи добавлять.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ

Основные

 600 г
500 г
100 г
1 горсть
3 зубчика
2 ч. л.
1 щепотка
по вкусу
по вкусу
0,3 шт.
50 г
2 ст. л.
3 ст. л.
2 ст. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/15

Мясная буханка

Берем филе и любой фарш, у меня смешанный (говядина + свинина).

 ШАГ 2/15

Мясная буханка

Бекон или шпик мелко нарезать, филе — крупнее, фарш размять.

 ШАГ 3/15

Мясная буханка

Добавить по желанию лук и чеснок.

 ШАГ 4/15

Мясная буханка

Всыпать специи.

 ШАГ 5/15

Мясная буханка

Влить ледяную воду по ложке.

 ШАГ 6/15

Мясная буханка

Сливки.

 ШАГ 7/15

Мясная буханка

Всыпать сухари и перемешать.

 ШАГ 8/15

Мясная буханка

Я захотела также добавить перец кусочками и оливки.

 ШАГ 9/15

Мясная буханка

Дно формы смазать и посыпать сухарями.

 ШАГ 10/15

Мясная буханка

Утрамбовать плотно, но не до краев, постучать об стол. У меня вышла еще мини-формочка.

 ШАГ 11/15

Мясная буханка

Выпекать при умеренном жаре до 180°C около часа. Оставила в выключенной духовке.

 ШАГ 12/15

Мясная буханка

Нарезать широкими ломтиками. Сложить для хранения в коробку с крышкой.

 ШАГ 13/15

Мясная буханка

Подаем с зеленью и овощами в теплом или остывшем виде.

 ШАГ 14/15

Мясная буханка

Также можно на завтрак или с собой взять.

 ШАГ 15/15

Мясная буханка

Мне больше нравится на ржаном хлебе.

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюда
11
Обсудить

Картина дня

наверх