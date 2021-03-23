Мясная буханка

И в будни, и в праздники, на обед, ужин и даже завтрак подойдет мое блюдо. Берем любые сочетания мяса и курицы. Подобные буханки в Латвии называют «фальшивым зайцем» и готовят только из фарша. Я взяла любимый порей, да и чеснок мы любим. Можно замороженные овощи добавлять.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ
Основные
|600 г
|500 г
|100 г
|1 горсть
|3 зубчика
|2 ч. л.
|1 щепотка
|по вкусу
|по вкусу
|0,3 шт.
|50 г
|2 ст. л.
|3 ст. л.
|2 ст. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/15
Берем филе и любой фарш, у меня смешанный (говядина + свинина).
ШАГ 2/15
Бекон или шпик мелко нарезать, филе — крупнее, фарш размять.
ШАГ 3/15
Добавить по желанию лук и чеснок.
ШАГ 4/15
Всыпать специи.
ШАГ 5/15
Влить ледяную воду по ложке.
ШАГ 6/15
Сливки.
ШАГ 7/15
Всыпать сухари и перемешать.
ШАГ 8/15
Я захотела также добавить перец кусочками и оливки.
ШАГ 9/15
Дно формы смазать и посыпать сухарями.
ШАГ 10/15
Утрамбовать плотно, но не до краев, постучать об стол. У меня вышла еще мини-формочка.
ШАГ 11/15
Выпекать при умеренном жаре до 180°C около часа. Оставила в выключенной духовке.
ШАГ 12/15
Нарезать широкими ломтиками. Сложить для хранения в коробку с крышкой.
ШАГ 13/15
Подаем с зеленью и овощами в теплом или остывшем виде.
ШАГ 14/15
Также можно на завтрак или с собой взять.
ШАГ 15/15
Мне больше нравится на ржаном хлебе.
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