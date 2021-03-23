Мясная буханка

И в будни, и в праздники, на обед, ужин и даже завтрак подойдет мое блюдо. Берем любые сочетания мяса и курицы. Подобные буханки в Латвии называют «фальшивым зайцем» и готовят только из фарша. Я взяла любимый порей, да и чеснок мы любим. Можно замороженные овощи добавлять.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ

Основные

куриное филе 600 г мясной фарш 500 г бекон 100 г лук-порей 1 горсть чеснок 3 зубчика приправа для мяса 2 ч. л. тмин 1 щепотка соль по вкусу перец по вкусу перец болгарский зеленый 0,3 шт. оливки зеленые 50 г сливки жирные 2 ст. л. вода 3 ст. л. сухари панировочные 2 ст. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/15

Берем филе и любой фарш, у меня смешанный (говядина + свинина).

ШАГ 2/15

Бекон или шпик мелко нарезать, филе — крупнее, фарш размять.

ШАГ 3/15

Добавить по желанию лук и чеснок.

ШАГ 4/15

Всыпать специи.

ШАГ 5/15

Влить ледяную воду по ложке.

ШАГ 6/15

Сливки.

ШАГ 7/15

Всыпать сухари и перемешать.

ШАГ 8/15

Я захотела также добавить перец кусочками и оливки.

ШАГ 9/15

Дно формы смазать и посыпать сухарями.

ШАГ 10/15

Утрамбовать плотно, но не до краев, постучать об стол. У меня вышла еще мини-формочка.

ШАГ 11/15

Выпекать при умеренном жаре до 180°C около часа. Оставила в выключенной духовке.

ШАГ 12/15

Нарезать широкими ломтиками. Сложить для хранения в коробку с крышкой.

ШАГ 13/15

Подаем с зеленью и овощами в теплом или остывшем виде.

ШАГ 14/15

Также можно на завтрак или с собой взять.

ШАГ 15/15

Мне больше нравится на ржаном хлебе.