Как приготовить огуречный соус

Так уж повелось, что у нас в качестве соуса к различным блюдам чаще всего используют майонез, который не очень подходит для здорового питания. Летом, в жару, особенно хочется чего-нибудь полегче.
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Предлагаем приготовить вкусный, легкий и летний сметанный соус, очень напоминающий традиционный греческий соус цацики, или дзадзики.
Огуречный соус
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 крупный огурец
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. лимонного сока
- 200 мл сметаны 15%-й жирности
- пучок укропа
- соль и перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Очисти и натри на мелкой терке огурец. Отожми из него лишнюю жидкость через сито.
- Мелко нарежь укроп и добавь его к сметане.
- Натри на мелкой терке чеснок и отправь его к сметане и укропу.
- Смешай огурцы со сметаной. Посоли, полей лимонным соком и всё тщательно перемешай.
- Переложи в соусницу, укрась зеленью и подавай к столу.
- Вот и всё приготовление! Огуречный соус с чесноком готов.
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- Приятного аппетита!
Если заменить сметану густым йогуртом без вкусовых добавок, то получится популярный греческий соус дзадзики. В него добавляют немного оливкового масла и лимонный сок.
Огуречно-сметанный соус используется как соус-дип к хлебу или овощам. Также его часто подают к мясным блюдам, например к гирос или сувлаки, или к жареной рыбе.
Сметанным соусом можно поливать свежеприготовленные спагетти (пасту) или просто мазать его на поджаренные хрустящие гренки. Греки утверждают, что этот соус придает силы и награждает отменным здоровьем.
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