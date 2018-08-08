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Как приготовить огуречный соус

Так уж повелось, что у нас в качестве соуса к различным блюдам чаще всего используют майонез, который не очень подходит для здорового питания. Летом, в жару, особенно хочется чего-нибудь полегче.

огуречный соус© DepositPhotos

Предлагаем приготовить вкусный, легкий и летний сметанный соус, очень напоминающий традиционный греческий соус цацики, или дзадзики.

Огуречный соус

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 крупный огурец
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 200 мл сметаны 15%-й жирности
  • пучок укропа
  • соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Очисти и натри на мелкой терке огурец. Отожми из него лишнюю жидкость через сито.
    огуречный соус со сметаной
  2. Мелко нарежь укроп и добавь его к сметане.
    огуречный соус с йогуртом
  3. Натри на мелкой терке чеснок и отправь его к сметане и укропу.
    огуречный соус вместо майонеза
  4. Смешай огурцы со сметаной. Посоли, полей лимонным соком и всё тщательно перемешай.
    белый огуречный соус
  5. Переложи в соусницу, укрась зеленью и подавай к столу.
  6. Вот и всё приготовление! Огуречный соус с чесноком готов.
    греческий огуречный соус© DepositPhotos
  7. Приятного аппетита!

Если заменить сметану густым йогуртом без вкусовых добавок, то получится популярный греческий соус дзадзики. В него добавляют немного оливкового масла и лимонный сок.

Огуречно-сметанный соус используется как соус-дип к хлебу или овощам. Также его часто подают к мясным блюдам, например к гирос или сувлаки, или к жареной рыбе.

Сметанным соусом можно поливать свежеприготовленные спагетти (пасту) или просто мазать его на поджаренные хрустящие гренки. Греки утверждают, что этот соус придает силы и награждает отменным здоровьем.

Источник

огуречный соуссоусыкулинария
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