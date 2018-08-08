Как приготовить огуречный соус

Так уж повелось, что у нас в качестве соуса к различным блюдам чаще всего используют майонез, который не очень подходит для здорового питания. Летом, в жару, особенно хочется чего-нибудь полегче.

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Предлагаем приготовить вкусный, легкий и летний сметанный соус, очень напоминающий традиционный греческий соус цацики, или дзадзики.

Огуречный соус

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 крупный огурец

3 зубчика чеснока

1 ч. л. лимонного сока

200 мл сметаны 15%-й жирности

пучок укропа

соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очисти и натри на мелкой терке огурец. Отожми из него лишнюю жидкость через сито.

Мелко нарежь укроп и добавь его к сметане.

Натри на мелкой терке чеснок и отправь его к сметане и укропу.

Смешай огурцы со сметаной. Посоли, полей лимонным соком и всё тщательно перемешай.

Переложи в соусницу, укрась зеленью и подавай к столу. Вот и всё приготовление! Огуречный соус с чесноком готов.

© DepositPhotos Приятного аппетита!

Если заменить сметану густым йогуртом без вкусовых добавок, то получится популярный греческий соус дзадзики. В него добавляют немного оливкового масла и лимонный сок.

Огуречно-сметанный соус используется как соус-дип к хлебу или овощам. Также его часто подают к мясным блюдам, например к гирос или сувлаки, или к жареной рыбе.

Сметанным соусом можно поливать свежеприготовленные спагетти (пасту) или просто мазать его на поджаренные хрустящие гренки. Греки утверждают, что этот соус придает силы и награждает отменным здоровьем.

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