Топ-10 самых быстрых и вкусных салатов

Номер 5 покорил меня навсегда!
Продукты:
Крабовые палочки — 150 гр.
Помидор — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик.
Сыр твердый
Майонез — 20 гр.
Приготовление:
Крабовые палочки и помидоры порезать соломкой,
Сыр потереть на крупной терке, добавить выдавленный чеснок.
Заправить майонезом.
2. Салат Леди — очень вкусно и мега быстро
Ингредиенты:
300 г куриного филе отварное
150 г огурцов
150 г консервированного горошка (1⁄2 банки)
150 г сметаны
пучок укропа
соль
Способ приготовления:
Огурцы и куриное филе порезать кубиками.
Укроп мелко порезать.
Сложить в салатник филе, огурцы, укроп, горошек.
Добавить сметану, посолить, перемешать.
3. Быстрый салат с фасолью и крабовыми палочками
(105 ккал/100 гр)
Ингредиенты:
— фасоль красная в собственном соку 200 гр
— 2-3 вареных яйца
— крабовые палочки 200гр
— сметана, соль, перец, зелень.
Приготовление:
С фасоли слить сок. Крабовые палочки, яйца и зелень мелко порезать.
Затем все смешать, посолить, поперчить по вкусу и заправить сметаной.
4. Быстрый и вкусный салат с копченой колбаской
Ингредиенты:
Морковь (сырая)-1 шт.
Сыр — 100 гр.
Колбаса копч. — 100 гр.
Чеснок — 3 зубч.
Майонез — 2 стол.л.
Кукуруза консерв. — 1 баночка мал.
Соль,перец — по вкусу
Способ приготовления:
Морковь и сыр натереть
Колбасу нарезать соломкой
Смешать морковь, сыр, колбасу, кукурузу, чеснок и майонез.
Украсить зеленью!
5. Салат «Французский»
Нам нужно:
2 яблока
4 варенных яйца
2 свежей моркови
майонез
лук
сыр
Приготовление:
1 слой — ошпаренный лук, майонез
2 слой — 1 яблоко, натереть на крупной терке, смазать майонезом
3 слой — 2 яйца, натереть на крупной терке, смазать майонезом
4 слой — 1 морковка, натереть на мелкой терке, майонез
5 слой — сыр, натереть на мелкой терке.
Повторяем слои: 1 яблоко, 2 яйца, 1 морковка, сыр.
6. Салат «Быстро и вкусно»
Ингредиенты:
капуста
свежий огурец
лучок
колбаска (кому какая нравится)
майонез
специи
Приготовление:
Капусту шинкуем
Огурец режем соломкой
Колбасу режем соломкой
Лук режем полукольцами
Добавляем майонез, соль, перец и всё перемешиваем!
7. Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом
Куриная грудка копченая – 300 г.
Кисло-сладкое яблоко – 2 шт.
Ананас конс. – 250 г.
Майонез – 3 ст.л.
Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Копченую куриную грудку нарезаем полосками. Яблочко чистим и нарезаем также полосками.
Ананасы кусочками из банки можно взять целиком или разрезать на половинки.
Все ингредиенты складываем в салатник, солим, перчим и заправляем майонезом.
8. Салат «Быстрее некуда» («Загадка»)
Ингредиенты:
-Твердый сыр
-Колбаса «салями» и сырая морковь в одининаковом количестве
-Чеснок 1-2 зубчика
-Яичные блинчики (4 яйца и 1,5 столовые ложки крахмала)
Приготовление:
Сначала жарим блинчики. Для этого: взбиваем яйца с крахмалом, добавляем щепотку соли. Получается приблизительно 5 блинчиков. Блинчики режем соломкой.
Твердый сыр и сырую морковь натереть на терке для корейской моркови. Колбасу порезать тонкой соломкой. Все смешиваем. Заправляем майонезом, добавляем чеснок по вкусу и даем салату настояться.
9. Салат «Минутка»
Ингредиенты:
1 свежий помидор,
100 гр. сухарей белого хлеба,
1 пачка плавленого сырка,
зелень,
1 зубчик чеснока,
майонез.
Приготовление:
Помидор нарезать соломкой, сырок натереть на тёрку, зелень измельчить, выдавить чеснок, добавить сухари — всё перемешать. Заправить майонезом.
10. Салат «Наложница»
Нам нужно -куриная грудка, кальмары, сыр и майонез.
Отварную куриную грудку разобрать на волокна
Кальмары отварить 3 мин, почистить, порезать — лапшой.
Сыр-нарезать соломкой.
Все соединить, посолить-поперчить, заправить майонезом.
Продукты брать из расчета примерно 1:1
Приятного аппетита!
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