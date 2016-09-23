Топ-10 самых быстрых и вкусных салатов

Приготовление:

Крабовые палочки и помидоры порезать соломкой,

Сыр потереть на крупной терке, добавить выдавленный чеснок.

Заправить майонезом.

2. Салат Леди — очень вкусно и мега быстро



Ингредиенты:

300 г куриного филе отварное

150 г огурцов

150 г консервированного горошка (1⁄2 банки)

150 г сметаны

пучок укропа

соль

Способ приготовления:

Огурцы и куриное филе порезать кубиками.

Укроп мелко порезать.

Сложить в салатник филе, огурцы, укроп, горошек.

Добавить сметану, посолить, перемешать.

3. Быстрый салат с фасолью и крабовыми палочками

(105 ккал/100 гр)



Ингредиенты:

— фасоль красная в собственном соку 200 гр

— 2-3 вареных яйца

— крабовые палочки 200гр

— сметана, соль, перец, зелень.

Приготовление:

С фасоли слить сок. Крабовые палочки, яйца и зелень мелко порезать.

Затем все смешать, посолить, поперчить по вкусу и заправить сметаной.

4. Быстрый и вкусный салат с копченой колбаской

Ингредиенты:

Морковь (сырая)-1 шт.

Сыр — 100 гр.

Колбаса копч. — 100 гр.

Чеснок — 3 зубч.

Майонез — 2 стол.л.

Кукуруза консерв. — 1 баночка мал.

Соль,перец — по вкусу

Способ приготовления:

Морковь и сыр натереть

Колбасу нарезать соломкой

Смешать морковь, сыр, колбасу, кукурузу, чеснок и майонез.

Добавить соль и перец и все перемешать.Украсить зеленью!

5. Салат «Французский»



Нам нужно:

2 яблока

4 варенных яйца

2 свежей моркови

майонез

лук

сыр

Приготовление:

1 слой — ошпаренный лук, майонез

2 слой — 1 яблоко, натереть на крупной терке, смазать майонезом

3 слой — 2 яйца, натереть на крупной терке, смазать майонезом

4 слой — 1 морковка, натереть на мелкой терке, майонез

5 слой — сыр, натереть на мелкой терке.

Повторяем слои: 1 яблоко, 2 яйца, 1 морковка, сыр.

6. Салат «Быстро и вкусно»

Ингредиенты:

капуста

свежий огурец

лучок

колбаска (кому какая нравится)

майонез

специи

Приготовление:

Капусту шинкуем

Огурец режем соломкой

Колбасу режем соломкой

Лук режем полукольцами

Добавляем майонез, соль, перец и всё перемешиваем!

7. Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом



Куриная грудка копченая – 300 г.

Кисло-сладкое яблоко – 2 шт.

Ананас конс. – 250 г.

Майонез – 3 ст.л.

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Копченую куриную грудку нарезаем полосками. Яблочко чистим и нарезаем также полосками.

Ананасы кусочками из банки можно взять целиком или разрезать на половинки.

Все ингредиенты складываем в салатник, солим, перчим и заправляем майонезом.

8. Салат «Быстрее некуда» («Загадка»)

Ингредиенты:

-Твердый сыр

-Колбаса «салями» и сырая морковь в одининаковом количестве

-Чеснок 1-2 зубчика

-Яичные блинчики (4 яйца и 1,5 столовые ложки крахмала)

Приготовление:

Сначала жарим блинчики. Для этого: взбиваем яйца с крахмалом, добавляем щепотку соли. Получается приблизительно 5 блинчиков. Блинчики режем соломкой.

Твердый сыр и сырую морковь натереть на терке для корейской моркови. Колбасу порезать тонкой соломкой. Все смешиваем. Заправляем майонезом, добавляем чеснок по вкусу и даем салату настояться.

9. Салат «Минутка»



Ингредиенты:

1 свежий помидор,

100 гр. сухарей белого хлеба,

1 пачка плавленого сырка,

зелень,

1 зубчик чеснока,

майонез.

Приготовление:

Помидор нарезать соломкой, сырок натереть на тёрку, зелень измельчить, выдавить чеснок, добавить сухари — всё перемешать. Заправить майонезом.

10. Салат «Наложница»

Нам нужно -куриная грудка, кальмары, сыр и майонез.

Отварную куриную грудку разобрать на волокна

Кальмары отварить 3 мин, почистить, порезать — лапшой.

Сыр-нарезать соломкой.

Все соединить, посолить-поперчить, заправить майонезом.

Продукты брать из расчета примерно 1:1

Приятного аппетита!

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