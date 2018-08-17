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Соус из слив

Соус из слив

Сегодня я расскажу о соусе, с которым поедается мясо.
И ничего объяснять не буду. Просто расскажу рецепт. Тем более, что соус пользуется неизменным успехом у тех, кто его пробует. Я хоть и придумал его сам, но думаю, что что-то подобное существовало и без меня.
Вобщем смотрите сюда.
Соус из слив
У меня было:
4 сливы крупных
100г сливочного масла
Чеснока 3 зубчика
Черный перец
Семена укропа
Красный перец
Соль
Сахар
Из слив я убрал косточки.
Соус из слив
Чеснок порезал мелко. Растопил масло в кастрюльке. Бросил туда чеснок и пассеровал его там на небольшом огне. Потом бросил туда сливы и пассеровал или жарил или тушил, не знаю как это называется, готовил их там одним словом, кастрюльку крышкой не закрывая, на все том же небольшом огне.
Соус из слив
Потом, когда сливы расползлись, добавил молотые специи по вкусу, пропорций сказать не могу, поэтому не буду.
Соус из слив
Посолил и размолол все в совсем жижу погружным блендером.
Соус из слив
Попробовал, решил, что немного кисловато, добавил сахара. Если бы было слишком сладко (зависит от слив), добавил бы бальзамическоого уксуса.
Соус из слив
И все. Мой соус готов. К мясу, птице, колбаскам, к чему угодно. 

Источник

соусысливыкулинария
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