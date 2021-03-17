Домашние колбаски из фарша в духовке, вместо котлет!

Делюсь отличным рецептом домашних колбасок, которые можно готовить вместо котлет. Колбаски я буду готовить из фарша в духовке, без специальных приспособлений. Сочные внутри, вкусные и очень ароматные разнообразят ваше привычное меню!

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 г

Свинина – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Овсяные хлопья – 5 ст. л.

Холодная вода – 100 мл

Карри – 1 ч. л. (с верхом)

Сухой чеснок – 0.5 ч. л.

Соль – 1 ст. л.

Черный молотый перец – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Готовим фарш: пропускаем через мясорубку куриное филе, свинину, лук.

2. В фарш добавляем яйцо, овсяные хлопья, соль, перец, карри, сухой чеснок. Перемешиваем и частями добавляя холодную воду.

3. Оставляем фарш примерно на 20 минут, чтобы набухли овсяные хлопья.

4. По истечению этого времени фарш отбиваем, чтобы он уплотнился.

5. Руки смазываем растительным маслом и формируем колбаски. Выкладываем их на противень, выстеленный фольгой и смазанный растительным маслом.

6. Отправляем колбаски в духовку на температуру 180 градусов на 30-35 минут.

Всем добра!