Как и сколько варить фасоль: простая и понятная инструкция

В кастрюле, мультиварке или скороварке бобы получатся нежными и очень вкусными.

Сначала нужно проверить срок годности. Бобы, которые пролежали больше года, скорее всего, пересохли. Такая фасоль станет некрасивой и вряд ли будет мягкой и нежной, сколько её ни вари.

Переберите фасоль и выбросьте все сморщенные и подозрительные бобы. Затем тщательно промойте в дуршлаге под струёй холодной воды.

Следующий шаг — замачивание. Есть несколько веских причин не пропускать его. Во‑первых, предварительно замоченная фасоль быстрее варится. Это, кстати, не главный плюс: сухие бобы будут готовиться дольше лишь на 15–20 минут.

Во‑вторых, во время замачивания частично растворяютсяInfluence of soaking on the nutritional quality of common beans (Phaseolus vulgaris L.) cooked with or without the soaking water: a review олигосахариды, которые вызывают повышенное газообразование в кишечнике.

В‑третьих, есть мнение, что таким образом фасоль теряетInfluence of soaking on the nutritional quality of common beans (Phaseolus vulgaris L.) cooked with or without the soaking water: a review так называемые антинутриенты — соединения, которые препятствуют усвоению питательных веществ. В частности, в бобовых содержится фитиновая кислота, которая мешает всасыванию цинка, кальция, магния и железа.

Как замачивать фасоль

Есть два способа.

1. Медленный, или холодный, способ

Сторонники этого варианта считают, что он позволяет избавиться от неприятных побочных эффектов, которыми славятся бобовые. Однако учтите, что на него требуется время. Положите фасоль в большую кастрюлю, залейте холодной водой и уберите в холодильник на 12–24 часа.

На 1 стакан фасоли вам потребуется 5 стаканов жидкости.

2. Быстрый, или горячий, способ

Если нет времени на длительное замачивание, то просто высыпьте сухие бобы в кастрюлю и залейте водой в той же пропорции, что и в предыдущем способе. Доведите до кипения и поварите фасоль 2–3 минуты. Затем снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и дайте постоять как минимум 1 час.

Учтите: объём фасоли после замачивания и варки увеличится в 2–3 раза, поэтому берите кастрюлю побольше.

Некоторые хозяйки утверждают, что при таком способе блюдо получается вкуснее.

Сколько варить фасоль

В зависимости от способа приготовления фасоль будет вариться в среднем от 30 до 90 минут. Но лучше ориентироваться не на время, а на внешний вид бобов.

Чтобы точно узнать, готова ли фасоль, разомните одну штучку вилкой или пальцами. Бобы должны стать мягкими, но не развариться до состояния каши. Если же фасоль всё ещё похрустывает, то оставьте её вариться дальше и проверяйте на готовность каждые 10 минут.

Как варить фасоль

Пропорции воды при варке не важны. Главное, чтобы бобы были полностью покрыты жидкостью.

Существует довольно распространённый миф о том, что соль придаёт им плотность и жёсткость, поэтому добавлять её нужно в конце. На самом деле соль никак не влияет на консистенцию фасоли, если вы, конечно, не собираетесь сыпать её в кастрюлю горстями. Травы и специи также можно закидывать в любой момент.

Если по рецепту требуется добавить кислотосодержащие продукты, например лимонный сок, вино, уксус или помидоры, то сделайте это после того, как бобы будут готовы. В противном случае фасоль может получиться не такой нежной, как хотелось бы.

Готовую фасоль можно хранить в холодильнике до 4 дней. Лучше использовать для этого плоские неглубокие контейнеры.

Как варить фасоль в кастрюле

После замачивания слейте воду и промойте разбухшую фасоль в проточной воде. Затем выложите её в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она полностью покрывала бобы. Доведите до кипения и добавьте столовую ложку подсолнечного или оливкового масла, чтобы было поменьше пены.

Готовьте бобы на медленном огне примерно час до мягкости. Во время варки фасоль не надо мешать, а кастрюлю не стоит накрывать крышкой. Возможно, в процессе вам понадобится иногда подливать воду в кастрюлю.

Как варить фасоль в мультиварке

Выложите промытую фасоль в чашу мультиварки и залейте водой. Закройте крышку прибора.

Готовьте бобовые в режиме «Тушение» около полутора часов или дольше. Через час после начала варки или немного раньше можно проверить фасоль на мягкость.

Как варить фасоль в скороварке

Промытые бобы поместите в скороварку и залейте водой. Чаша должна быть заполнена не больше чем наполовину.

Закройте крышку и поставьте на сильный огонь. Когда из клапана начнёт активно выходить пар, сделайте слабый огонь. Варите 10–15 минут, после чего снимите скороварку с плиты и не открывайте 20–30 минут, чтобы дать пару выйти.