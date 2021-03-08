Салат с сыром, морковью и сервелатом

Простой вкусный салат. Рецепт нашла в интернете. Говорят, что блюдо родом из СССР, но я, честно, не помню такого. Салат вкусный, сытный и нарядный. Его и на праздничный стол не стыдно подать.
ИНГРЕДИЕНТОВ 3 ПОРЦИИ
Основные
|100 г
|150 г
|100 г
|1 шт.
|по вкусу
|30 г
|2 зубчика
|по вкусу
|по вкусу
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/7
Сыр и морковь трем на средней терке. Я использовала два вида сыра.
ШАГ 2/7
Петрушку мелко порубить, лук мелко нашинковать, чеснок измельчить через пресс.
ШАГ 3/7
Яйцо взбить и выпечь блинчик.
ШАГ 4/7
Яичный блинчик мелко порубить.
ШАГ 5/7
В миске соединяем все ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу. Добавляем майонез по вкусу. Все тщательно перемешиваем.
ШАГ 6/7
Салат готов. Можно подавать.
ШАГ 7/7
Приятного аппетита!
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