Салат с сыром, морковью и сервелатом

Простой вкусный салат. Рецепт нашла в интернете. Говорят, что блюдо родом из СССР, но я, честно, не помню такого. Салат вкусный, сытный и нарядный. Его и на праздничный стол не стыдно подать.

ИНГРЕДИЕНТОВ 3 ПОРЦИИ

Основные

сыр 100 г сервелат варено-копченый 150 г морковь 100 г яйца куриные 1 шт. петрушка зелень по вкусу лук репчатый 30 г чеснок 2 зубчика соль по вкусу перец черный молотый по вкусу майонез по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Сыр и морковь трем на средней терке. Я использовала два вида сыра.

ШАГ 2/7

Петрушку мелко порубить, лук мелко нашинковать, чеснок измельчить через пресс.

ШАГ 3/7

Яйцо взбить и выпечь блинчик.

ШАГ 4/7

Яичный блинчик мелко порубить.

ШАГ 5/7

В миске соединяем все ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу. Добавляем майонез по вкусу. Все тщательно перемешиваем.

ШАГ 6/7

Салат готов. Можно подавать.

ШАГ 7/7

Приятного аппетита!