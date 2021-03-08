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Салат с сыром, морковью и сервелатом

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Простой вкусный салат. Рецепт нашла в интернете. Говорят, что блюдо родом из СССР, но я, честно, не помню такого. Салат вкусный, сытный и нарядный. Его и на праздничный стол не стыдно подать. 

ИНГРЕДИЕНТОВ 3 ПОРЦИИ

Основные

 100 г
150 г
100 г
1 шт.
по вкусу
30 г
2 зубчика
по вкусу
по вкусу
по вкусу

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/7

Салат с сыром, морковью и сервелатом

Сыр и морковь трем на средней терке. Я использовала два вида сыра.

 ШАГ 2/7

Салат с сыром, морковью и сервелатом

Петрушку мелко порубить, лук мелко нашинковать, чеснок измельчить через пресс.

 ШАГ 3/7

Салат с сыром, морковью и сервелатом

Яйцо взбить и выпечь блинчик.

 ШАГ 4/7

Салат с сыром, морковью и сервелатом

Яичный блинчик мелко порубить.

 ШАГ 5/7

Салат с сыром, морковью и сервелатом

В миске соединяем все ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу. Добавляем майонез по вкусу. Все тщательно перемешиваем.

 ШАГ 6/7

Салат с сыром, морковью и сервелатом

Салат готов. Можно подавать.

 ШАГ 7/7

Салат с сыром, морковью и сервелатом

Приятного аппетита!

 

 

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