Торт «Медовый Пух» или «Ленивый медовик»: без раскатки коржей

Любите тортики, но терпеть не можете возиться с тестом, раскатывать коржи? Тогда воспользуйтесь этим проверенным и очень простым рецептом «Ленивого медовика».
Торт Медовый пух или Ленивый медовик — он восхитительный на вкус и прост в приготовление. Получается у всех с первого раза. Разнообразить можно орешками или сухофруктами.
Ингредиенты:
- Мед -6 ст.л. (250 гр.)
- Сода -1 ч.л.
- Яйца -5 шт.
- Сахар -200 гр.
- Соль -1/3 ч.л.
- Мука -320 гр.
Для крема:
- Сметана — 800 гр.
- Сахарная пудра – по вкусу
Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:
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