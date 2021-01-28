Торт «Медовый Пух» или «Ленивый медовик»: без раскатки коржей

Любите тортики, но терпеть не можете возиться с тестом, раскатывать коржи? Тогда воспользуйтесь этим проверенным и очень простым рецептом «Ленивого медовика».

Торт Медовый пух или Ленивый медовик — он восхитительный на вкус и прост в приготовление. Получается у всех с первого раза. Разнообразить можно орешками или сухофруктами.

Ингредиенты:

Мед -6 ст.л. (250 гр.)

Сода -1 ч.л.

Яйца -5 шт.

Сахар -200 гр.

Соль -1/3 ч.л.

Мука -320 гр.

Для крема:

Сметана — 800 гр.

Сахарная пудра – по вкусу

Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже: