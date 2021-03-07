Главный праздник весны на пороге! Чем удивить любимых женщин 8 марта

8 марта – прекрасный женский праздник, это день миллионов цветов, милых подарков и поздравлений.

Если вы планируете провести праздник дома, заранее можно продумать декор для стола. 8 марта – символ весны, актуальными будут цветочные композиции, легкий текстиль и аксессуары в нежных тонах.

Правильно спланированное меню – не менее важно. Мы предлагаем выбрать легкие и аппетитные салаты, оригинальные закуски, не слишком тяжелое горячее и десерт для идеального завершения праздника. Если вы еще не определились с блюдами, которые хотите приготовить, берите на вооружение наши идеи!

Закусочные шарики из винограда с сыром

Очень нежная, легкая и вкусная закуска, идеально подойдет для девочек.

Ингредиенты:

Виноград – 250 грамм;

Сыр творожный – 150-200 грамм;

Зелень, соль и специи – по вкусу;

Кунжут – 50 грамм;

Орехи – 80 грамм;

Чеснок – по желанию.

Творожный сыр выложите в глубокую миску. Добавьте по вкусу соль и при желании специи. Туда же отправьте измельченную зелень и пропущенный через пресс чеснок (если используете). Тщательно перемешайте. Орехи подсушите на сковороде, измельчите в крошку и выложите в небольшую миску. В отдельную миску отправьте кунжут. Виноград вымойте и обсушите. Каждую виноградинку окуните в сыр, сформируйте шарик.

Карпаччо из ананаса

Половину обваляйте в кунжуте, вторую – в орехах. Перед подачей шарики отправьте на полчаса в холодильник.

Прекрасная закуска к шампанскому и белому вину. Пикантное сочетание сладкого фрукта с острыми нотками маринада.

Ингредиенты:

Консервированный ананас – 1 банка;

Имбирь – 5 грамм;

Сок лимона – 20 грамм;

Сахар – 10 грамм;

Молотый чили – 1 щепотка;

Мята – 1 щепотка.

Для начала приготовьте маринад – в кастрюлю влейте сироп от ананасов. Добавьте щепотку перца, сахар, измельченный имбирь и сок лимона. Прогрейте 2-3 минуты на среднем огне. После процедите через мелкое сито и немного остудите. Кольца ананаса выложите на тарелку для подачи. Полейте маринадом, присыпьте измельченной мятой и отправьте в холодильник на полчаса перед подачей.

Запеченные шампиньоны

Горячая закуска из грибов с помидорами и сыром. Легкая и аппетитная, она прекрасно дополнит праздничный стол.

Ингредиенты:

Шампиньоны (крупные) – 150 грамм;

Моцарелла (маленькая) – 50 грамм;

Помидоры черри – 50 грамм;

Соль и специи – по вкусу.

Грибы вымойте и обсушите. Аккуратно удалите ножки. Шляпки грибов посолите и поперчите по вкусу. Помидоры вымойте, обсушите и нарежьте средними кружочками. Выложите помидоры в шляпки. Сверху распределите шарики моцареллы. Отправьте грибы в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 15-20 минут до румяности.

Салат с мидиями, овощами и сыром

Для этого салата можно использовать как отварные (обжаренные), так и маринованные мидии.

Ингредиенты:

Мидии – 200 грамм;

Помидор – 100 грамм;

Огурец – 100 грамм;

Сыр – 100 грамм;

Яйцо – 1-2 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Если используете свежие мидии, отварите их в подсоленной воде 3-4 минуты и остудите. Яйцо отварите заранее вкрутую, остудите и очистите. Овощи вымойте и обсушите. Небольшими кубиками нарежьте помидор, огурец, сыр и яйцо. Добавьте мидии. Посолите, дополните салат специями и сбрызните маслом. Перемешайте аккуратно и подавайте к столу.

Салат с ветчиной и авокадо

Легкий и свежий салатик с зеленью, овощами и пикантной ветчиной. Авокадо добавит особую изюминку.

Ингредиенты:

Ветчина – 100 грамм;

Помидоры – 50 грамм;

Луковица (красная) – 1/2 шт.;

Листья салата – 1 пучок;

Авокадо – 1/2 шт.;

Соль, перец и кунжут – по вкусу;

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Листья салата и помидоры вымойте, обсушите. Салат порвите руками и выложите на тарелку. Распределите нарезанные ломтиками помидоры. Тонкими ломтиками нарежьте мякоть авокадо и ветчину. Полукольцами нарежьте лук. Присыпьте салат солью, перцем и кунжутом. Сбрызните оливковым маслом и подавайте к столу.

Запеченный лосось

На горячее отлично подойдет запеченная красная рыба. Нежная и ароматная, она обязательно придется по вкусу всем.

Ингредиенты:

Филе лосося – 400 грамм;

Лимон – 1/4 шт.;

Сливочное масло – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу;

Зелень – по вкусу.

Зелень вымойте и обсушите, измельчите. Лимон нарежьте тонкими ломтиками. Филе вымойте и обсушите. Натрите рыбу солью и специями, присыпьте зеленью и выложите в жаропрочную форму. Распределите вокруг ломтики сливочного масла. Сверху выложите лимон. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте лосось 15-20 минут до готовности.

Кальмары запеченные с рисом и перцем

Классным вариантом горячего будут ароматные морепродукты с рисом и аппетитной сырной корочкой.

Ингредиенты:

Кальмары – 2-3 шт.;

Рис – 120 грамм;

Луковица – 1-2 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Сыр – 80 грамм;

Сметана – 150 грамм;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Кальмары отправьте в кипящую подсоленную воду, снимите с огня через минуту и остудите под холодной водой. Очистите тушки, нарежьте тонкими ломтиками. Луковицу очистите, нарежьте полукольцами и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте кальмары. Посолите, поперчите по вкусу, томите на среднем огне 3-4 минуты. Рис отдельно отварите в подсоленной воде до готовности. Для более аппетитного цвета можно дополнить его куркумой. Нарежьте тонкими ломтиками сладкий перец, сыр натрите на средней терке. В жаропрочную форму выложите рис, сверху – кальмары и смажьте все сметаной. Распределите перец, присыпьте сыром и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо около 20 минут до румяной корочки.

Сорбет из ананаса

На десерт можно подать фруктовый сорбет. Ананас в качестве основы подойдет прекрасно, но вы можете выбрать и другие фрукты по вкусу.

Ингредиенты:

Ананас – 250 грамм;

Вода – 160 грамм;

Сахар – 80 грамм;

Сок лимона – 2 ст. л.;

Ксантановая камедь – 1 щепотка.

Сахар соедините с 80 граммами воды и доведите до кипения. Проварите сироп на среднем огне минут 5, после остудите. В чашу блендера отправьте ананасы, добавьте ксантановую камедь и сироп. Взбейте до однородности. Влейте оставшуюся воду и добавьте сок лимона по вкусу. Еще раз взбейте. Готовую массу переложите в удобную емкость и уберите в морозилку на 6-8 часов.

Клубнично-банановый террин

Еще один вариант десерта – нежный террин с фруктами на основе сливок.

Ингредиенты:

Сливки – 600 грамм;

Сахар – 2-4 ст. л. (по вкусу);

Желатин – 1 ст. л.;

Банан – 2 шт.;

Клубника – 150 грамм.

Сливки влейте в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на огонь. Прогрейте, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня, остудите немного и всыпьте желатин. Тщательно перемешайте, чтобы не образовались комочки. Небольшие формочки застелите пищевой пленкой. Бананы очистите, нарежьте тонкими ломтиками. Клубнику вымойте, обсушите и нарежьте. Заполните формочки фруктами, а сверху аккуратно влейте сливки. Отправьте в холодильник на пару часов до полного застывания. После аккуратно переверните формочки, снимите пленку и подавайте десерт к столу.

Вот таким легким и вкусным меню можно побаловать любимых. С наступающим праздником, милые женщины!