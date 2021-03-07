Главный праздник весны на пороге! Чем удивить любимых женщин 8 марта

8 марта – прекрасный женский праздник, это день миллионов цветов, милых подарков и поздравлений.
Если вы планируете провести праздник дома, заранее можно продумать декор для стола. 8 марта – символ весны, актуальными будут цветочные композиции, легкий текстиль и аксессуары в нежных тонах.
Правильно спланированное меню – не менее важно. Мы предлагаем выбрать легкие и аппетитные салаты, оригинальные закуски, не слишком тяжелое горячее и десерт для идеального завершения праздника. Если вы еще не определились с блюдами, которые хотите приготовить, берите на вооружение наши идеи!
Закусочные шарики из винограда с сыром
Очень нежная, легкая и вкусная закуска, идеально подойдет для девочек.
Ингредиенты:
- Виноград – 250 грамм;
- Сыр творожный – 150-200 грамм;
- Зелень, соль и специи – по вкусу;
- Кунжут – 50 грамм;
- Орехи – 80 грамм;
- Чеснок – по желанию.
Творожный сыр выложите в глубокую миску. Добавьте по вкусу соль и при желании специи. Туда же отправьте измельченную зелень и пропущенный через пресс чеснок (если используете). Тщательно перемешайте. Орехи подсушите на сковороде, измельчите в крошку и выложите в небольшую миску. В отдельную миску отправьте кунжут. Виноград вымойте и обсушите. Каждую виноградинку окуните в сыр, сформируйте шарик.Половину обваляйте в кунжуте, вторую – в орехах. Перед подачей шарики отправьте на полчаса в холодильник.
Карпаччо из ананаса
Прекрасная закуска к шампанскому и белому вину. Пикантное сочетание сладкого фрукта с острыми нотками маринада.
Ингредиенты:
- Консервированный ананас – 1 банка;
- Имбирь – 5 грамм;
- Сок лимона – 20 грамм;
- Сахар – 10 грамм;
- Молотый чили – 1 щепотка;
- Мята – 1 щепотка.
Для начала приготовьте маринад – в кастрюлю влейте сироп от ананасов. Добавьте щепотку перца, сахар, измельченный имбирь и сок лимона. Прогрейте 2-3 минуты на среднем огне. После процедите через мелкое сито и немного остудите. Кольца ананаса выложите на тарелку для подачи. Полейте маринадом, присыпьте измельченной мятой и отправьте в холодильник на полчаса перед подачей.
Запеченные шампиньоны
Горячая закуска из грибов с помидорами и сыром. Легкая и аппетитная, она прекрасно дополнит праздничный стол.
Ингредиенты:
- Шампиньоны (крупные) – 150 грамм;
- Моцарелла (маленькая) – 50 грамм;
- Помидоры черри – 50 грамм;
- Соль и специи – по вкусу.
Грибы вымойте и обсушите. Аккуратно удалите ножки. Шляпки грибов посолите и поперчите по вкусу. Помидоры вымойте, обсушите и нарежьте средними кружочками. Выложите помидоры в шляпки. Сверху распределите шарики моцареллы. Отправьте грибы в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 15-20 минут до румяности.
Салат с мидиями, овощами и сыром
Для этого салата можно использовать как отварные (обжаренные), так и маринованные мидии.
Ингредиенты:
- Мидии – 200 грамм;
- Помидор – 100 грамм;
- Огурец – 100 грамм;
- Сыр – 100 грамм;
- Яйцо – 1-2 шт.;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Соль и специи – по вкусу.
Если используете свежие мидии, отварите их в подсоленной воде 3-4 минуты и остудите. Яйцо отварите заранее вкрутую, остудите и очистите. Овощи вымойте и обсушите. Небольшими кубиками нарежьте помидор, огурец, сыр и яйцо. Добавьте мидии. Посолите, дополните салат специями и сбрызните маслом. Перемешайте аккуратно и подавайте к столу.
Салат с ветчиной и авокадо
Легкий и свежий салатик с зеленью, овощами и пикантной ветчиной. Авокадо добавит особую изюминку.
Ингредиенты:
- Ветчина – 100 грамм;
- Помидоры – 50 грамм;
- Луковица (красная) – 1/2 шт.;
- Листья салата – 1 пучок;
- Авокадо – 1/2 шт.;
- Соль, перец и кунжут – по вкусу;
- Оливковое масло – 1-2 ст. л.
Листья салата и помидоры вымойте, обсушите. Салат порвите руками и выложите на тарелку. Распределите нарезанные ломтиками помидоры. Тонкими ломтиками нарежьте мякоть авокадо и ветчину. Полукольцами нарежьте лук. Присыпьте салат солью, перцем и кунжутом. Сбрызните оливковым маслом и подавайте к столу.
Запеченный лосось
На горячее отлично подойдет запеченная красная рыба. Нежная и ароматная, она обязательно придется по вкусу всем.
Ингредиенты:
- Филе лосося – 400 грамм;
- Лимон – 1/4 шт.;
- Сливочное масло – 2 ст. л.;
- Соль и специи – по вкусу;
- Зелень – по вкусу.
Зелень вымойте и обсушите, измельчите. Лимон нарежьте тонкими ломтиками. Филе вымойте и обсушите. Натрите рыбу солью и специями, присыпьте зеленью и выложите в жаропрочную форму. Распределите вокруг ломтики сливочного масла. Сверху выложите лимон. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте лосось 15-20 минут до готовности.
Кальмары запеченные с рисом и перцем
Классным вариантом горячего будут ароматные морепродукты с рисом и аппетитной сырной корочкой.
Ингредиенты:
- Кальмары – 2-3 шт.;
- Рис – 120 грамм;
- Луковица – 1-2 шт.;
- Сладкий перец – 1 шт.;
- Сыр – 80 грамм;
- Сметана – 150 грамм;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Соль и специи – по вкусу.
Кальмары отправьте в кипящую подсоленную воду, снимите с огня через минуту и остудите под холодной водой. Очистите тушки, нарежьте тонкими ломтиками. Луковицу очистите, нарежьте полукольцами и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте кальмары. Посолите, поперчите по вкусу, томите на среднем огне 3-4 минуты. Рис отдельно отварите в подсоленной воде до готовности. Для более аппетитного цвета можно дополнить его куркумой. Нарежьте тонкими ломтиками сладкий перец, сыр натрите на средней терке. В жаропрочную форму выложите рис, сверху – кальмары и смажьте все сметаной. Распределите перец, присыпьте сыром и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо около 20 минут до румяной корочки.
Сорбет из ананаса
На десерт можно подать фруктовый сорбет. Ананас в качестве основы подойдет прекрасно, но вы можете выбрать и другие фрукты по вкусу.
Ингредиенты:
- Ананас – 250 грамм;
- Вода – 160 грамм;
- Сахар – 80 грамм;
- Сок лимона – 2 ст. л.;
- Ксантановая камедь – 1 щепотка.
Сахар соедините с 80 граммами воды и доведите до кипения. Проварите сироп на среднем огне минут 5, после остудите. В чашу блендера отправьте ананасы, добавьте ксантановую камедь и сироп. Взбейте до однородности. Влейте оставшуюся воду и добавьте сок лимона по вкусу. Еще раз взбейте. Готовую массу переложите в удобную емкость и уберите в морозилку на 6-8 часов.
Клубнично-банановый террин
Еще один вариант десерта – нежный террин с фруктами на основе сливок.
Ингредиенты:
- Сливки – 600 грамм;
- Сахар – 2-4 ст. л. (по вкусу);
- Желатин – 1 ст. л.;
- Банан – 2 шт.;
- Клубника – 150 грамм.
Сливки влейте в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на огонь. Прогрейте, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня, остудите немного и всыпьте желатин. Тщательно перемешайте, чтобы не образовались комочки. Небольшие формочки застелите пищевой пленкой. Бананы очистите, нарежьте тонкими ломтиками. Клубнику вымойте, обсушите и нарежьте. Заполните формочки фруктами, а сверху аккуратно влейте сливки. Отправьте в холодильник на пару часов до полного застывания. После аккуратно переверните формочки, снимите пленку и подавайте десерт к столу.
Вот таким легким и вкусным меню можно побаловать любимых. С наступающим праздником, милые женщины!
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