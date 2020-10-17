Идеальный гарнир! Готовим цветную капусту под соусом бешамель

Дары осени радуют глаз на прилавках, среди них и прекрасная цветная капуста — полезная и вкусная. Если вы не знаете, как ее приготовить, предлагаем идеальный рецепт с соусом бешамель. Поверьте, ничего другого подавать на гарнир вам больше не захочется.
Ингредиенты:
1 вилок цветной капусты
300 мл 10% сливок
20 г сливочного масла
20 г пшеничной муки
соль, мускатный орех
100 г твердого сыра
Процесс приготовления:
1. На сковороде обжарить до румяности муку, добавить сливочное масло и быстро перемешать. Влить холодные сливки и тщательно перемешивать венчиком, чтобы не было комочков. Если комочки появились, просто пробейте соус блендером. Добавить соль, черный перец и мускатный орех.
2. Цветную капусту разобрать на мелкие соцветия и залить горячим соусом. Сверху посыпать тертым сыром.
Запекать капусту при 200 градусах до румяной корочки минут 20-25.
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