Сегодня у нас сало (подчеревок) оригинальной засолки. Очень люблю этот способ засолки, когда покупаю сало с мясными прожилками, грудинку или подчеревок. При таком способе засолки прожилки сала остаются ярко красными, чего обычно не бывает при традиционной сухой засолке.

Ингредиенты:

сало (подчеревок или с прожилками) – 400 г.;

чеснок – 6 зуб.;

лавровый лист – 5 шт.;

смесь перцев – 2 ст.л.;

соль – 1 кг.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты и посуду, в которой будет солить подчеревок. Сало разрезать на 2 или 3 части в зависимости от формы посуды, нужно чтобы куски сала были размещены в форме свободно и не соприкасались между собой. Чеснок (1 зубок из общего количества) порежем тонкими пластинами и нашпигуем им сало. Натрем сало с чесноком смесью перцев со всех сторон. Остальной чеснок и лавровый лист мелко рубим. На дно пищевого контейнера высыпаем соль, кладем сало так, чтобы оно не соприкасалось со стенками контейнера и друг с другом. Сверху на каждый кусок сала кладем измельченный чеснок и лавровый лист и засыпаем полностью оставшейся солью. Закрываем контейнер крышкой и отправляем сало на 1 неделю в морозилку. При таком оригинальном способе засолке сало получается очень необычным, не соленым, а больше вяленым и мясные прожилки остаются красными.

Через неделю достаем сало из морозилки и оставляем его в холодильнике на сутки. Размороженное сало достаем из соли и аккуратно промываем под холодной водой, стараемся не смыть специи. Обсушиваем сало полотенцем и дегустируем. Я надеюсь, что вам понравится этот необычный рецепт засолки сала. Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!