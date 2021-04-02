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Простые рецепты десертов с бананом

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Не стоит исключать бананы из своего рациона, так как этот фрукт очень полезен и отлично насыщает наш организм. Бананы богаты железом, калием и магнием, а также способствуют нормализации уровня гемоглобина в крови. Сегодня редакция «Со Вкусом» предлагает вам попробовать приготовить простые и вкусные рецепты с бананом.

Эти 5 сладких банановых блюд готовятся быстро и легко. Они подойдут даже абсолютному новичку. Банановые оладьи или гренки станут отличным вариантом завтрака, так как блюда из этого фрукта способны зарядить организм энергией на долгое время.

Простые и вкусные рецепты с бананом

Бананово-молочный коктейль

Простые рецепты десертов с бананом

Ингредиенты

  • 200 мл молока
  • 1 банан
  • 1 ч. л. сахара
  • ванильный экстракт по вкусу
  • 4 кубика льда

Приготовление

  1. Поместите в блендер очень холодное молоко, очищенный и нарезанный кубиками банан, сахар, ваниль и кубики льда.
  2. Взбивайте ингредиенты 1–2 минуты на максимальной скорости. Подавайте коктейль в высоком стакане.

Банановые оладьи

Простые рецепты десертов с бананом

Ингредиенты

  • 315 г овсяных хлопьев
  • 2 спелых банана
  • 160 мл молока
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. мёда
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 щепотка соли
  • кокосовое масло по вкусу

Приготовление

  1. В чашу блендера поместите овсяные хлопья и измельчите их в муку.
    Снимите муку со стенок силиконовой лопаткой и добавьте нарезанные бананы, молоко, яйцо, мёд, ваниль, разрыхлитель, корицу и соль. Взбивайте полминуты до получения однородной консистенции. Если тесто получилось слишком густым, добавьте еще немного молока.
  2. Растопите немного кокосового масла на сковороде. Вылейте на нее 2 порции теста и жарьте 3–4 минуты, пока сверху не появятся пузырьки. Переверните оладьи и готовьте еще 1–3 минуты. Повторите то же самое с оставшимся тестом.
  3. Подавайте с нарезанными бананами, мёдом и рублеными грецкими орехами.

Банановый кекс без муки

Простые рецепты десертов с бананом

Ингредиенты

  • 3 спелых банана
  • 3 яйца
  • 125 г йогурта
  • 100 г овсяных хлопьев
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 30 г сахара
  • 70 г грецких орехов
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 ч. л. корицы

Приготовление

  1. В глубокой миске разомните два с половиной банана до образования пюре, добавьте яйца, йогурт и перемешайте ингредиенты.
  2. Добавьте овсяные хлопья, разрыхлитель, сахар и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Измельчите орехи. Добавьте их в тесто вместе с экстрактом ванили и корицей.
  3. Застелите небольшую форму для выпекания пергаментной бумагой. Вылейте туда тесто.
  4. Разрежьте оставшуюся половину банана вдоль на 3 полоски. Украсьте ими верхушку кекса. Выпекайте десерт примерно 40 минут.

Гренки-рулеты с шоколадной пастой

Простые рецепты десертов с бананом

Ингредиенты

  • 2 банана
  • 70 г сахара
  • 0,5 ч. л. корицы
  • 2 яйца
  • 40 мл молока
  • 12 ломтиков хлеба для тостов
  • 120 г ореховой пасты
  • 30 г сливочного масла
  • сок лимона по вкусу

Приготовление

  1. На сковороде растопите немного масла. Положите туда кусочки мелко нарезанного банана и выдавите сок лимона. Готовьте бананы на медленном огне около 5 минут, чтобы они стали мягкими. Переложите фрукт в миску и дайте ему остыть.
  2. В плоской миске смешайте сахар с корицей. В отдельной миске взбейте яйца с молоком.
  3. На разделочной доске скалкой раскатайте ломтики хлеба для тостов. Равномерно распределите шоколадную пасту по каждому ломтику. Добавьте ложку банановой массы и скрутите каждый ломтик в рулет.
  4. Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обмакните каждый рулет в смесь молока и яиц. Поджарьте со всех сторон до золотистого цвета.
  5. В конце обваляйте рулеты в смеси сахара и корицы. Подавайте блюдо теплым.

Овсяное печенье

Простые рецепты десертов с бананом

Ингредиенты

  • 120 г овсяных хлопьев
  • 2 банана
  • 55 г шоколадной крошки

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Разомните бананы в миске до консистенции пюре, добавьте овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Высыпьте шоколадную крошку и перемешайте еще раз.
  3. Возьмите примерно столовую ложку теста и сформируйте из него печенье. Выложите всё печенье на противень. Поставьте в духовку примерно на 15 минут, пока оно не подрумянится. Дайте выпечке остыть и подавайте к столу.

Как видите, помимо того, чтобы есть бананы просто сырыми, из них можно сделать еще много невероятно вкусных и сытных блюд. А как вы используете бананы в рецептах?

 

 

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