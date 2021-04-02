Простые рецепты десертов с бананом

Не стоит исключать бананы из своего рациона, так как этот фрукт очень полезен и отлично насыщает наш организм. Бананы богаты железом, калием и магнием, а также способствуют нормализации уровня гемоглобина в крови. Сегодня редакция «Со Вкусом» предлагает вам попробовать приготовить простые и вкусные рецепты с бананом.

Эти 5 сладких банановых блюд готовятся быстро и легко. Они подойдут даже абсолютному новичку. Банановые оладьи или гренки станут отличным вариантом завтрака, так как блюда из этого фрукта способны зарядить организм энергией на долгое время.

Простые и вкусные рецепты с бананом

Бананово-молочный коктейль

Ингредиенты

200 мл молока

1 банан

1 ч. л. сахара

ванильный экстракт по вкусу

4 кубика льда

Приготовление

Поместите в блендер очень холодное молоко, очищенный и нарезанный кубиками банан, сахар, ваниль и кубики льда. Взбивайте ингредиенты 1–2 минуты на максимальной скорости. Подавайте коктейль в высоком стакане.

Банановые оладьи

Ингредиенты

315 г овсяных хлопьев

2 спелых банана

160 мл молока

1 яйцо

1 ст. л. мёда

1 ч. л. ванильного экстракта

2 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы

1 щепотка соли

кокосовое масло по вкусу

Приготовление

В чашу блендера поместите овсяные хлопья и измельчите их в муку. Снимите муку со стенок силиконовой лопаткой и добавьте нарезанные бананы, молоко, яйцо, мёд, ваниль, разрыхлитель, корицу и соль. Взбивайте полминуты до получения однородной консистенции. Если тесто получилось слишком густым, добавьте еще немного молока. Растопите немного кокосового масла на сковороде. Вылейте на нее 2 порции теста и жарьте 3–4 минуты, пока сверху не появятся пузырьки. Переверните оладьи и готовьте еще 1–3 минуты. Повторите то же самое с оставшимся тестом. Подавайте с нарезанными бананами, мёдом и рублеными грецкими орехами.

Банановый кекс без муки

Ингредиенты

3 спелых банана

3 яйца

125 г йогурта

100 г овсяных хлопьев

1 ч. л. разрыхлителя

30 г сахара

70 г грецких орехов

1 ч. л. ванильного экстракта

1 ч. л. корицы

Приготовление

В глубокой миске разомните два с половиной банана до образования пюре, добавьте яйца, йогурт и перемешайте ингредиенты. Добавьте овсяные хлопья, разрыхлитель, сахар и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Измельчите орехи. Добавьте их в тесто вместе с экстрактом ванили и корицей. Застелите небольшую форму для выпекания пергаментной бумагой. Вылейте туда тесто. Разрежьте оставшуюся половину банана вдоль на 3 полоски. Украсьте ими верхушку кекса. Выпекайте десерт примерно 40 минут.

Гренки-рулеты с шоколадной пастой

Ингредиенты

2 банана

70 г сахара

0,5 ч. л. корицы

2 яйца

40 мл молока

12 ломтиков хлеба для тостов

120 г ореховой пасты

30 г сливочного масла

сок лимона по вкусу

Приготовление

На сковороде растопите немного масла. Положите туда кусочки мелко нарезанного банана и выдавите сок лимона. Готовьте бананы на медленном огне около 5 минут, чтобы они стали мягкими. Переложите фрукт в миску и дайте ему остыть. В плоской миске смешайте сахар с корицей. В отдельной миске взбейте яйца с молоком. На разделочной доске скалкой раскатайте ломтики хлеба для тостов. Равномерно распределите шоколадную пасту по каждому ломтику. Добавьте ложку банановой массы и скрутите каждый ломтик в рулет. Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обмакните каждый рулет в смесь молока и яиц. Поджарьте со всех сторон до золотистого цвета. В конце обваляйте рулеты в смеси сахара и корицы. Подавайте блюдо теплым.

Овсяное печенье

Ингредиенты

120 г овсяных хлопьев

2 банана

55 г шоколадной крошки

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Разомните бананы в миске до консистенции пюре, добавьте овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Высыпьте шоколадную крошку и перемешайте еще раз. Возьмите примерно столовую ложку теста и сформируйте из него печенье. Выложите всё печенье на противень. Поставьте в духовку примерно на 15 минут, пока оно не подрумянится. Дайте выпечке остыть и подавайте к столу.

Как видите, помимо того, чтобы есть бананы просто сырыми, из них можно сделать еще много невероятно вкусных и сытных блюд. А как вы используете бананы в рецептах?