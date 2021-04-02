Простые рецепты десертов с бананом

Не стоит исключать бананы из своего рациона, так как этот фрукт очень полезен и отлично насыщает наш организм. Бананы богаты железом, калием и магнием, а также способствуют нормализации уровня гемоглобина в крови. Сегодня редакция «Со Вкусом» предлагает вам попробовать приготовить простые и вкусные рецепты с бананом.
Эти 5 сладких банановых блюд готовятся быстро и легко. Они подойдут даже абсолютному новичку. Банановые оладьи или гренки станут отличным вариантом завтрака, так как блюда из этого фрукта способны зарядить организм энергией на долгое время.
Простые и вкусные рецепты с бананом
Бананово-молочный коктейль
Ингредиенты
- 200 мл молока
- 1 банан
- 1 ч. л. сахара
- ванильный экстракт по вкусу
- 4 кубика льда
Приготовление
- Поместите в блендер очень холодное молоко, очищенный и нарезанный кубиками банан, сахар, ваниль и кубики льда.
- Взбивайте ингредиенты 1–2 минуты на максимальной скорости. Подавайте коктейль в высоком стакане.
Банановые оладьи
Ингредиенты
- 315 г овсяных хлопьев
- 2 спелых банана
- 160 мл молока
- 1 яйцо
- 1 ст. л. мёда
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. корицы
- 1 щепотка соли
- кокосовое масло по вкусу
Приготовление
- В чашу блендера поместите овсяные хлопья и измельчите их в муку. Снимите муку со стенок силиконовой лопаткой и добавьте нарезанные бананы, молоко, яйцо, мёд, ваниль, разрыхлитель, корицу и соль. Взбивайте полминуты до получения однородной консистенции. Если тесто получилось слишком густым, добавьте еще немного молока.
- Растопите немного кокосового масла на сковороде. Вылейте на нее 2 порции теста и жарьте 3–4 минуты, пока сверху не появятся пузырьки. Переверните оладьи и готовьте еще 1–3 минуты. Повторите то же самое с оставшимся тестом.
- Подавайте с нарезанными бананами, мёдом и рублеными грецкими орехами.
Банановый кекс без муки
Ингредиенты
- 3 спелых банана
- 3 яйца
- 125 г йогурта
- 100 г овсяных хлопьев
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 30 г сахара
- 70 г грецких орехов
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 ч. л. корицы
Приготовление
- В глубокой миске разомните два с половиной банана до образования пюре, добавьте яйца, йогурт и перемешайте ингредиенты.
- Добавьте овсяные хлопья, разрыхлитель, сахар и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Измельчите орехи. Добавьте их в тесто вместе с экстрактом ванили и корицей.
- Застелите небольшую форму для выпекания пергаментной бумагой. Вылейте туда тесто.
- Разрежьте оставшуюся половину банана вдоль на 3 полоски. Украсьте ими верхушку кекса. Выпекайте десерт примерно 40 минут.
Гренки-рулеты с шоколадной пастой
Ингредиенты
- 2 банана
- 70 г сахара
- 0,5 ч. л. корицы
- 2 яйца
- 40 мл молока
- 12 ломтиков хлеба для тостов
- 120 г ореховой пасты
- 30 г сливочного масла
- сок лимона по вкусу
Приготовление
- На сковороде растопите немного масла. Положите туда кусочки мелко нарезанного банана и выдавите сок лимона. Готовьте бананы на медленном огне около 5 минут, чтобы они стали мягкими. Переложите фрукт в миску и дайте ему остыть.
- В плоской миске смешайте сахар с корицей. В отдельной миске взбейте яйца с молоком.
- На разделочной доске скалкой раскатайте ломтики хлеба для тостов. Равномерно распределите шоколадную пасту по каждому ломтику. Добавьте ложку банановой массы и скрутите каждый ломтик в рулет.
- Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обмакните каждый рулет в смесь молока и яиц. Поджарьте со всех сторон до золотистого цвета.
- В конце обваляйте рулеты в смеси сахара и корицы. Подавайте блюдо теплым.
Овсяное печенье
Ингредиенты
- 120 г овсяных хлопьев
- 2 банана
- 55 г шоколадной крошки
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
- Разомните бананы в миске до консистенции пюре, добавьте овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Высыпьте шоколадную крошку и перемешайте еще раз.
- Возьмите примерно столовую ложку теста и сформируйте из него печенье. Выложите всё печенье на противень. Поставьте в духовку примерно на 15 минут, пока оно не подрумянится. Дайте выпечке остыть и подавайте к столу.
Как видите, помимо того, чтобы есть бананы просто сырыми, из них можно сделать еще много невероятно вкусных и сытных блюд. А как вы используете бананы в рецептах?
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