Вафельные трубочки по рецепту из детства — самое популярное лакомство в моем доме. Иногда я даже не успеваю начинить их сгущенкой. Родня съедает лакомство еще горячим, не дожидаясь приглашения к чаю. А вот сахарные трубочки сперва вызвали недоумение.

Дело в том, что сахарные трубочки с апельсином готовятся несколько иначе. Да и на вид они более хрупкие и изысканные. Но после второго раза я таки наловчилась их готовить. Теперь угощаю сахарными трубочками каждую субботу. Не удивительно, что именно в этот день собираются гости.

Ингредиенты

Сахар 250 г Пшеничная мука 65 г Апельсин 1 шт. Сливочное масло 125 г

Приготовление

Сливочное масло растопите в сотейнике на маленьком огне. Муку смешайте с сахаром. К ним добавьте 125 г апельсинового сока и цедру половины апельсина. Влейте растопленное масло. Перемешайте ингредиенты венчиком до однородности. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте его в холодильник на ночь. Утром выстелите пергаментом большой противень. С помощью шпателя выложите тесто на пергамент в виде небольших тонких прямоугольников. У нас они по размеру 15 на 7 см. Из такого количества теста получилось 25 пластин. Выпекайте заготовки в разогретой до 180 °C максимум 15 минут. Пластины должны приобрести золотистый оттенок. Затем шпателем аккуратно отделите их от пергамента. Допекайте пластины еще секунд 20. Пока они теплые, остаются гибкими. Заверните пластины в трубочку вокруг какой-либо формы. Можете заворачивать сразу по несколько пластин.

Доставайте форму, только когда печенье полностью застынет. Сахарные трубочки с апельсином — хрупкие лакомства, которые рекомендуем подавать с ванильным мороженым или муссовым тортом. Такой десерт превосходно дополнит чашечка крепкого кофе или горячего шоколада. Наслаждайтесь!