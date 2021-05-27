Печёнка со сладким перцем в горшочках

Печёнка в горшочках

Сегодня хочу поделиться отличным рецептом из серии "на каждый день". Блюдо простое, но вкусное и с интересной подачей в порционных горшочках.

Вот, что понадобится на 3 больших горошочка или 6 маленьких:

Список продуктов

Печень нужно очистить от жилок, нарезать средними кусками и обвалять в муке.

Потом я обжариваю печень на сильном огне до полуготовности, минут 10 примерно.

Обжаренную печень нужно разложить по горшочкам.

Две луковицы я режу полукольцами, а сладкий перец соломкой.

Для красоты я взяла кусочки перцев разного цвета.

На той же сковородке, на которой жарилась печень, я пассерую лук до мягкости.

Потом добавляю перец, обжариваю пару минут, вливаю в сковородку бульон и сливки жирностью 20%.

Теперь нужно все посолить, поперчить, добавить горчицу, потушить 5 минут и выложить в горшочки.

Горшочки я посыпаю тёртым сыром, накрываю крышечками и ставлю на полчаса в духовку на 180 градусов.

В конце приготовления крышки нужно снять и оставить горшочки в духовке ещё на 5 минут. Петрушкой я посыпаю горшочки уже перед самой подачей. Такую печёнку я ем обычно без гарнира, просто со свежим лавашом, мне очень нравится макать его в соус.