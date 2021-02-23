«Пьяный картофель» с мясом, запечённый в духовке

Картошка и фарш – привычно и скучно. А если сделать картофельные кармашки с начинкой? А если в фарш добавить водки? «Пьяный картофель» – интересно!
«Пьяный картофель» – это привычное всем сочетание картошки и мясного фарша, но поданное по-новому. Многие делают картошку-гармошку: в разрезы картофельного клубня вкладывают кусочки отбитого мяса, бекон, сало, дольки овощей. Рецепт «пьяного картофеля» имеет свои преимущества: каждый картофельный карман с фаршем можно не только запечь в духовке, но и поджарить на сковороде, как котлетку. Для этого нужно сделать мучной кисель гуще и не выливать его сверху на картофель перед запеканием, а обмакивать в кисель каждый картофельный кармашек. Получится приятная золотистая корочка.
А почему же картофель «пьяный»? Просто в фарш добавляется немного водки. Не переживайте: алкоголь выпарится, но успеет обогатить блюдо оттенком вкуса.
Помните, в фильме «Девчата» Тося Кислицына перечисляет блюда из картошки? Их не счесть! Выбирайте свой вариант.
Что понадобится:
- форма для запекания.
Ингредиенты
Расчёт порций: 3
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|Картофель — 10 шт.
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|Фарш мясной — 300 г
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|Мука — 4 ст. л.
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|Вода — 2 стакана
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|Соль — по вкусу
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|Водка — 2 ст. л.
Этапы готовки
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Картофель очистить, нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
Каждый кружочек разрезать пополам не до конца. Получается «кармашек».
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Мясной фарш смешать с водкой, посолить, хорошо перемешать.
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Из фарша сформировать маленькие лепёшечки, которые вложить между половинками каждого картофельного кармашка.
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Из муки и воды сварить кисель.
По желанию его можно сделать гуще.
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Выложить подготовленные картофельные кружочки в форму для запекания, посолить, полить киселём.
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Запекать около 40 минут в духовке, разогретой до температуры 180 °C.
«Пьяный картофель» с фаршем готов, приятного аппетита!
Видео рецепт «”Пьяный картофель“ с фаршем»
Обратите внимание: видео рецепт не всегда совпадает с опубликованным.
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