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Салат «Чафан»

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Сегодня «Со Вкусом» расскажет, как приготовить знаменитое сибирское блюдо, чье точное происхождение до сих пор неизвестно — пикантный салат «Чафан». Хоть он и считается салатом, но благодаря сытному мясу и картофелю вполне может заменить полноценный прием пищи.

Вместо бальзамического уксуса в рецепте можно использовать яблочный или и вовсе заменить ингредиент на сок лимона. Это аппетитное блюдо со свежими овощами и сочным поджаренным мясом пользуется неизменным успехом на любом застолье, так что обязательно возьмите рецепт на заметку!

Ингредиенты

Говядина 300 г
Капуста белокочанная 200 г
Картофель 200 г
Лук 1 шт.
Морковь 100 г
Свекла 100 г
Майонез 70 г
Черный перец (молотый) 0,25 ч. л.
Петрушка 20 г
Подсолнечное масло 100 мл
Смесь перцев 1 щеп.
Соль 0,5 ч. л.
Укроп 30 г
Бальзамический уксус 10 мл
Чеснок 3 зуб.

 

Приготовление

  1. Очистите картофель и нарежьте его соломкой. Поджарьте на подсолнечном масле до готовности.Салат «Чафан»
  2. Натрите на терке для корейской моркови (или тонко нарежьте) свеклу и морковь. Капусту нашинкуйте и немного разомните руками.
  3. Говядину нарежьте тонкими полосками и добавьте к ней соль и перец. Поджарьте мясо на сковороде.Салат «Чафан»
  4. Репчатый лук также нарежьте тонкой соломкой.
    Добавьте к нему соль и уксус. Разомните лук руками и оставьте мариноваться на протяжении 5 минут.
  5. Добавьте в миску все заготовки, а также майонез, смесь перцев и выдавленный чеснок. Перемешайте салат и по желанию украсьте зеленью.Салат «Чафан»

Такое вот сытное и пикантное блюдо выходит из простейших ингредиентов. Для подачи на праздничный стол ингредиенты лучше подавать разложенными рядом на большом блюде. Если же вы готовите салат для обычного ужина, всё можно сразу соединить в миске.

 

 

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