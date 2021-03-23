Капустные котлеты - очень вкусно, рецепты всем понравятся!

Чтобы приготовить капустные котлеты очень вкусно, рецепт не обязательно исполнять с точностью до грамма. Главное – почерпнуть идею гармоничного сочетания базового овоща с другими компонентами и найти свои максимально подходящие индивидуальным предпочтениям пропорции.
Как приготовить капустные котлеты?
У каждого получится сделать дома очень вкусные капустные котлеты, если исполнению рецепта предшествовало ознакомление с базовыми требованиями техники и главными секретами отменного результата.
- Капусту первоначально отваривают или бланшируют в кипящей воде до мягкости.
- В капустный фарш добавляют компоненты в зависимости от выбранного рецепта: лук, морковь, другие овощи, сваренные злаковые крупы, мясо.
- Для правильного баланса структуры котлет в фарш добавляют муку, манку, овсянку, яйца, а для гармонии вкуса соль, перец, чеснок, всевозможные приправы.
- Сформированные и запанированные в сухарях или муке изделия обжаривают в масле или подвергают паровой, духовой обработке.
- Если готовят капустные котлеты из сырой капусты, изделия после обжаривания дополнительно пропаривают, добиваясь желаемой мягкости и нежности вкуса блюда.
Капустные котлеты – классический рецепт
Сделать своими руками капустные котлеты очень вкусно поможет рецепт классических изделий, который можно исполнить с добавлением манной крупы или заменив ее мукой.Изделия всегда получаются невероятно аппетитными, румяными, нежными по текстуре и станут великолепным блюдом для семейного ужина или обеда.
Ингредиенты:
- капуста – 700 г;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- манка – 5 ст. ложек;
- соль – 1 ч. ложка;
- зелень, приправы;
- масло для жарки.
Приготовление
- Капусту шинкуют и отваривают до полуготовности.
- Откидывают массу на дуршлаг, дают стечь, отжимают.
- Добавляют яйца, обжаренный лук, соль, приправы и зелень, манку, оставляют на 10 мин.
- Формируют котлеты из белокочанной капусты, обжаривают их на масле.
Котлеты из цветной капусты – самый вкусный рецепт
Чтобы приготовить диетические, легкие, максимально полезные капустные котлеты, очень вкусно рецепт реализуют из цветной капусты, соцветия которой, как и белокочанную нарезку, отваривают в воде. Вместо свежего укропа в фарш допускается добавлять сушеный или заменять его смесью итальянских трав.
Ингредиенты:
- капуста цветная – 1,5 кг;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 1-2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- мука – 100 г;
- чеснок – 3 зубка;
- укроп – 0,5 пучка;
- сухари для панировки;
- соль, перец, масло.
Приготовление
- Капусту разбирают на соцветия, отваривают 5 мин.
- В масле обжаривают чеснок 30 сек.
- Добавляют лук, морковь, жарят овощи до мягкости, добавив укроп.
- Пропускают соцветия и поджарку через мясорубку.
- Добавляют соль, перец, яйца, муку.
- Лепят котлеты из цветной капусты, панируют в сухарях, обжаривают.
Котлеты с пекинской капустой
Легкие овощные котлеты из пекинской капусты без фарша можно готовить в представленном классическом варианте или без добавления яйца, заменив последнее смешанной с водой льняной мукой. Балансирующим основу компонентом здесь станет картофель, обеспечивающий насыщенность, и морковь, придающая котлетам сладость.
Ингредиенты:
- капуста пекинская – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- мука – 200 г;
- чеснок – 3 зубка;
- сухари панировочные – 0,5 ст.;
- соль, перец, масло.
Приготовление
- Капусту, морковь, лук и чеснок пропускают через мясорубку.
- Отваривают картофель, разминают толкушкой, добавляют к овощам.
- Приправляют массу, смешивают с мукой.
- Формируют котлеты из свежей капусты, обмакивают в сухарях, обжаривают в масле, пропаривают под крышкой 10 мин.
Котлеты из краснокочанной капусты
Уникальный минеральный состав краснокочанной капусты – отличная мотивация для использования ценного овоща в домашней кулинарии, в особенности при приготовлении румяных овощных котлет. Невзрачный внешний вид изделий на срезе компенсируется их великолепным сочным вкусом, потрясающим ароматом.
Ингредиенты:
- капуста краснокочанная – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- картофель – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- манка – 3 ст. ложки;
- сухари панировочные или мука – 0,5 ст.;
- соль, перец, масло.
Приготовление
- Капусту шинкуют, отваривают в кипящей воде до мягкости примерно 15-20 мин., откидывают на дуршлаг, отжимают.
- Добавляют к капустной массе манку, обжаренный лук с морковью, яйцо и натертый картофель.
- Приправляют массу, формируют из нее заготовки, которые панируют в муке или в сухарях.
- Обжаривают котлеты из красной капусты в масле с двух сторон.
Постные очень вкусные капустные котлеты
Отличный способ преобразить повседневный рацион во время Великого поста и не только – приготовить постные котлеты из белокочанной капусты. Порцию манки каждый раз корректируют в зависимости от сочности припущенной до мягкости капустной нарезки или заменяют манную крупу по желанию пшеничной мукой.
Ингредиенты:
- капуста – 1,5 кг;
- лук – 2 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- манка – 4 ст. ложки;
- мука – 130 г;
- соль, перец, зелень, панировка, масло.
Приготовление
- Капусту шинкуют, заливают кипятком на 1 ч.
- Сливают воду, перекладывают массу в сотейник, припускают немного.
- Отдельно пассерую лук, смешивают с тертым картофелем, чесноком, зеленью и капустой.
- Добавляют манку, соль, перец, муку.
- Формируют котлеты, дополняют панировкой на выбор, обжаривают в масле.
Капустно-картофельные котлеты
Картофельные котлеты с капустой могут быть приготовлены путем комбинирования припущенной измельченной капусты с размятым отваренным или тертым сырым картофелем. Составляющие перемешивают для получения овощного фарша или применяют технику приготовления зраз, где в качестве начинки – капуста.
Ингредиенты:
- капуста – 600 г;
- картофель – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст. ложка;
- манка – 4 ст. ложки;
- мука – 0,5 кг;
- яйца – 2 шт.;
- сухари для панировки;
- соль, перец, лавр, масло.
Приготовление
- Капусту шинкуют, протушивают с обжаренным луком и пастой до готовности, добавив в конце приправы и лавр.
- Отваривают картофель, растирают толкушкой.
- Добавляют яйца, соль, перец, муку.
- Из картофельной массы формируют лепешку, дополняют капустой, лепят котлету.
- Панируют заготовки в сухарях, обжаривают.
Котлеты из капусты и овсяных хлопьев
В диетическом меню найдут свое место капустные котлеты с овсяными хлопьями. В состав овощного фарша можно добавить свежий или спассерованный лук, зелень, любимые приправы, исключить из перечня морковь или заменить ее картофелем, другими овощами. С рецептом легко экспериментировать, меняя пропорции овсянки и овощей.
Ингредиенты:
- капуста – 800 г;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубка;
- яйца – 2 шт.;
- овсяные хлопья – 50 г;
- соль, перец, специи, панировка, масло.
Приготовление
- Капусту и чеснок измельчают в блендере или на мясорубке.
- Перетирают на мелкой или средней терке морковь.
- Овсянку заливают кипятком на несколько минут.
- Соединяют составляющие, добавляют яйца, соль, перец.
- Формируют и панируют котлеты из капусты, самый вкусный рецепт завершают обжариванием изделий в масле.
Капустно-морковные котлеты – рецепт
Изумительными на вкус получаются капустно-морковные котлеты, если взять овощи в равных пропорциях. Манку в горячее протушенное ассорти необходимо добавлять небольшими порциями, каждый раз тщательно вымешивая массу, чтобы не образовывались комки. Панируют изделия традиционно в сухарях, или заменяют их отрубями.
Ингредиенты:
- капуста – 0,5 кг;
- морковь – 0,5 кг;
- лук – 1 шт.;
- сахар – 0,5 ч. ложки;
- манка – 100 г;
- вода – 100 мл;
- соль, перец, панировка, масло.
Приготовление
- Шинкуют капусту, лук, перетирают морковь.
- Приправляют овощи сахаром, смешивают с водой, добавив 20 мл масла, припускают под крышкой 40 мин.
- Вмешивают в массу манку, соль, перец, тушат 10 мин.
- Формируют из остывшего фарша котлеты, панируют, обжаривают в масле.
Капустные котлеты с манкой
Внушительная доля рецептов предлагает готовить котлеты из белокочанной капусты с манкой, которая отлично впитывает излишки влаги. Базовый вариант такого блюда можно взять за основу для экспериментов и найти свою собственную версию овощного блюда. Для этого капусту можно сочетать с разными овощами, грибами.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- манка – 100 г;
- вода – 100 мл;
- соль, перец, зелень, специи, чеснок, масло;
- сухари или манка для панировки.
Приготовление
- Капусту отваривают в течение 3-5 мин., перекручивают на мясорубке.
- Добавляют перетертый картофель, соль, перец, зелень, специи, чеснок.
- Перемешивают массу, оставляют на 30-40 мин.
- Формируют котлеты, панируют их в сухарях или манке, обжаривают с двух сторон.
Котлеты с мясом и капустой
Для тех, кто не представляет свой рацион без мяса, единственный способ приготовить капустные котлеты очень вкусно – рецепт исполнить с фаршем. Пропорции рубленного мяса и овощей допускается корректировать на свое усмотрение, получая в итоге более мясное или овощное, но в любом случае невероятно аппетитное блюдо.
Ингредиенты:
- капуста – 0,5 кг;
- мясной фарш – 0,5 кг;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубка;
- манка – 4 ст. ложки;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец, масло, сухари панировочные.
Приготовление
- Капусту разрезают на куски, отваривают 3 мин., перекручивают вместе с луком, чесноком и фаршем через мясорубку.
- Добавляют в фарш яйцо, соль, перец, манку, размешивают, оставляют на 1 ч.
- Формируют котлеты с капустой и фаршем, панируют в сухарях, обжаривают в масле.
Котлеты из капусты в духовке
Когда хочется свести к минимуму порцию используемого масла или вовсе обойтись без применения жира, готовят капустные котлеты в духовке. Некую изюминку здесь, дополнительную насыщенность и аромат изделиям придаст добавленная в состав капустного фарша пшенная каша, которая должна быть хорошо разваренной, но не жидкой.
Ингредиенты:
- капуста – 800 г;
- морковь – 1-2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- пшенная каша – 6 ст. ложек;
- манка – 2 ст. ложки;
- соль, перец, укроп, сухари панировочные.
Приготовление
- Капусту нарезают, отваривают 2 мин, перекручивают на мясорубке.
- Добавляют натертую мелко морковь, сваренную пшенку, нарезанный мелко лук, манку, укроп и все приправы.
- Оставляют массу на 15 мин.
- Формируют котлеты в сухарях и запекают на пергаменте при 180°С 20-30 мин.
Капустные котлеты на пару – рецепт
Еще более полезными и диетическими, нежели духовые, получаются капустные котлеты на пару. В составе кроме белокочанной капусты могут быть совершенно любые овощи, пропорции которых легко регулировать на свое усмотрение. Блюдо незаменимо для детского рациона и питания тех, кто следит за своим здоровьем и весом.
Ингредиенты:
- капуста – 150 г;
- картофель – 150 г;
- морковь и корень сельдерея – по 120 г;
- лук репчатый или зеленый – 50 г;
- манка – 6 ст. ложек;
- сыр – 70 г;
- яйцо – 1 шт.;
- чеснок – 1-2 зубка;
- соль, перец, специи на выбор.
Приготовление
- Капусту, морковь, сельдерей, картофель нарезают, заливают водой и отваривают до готовности.
- Воду сливают, овощи пюрируют блендером.
- Добавляют измельченный лук, чеснок, манку, яйцо, приправы, соль, перец, тертый сыр.
- Спустя 20-30 мин. формируют котлеты, отваривают на пару 7 мин.
Капустные котлеты в мультиварке
Можно готовить в мультиварке капустные котлеты с фаршем или использовать исключительно овощной состав без мяса. После обжаривания румяные изделия уже хороши для подачи, но становятся еще более нежными и приобретают приятное сливочное послевкусие, если их немного потомить в насыщенном сметанном соусе.
Ингредиенты:
- капуста – 0,5 кг;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 2-4 ст. ложки;
- сметана – 1-2 ст. ложки;
- вода – 0,5 ст.;
- соль, перец, зелень, масло.
Приготовление
- Мелко нашинкованную капусту заливают кипятком на 15 мин, отжимают.
- Перетирают морковь и лук, добавляют к капусте.
- Вмешивают зелень, соль, перец, яйцо, муку, хорошо вымешивают.
- Формируют котлеты, немного их отбивая, панируют в муке, обжаривают в режиме «Выпечка» или «Жарка» с добавлением масла.
- Доливают приправленный соус из воды и сметаны, готовят блюдо на «Выпечке» 10 мин.
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