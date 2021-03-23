Капустные котлеты - очень вкусно, рецепты всем понравятся!

Чтобы приготовить капустные котлеты очень вкусно, рецепт не обязательно исполнять с точностью до грамма. Главное – почерпнуть идею гармоничного сочетания базового овоща с другими компонентами и найти свои максимально подходящие индивидуальным предпочтениям пропорции.

Как приготовить капустные котлеты?

У каждого получится сделать дома очень вкусные капустные котлеты, если исполнению рецепта предшествовало ознакомление с базовыми требованиями техники и главными секретами отменного результата.

Капусту первоначально отваривают или бланшируют в кипящей воде до мягкости. В капустный фарш добавляют компоненты в зависимости от выбранного рецепта: лук, морковь, другие овощи, сваренные злаковые крупы, мясо. Для правильного баланса структуры котлет в фарш добавляют муку, манку, овсянку, яйца, а для гармонии вкуса соль, перец, чеснок, всевозможные приправы. Сформированные и запанированные в сухарях или муке изделия обжаривают в масле или подвергают паровой, духовой обработке. Если готовят капустные котлеты из сырой капусты, изделия после обжаривания дополнительно пропаривают, добиваясь желаемой мягкости и нежности вкуса блюда.

Капустные котлеты – классический рецепт

Сделать своими руками капустные котлеты очень вкусно поможет рецепт классических изделий, который можно исполнить с добавлением манной крупы или заменив ее мукой.

Изделия всегда получаются невероятно аппетитными, румяными, нежными по текстуре и станут великолепным блюдом для семейного ужина или обеда.

Ингредиенты:

капуста – 700 г;

яйца – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

манка – 5 ст. ложек;

соль – 1 ч. ложка;

зелень, приправы;

масло для жарки.

Приготовление

Капусту шинкуют и отваривают до полуготовности. Откидывают массу на дуршлаг, дают стечь, отжимают. Добавляют яйца, обжаренный лук, соль, приправы и зелень, манку, оставляют на 10 мин. Формируют котлеты из белокочанной капусты, обжаривают их на масле.

Котлеты из цветной капусты – самый вкусный рецепт

Чтобы приготовить диетические, легкие, максимально полезные капустные котлеты, очень вкусно рецепт реализуют из цветной капусты, соцветия которой, как и белокочанную нарезку, отваривают в воде. Вместо свежего укропа в фарш допускается добавлять сушеный или заменять его смесью итальянских трав.

Ингредиенты:

капуста цветная – 1,5 кг;

яйца – 2 шт.;

лук – 1-2 шт.;

морковь – 1 шт.;

мука – 100 г;

чеснок – 3 зубка;

укроп – 0,5 пучка;

сухари для панировки;

соль, перец, масло.

Приготовление

Капусту разбирают на соцветия, отваривают 5 мин. В масле обжаривают чеснок 30 сек. Добавляют лук, морковь, жарят овощи до мягкости, добавив укроп. Пропускают соцветия и поджарку через мясорубку. Добавляют соль, перец, яйца, муку. Лепят котлеты из цветной капусты, панируют в сухарях, обжаривают.

Котлеты с пекинской капустой

Легкие овощные котлеты из пекинской капусты без фарша можно готовить в представленном классическом варианте или без добавления яйца, заменив последнее смешанной с водой льняной мукой. Балансирующим основу компонентом здесь станет картофель, обеспечивающий насыщенность, и морковь, придающая котлетам сладость.

Ингредиенты:

капуста пекинская – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 3 шт.;

мука – 200 г;

чеснок – 3 зубка;

сухари панировочные – 0,5 ст.;

соль, перец, масло.

Приготовление

Капусту, морковь, лук и чеснок пропускают через мясорубку. Отваривают картофель, разминают толкушкой, добавляют к овощам. Приправляют массу, смешивают с мукой. Формируют котлеты из свежей капусты, обмакивают в сухарях, обжаривают в масле, пропаривают под крышкой 10 мин.

Котлеты из краснокочанной капусты

Уникальный минеральный состав краснокочанной капусты – отличная мотивация для использования ценного овоща в домашней кулинарии, в особенности при приготовлении румяных овощных котлет. Невзрачный внешний вид изделий на срезе компенсируется их великолепным сочным вкусом, потрясающим ароматом.

Ингредиенты:

капуста краснокочанная – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

картофель – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

манка – 3 ст. ложки;

сухари панировочные или мука – 0,5 ст.;

соль, перец, масло.

Приготовление

Капусту шинкуют, отваривают в кипящей воде до мягкости примерно 15-20 мин., откидывают на дуршлаг, отжимают. Добавляют к капустной массе манку, обжаренный лук с морковью, яйцо и натертый картофель. Приправляют массу, формируют из нее заготовки, которые панируют в муке или в сухарях. Обжаривают котлеты из красной капусты в масле с двух сторон.

Постные очень вкусные капустные котлеты

Отличный способ преобразить повседневный рацион во время Великого поста и не только – приготовить постные котлеты из белокочанной капусты. Порцию манки каждый раз корректируют в зависимости от сочности припущенной до мягкости капустной нарезки или заменяют манную крупу по желанию пшеничной мукой.

Ингредиенты:

капуста – 1,5 кг;

лук – 2 шт.;

картофель – 3 шт.;

манка – 4 ст. ложки;

мука – 130 г;

соль, перец, зелень, панировка, масло.

Приготовление

Капусту шинкуют, заливают кипятком на 1 ч. Сливают воду, перекладывают массу в сотейник, припускают немного. Отдельно пассерую лук, смешивают с тертым картофелем, чесноком, зеленью и капустой. Добавляют манку, соль, перец, муку. Формируют котлеты, дополняют панировкой на выбор, обжаривают в масле.

Капустно-картофельные котлеты

Картофельные котлеты с капустой могут быть приготовлены путем комбинирования припущенной измельченной капусты с размятым отваренным или тертым сырым картофелем. Составляющие перемешивают для получения овощного фарша или применяют технику приготовления зраз, где в качестве начинки – капуста.

Ингредиенты:

капуста – 600 г;

картофель – 1 кг;

лук – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. ложка;

манка – 4 ст. ложки;

мука – 0,5 кг;

яйца – 2 шт.;

сухари для панировки;

соль, перец, лавр, масло.

Приготовление

Капусту шинкуют, протушивают с обжаренным луком и пастой до готовности, добавив в конце приправы и лавр. Отваривают картофель, растирают толкушкой. Добавляют яйца, соль, перец, муку. Из картофельной массы формируют лепешку, дополняют капустой, лепят котлету. Панируют заготовки в сухарях, обжаривают.

Котлеты из капусты и овсяных хлопьев

В диетическом меню найдут свое место капустные котлеты с овсяными хлопьями. В состав овощного фарша можно добавить свежий или спассерованный лук, зелень, любимые приправы, исключить из перечня морковь или заменить ее картофелем, другими овощами. С рецептом легко экспериментировать, меняя пропорции овсянки и овощей.

Ингредиенты:

капуста – 800 г;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 3 зубка;

яйца – 2 шт.;

овсяные хлопья – 50 г;

соль, перец, специи, панировка, масло.

Приготовление

Капусту и чеснок измельчают в блендере или на мясорубке. Перетирают на мелкой или средней терке морковь. Овсянку заливают кипятком на несколько минут. Соединяют составляющие, добавляют яйца, соль, перец. Формируют и панируют котлеты из капусты, самый вкусный рецепт завершают обжариванием изделий в масле.

Капустно-морковные котлеты – рецепт

Изумительными на вкус получаются капустно-морковные котлеты, если взять овощи в равных пропорциях. Манку в горячее протушенное ассорти необходимо добавлять небольшими порциями, каждый раз тщательно вымешивая массу, чтобы не образовывались комки. Панируют изделия традиционно в сухарях, или заменяют их отрубями.

Ингредиенты:

капуста – 0,5 кг;

морковь – 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

сахар – 0,5 ч. ложки;

манка – 100 г;

вода – 100 мл;

соль, перец, панировка, масло.

Приготовление

Шинкуют капусту, лук, перетирают морковь. Приправляют овощи сахаром, смешивают с водой, добавив 20 мл масла, припускают под крышкой 40 мин. Вмешивают в массу манку, соль, перец, тушат 10 мин. Формируют из остывшего фарша котлеты, панируют, обжаривают в масле.

Капустные котлеты с манкой

Внушительная доля рецептов предлагает готовить котлеты из белокочанной капусты с манкой, которая отлично впитывает излишки влаги. Базовый вариант такого блюда можно взять за основу для экспериментов и найти свою собственную версию овощного блюда. Для этого капусту можно сочетать с разными овощами, грибами.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг;

лук – 2 шт.;

картофель – 2 шт.;

манка – 100 г;

вода – 100 мл;

соль, перец, зелень, специи, чеснок, масло;

сухари или манка для панировки.

Приготовление

Капусту отваривают в течение 3-5 мин., перекручивают на мясорубке. Добавляют перетертый картофель, соль, перец, зелень, специи, чеснок. Перемешивают массу, оставляют на 30-40 мин. Формируют котлеты, панируют их в сухарях или манке, обжаривают с двух сторон.

Котлеты с мясом и капустой

Для тех, кто не представляет свой рацион без мяса, единственный способ приготовить капустные котлеты очень вкусно – рецепт исполнить с фаршем. Пропорции рубленного мяса и овощей допускается корректировать на свое усмотрение, получая в итоге более мясное или овощное, но в любом случае невероятно аппетитное блюдо.

Ингредиенты:

капуста – 0,5 кг;

мясной фарш – 0,5 кг;

лук – 2 шт.;

чеснок – 2 зубка;

манка – 4 ст. ложки;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец, масло, сухари панировочные.

Приготовление

Капусту разрезают на куски, отваривают 3 мин., перекручивают вместе с луком, чесноком и фаршем через мясорубку. Добавляют в фарш яйцо, соль, перец, манку, размешивают, оставляют на 1 ч. Формируют котлеты с капустой и фаршем, панируют в сухарях, обжаривают в масле.

Котлеты из капусты в духовке

Когда хочется свести к минимуму порцию используемого масла или вовсе обойтись без применения жира, готовят капустные котлеты в духовке. Некую изюминку здесь, дополнительную насыщенность и аромат изделиям придаст добавленная в состав капустного фарша пшенная каша, которая должна быть хорошо разваренной, но не жидкой.

Ингредиенты:

капуста – 800 г;

морковь – 1-2 шт.;

лук – 2 шт.;

пшенная каша – 6 ст. ложек;

манка – 2 ст. ложки;

соль, перец, укроп, сухари панировочные.

Приготовление

Капусту нарезают, отваривают 2 мин, перекручивают на мясорубке. Добавляют натертую мелко морковь, сваренную пшенку, нарезанный мелко лук, манку, укроп и все приправы. Оставляют массу на 15 мин. Формируют котлеты в сухарях и запекают на пергаменте при 180°С 20-30 мин.

Капустные котлеты на пару – рецепт

Еще более полезными и диетическими, нежели духовые, получаются капустные котлеты на пару. В составе кроме белокочанной капусты могут быть совершенно любые овощи, пропорции которых легко регулировать на свое усмотрение. Блюдо незаменимо для детского рациона и питания тех, кто следит за своим здоровьем и весом.

Ингредиенты:

капуста – 150 г;

картофель – 150 г;

морковь и корень сельдерея – по 120 г;

лук репчатый или зеленый – 50 г;

манка – 6 ст. ложек;

сыр – 70 г;

яйцо – 1 шт.;

чеснок – 1-2 зубка;

соль, перец, специи на выбор.

Приготовление

Капусту, морковь, сельдерей, картофель нарезают, заливают водой и отваривают до готовности. Воду сливают, овощи пюрируют блендером. Добавляют измельченный лук, чеснок, манку, яйцо, приправы, соль, перец, тертый сыр. Спустя 20-30 мин. формируют котлеты, отваривают на пару 7 мин.

Капустные котлеты в мультиварке

Можно готовить в мультиварке капустные котлеты с фаршем или использовать исключительно овощной состав без мяса. После обжаривания румяные изделия уже хороши для подачи, но становятся еще более нежными и приобретают приятное сливочное послевкусие, если их немного потомить в насыщенном сметанном соусе.

Ингредиенты:

капуста – 0,5 кг;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 2-4 ст. ложки;

сметана – 1-2 ст. ложки;

вода – 0,5 ст.;

соль, перец, зелень, масло.

Приготовление