Салаты с тунцом консервированным, рецепты и секреты приготовления

Салат с тунцом консервированным – доступное и любимое многими блюдо. Салат можно использовать как часть сэндвича, тоста или ролла из тонкого лаваша; добавлять к пасте или даже нафаршировать им блины. Расскажем про секретный ингредиент салата с тунцом, консервированного в собственном соку или в оливковом масле, про замену вездесущего майонеза и, конечно, дадим рецепты – чёткие, понятные и проверенные.

Салат с тунцом консервированным, секретный ингредиент популярного блюда

Если некоторым салат из консервированного тунца может показаться немного скучным и простым по вкусу, подскажем, что с этим делать. Есть секретный ингредиент, который можно добавить в любой салат с тунцом, консервированным в с/с или в оливковом масле, и он станет лучше.

Поначалу это может показаться немного странным, но единственный секретный ингредиент, который действительно нужен вашему салату из тунца, – сахар. Совсем немного сахара (0,5 ч. л.) на 360-400 г консервированного тунца способны творить чудеса, поскольку вкус консервированной рыбы при добавлении сладости становится более тонким и благородным. Кстати, добавление сладкого маринада (например, с мёдом или терияки) в салат из тунца, работает в том же направлении.

Сахар и рыба?! Вы можете подумать, что это странно и надуманно, что это всё только нововведение. Нет! Это всё дань традициям разных стран, где рыбу любят и умеют с ней работать. Вы когда-нибудь слышали про азиатскую закуску тадзукури (японские засахаренные сардины), каталанскую треску с изюмом или филиппинское блюдо пусит адобо, приготовленное из кальмаров, соевого соуса и сахара? А про гравлакс – самый популярный в Северной Европе метод соления лососевых? Для него как раз используют, в том числе, сахар. Рецепт гравлакса см. здесь или здесь.

СОВЕТ! Сахар придаёт любой жареной рыбе аппетитный оттенок и делает её «красиво поджаренной». Сахар карамелизует поверхность рыбы при температуре примерно на 100 °С ниже температуры, при которой золотистая корочка образовалась бы сама по себе. Это не только придаёт рыбе эффектный вид, но и сохраняет рыбу внутри влажной и нежной.

Маленькие хитрости и дополнения для салатов с консервированным тунцом

Салат из консервированного тунца на самом деле поддаётся всевозможным маленьким хитростям и дополнениям. Некоторые добавляют измельчённый сельдерей, другие предпочитают солёные огурцы. Чудесная пара «нарезанная морковка и перец халапеньо» подойдёт для тех, кто любит более острые блюда. Кинза и лайм или шрирача добавят консервированному тунцу немного духа южноамериканского континента.

Если вас беспокоят нездоровые жиры, разомните авокадо с небольшим количеством красного или белого виного уксуса/лимонного сока и приправьте солью, свежемолотым перцем. Добавьте мелко нарезанные листики свежего тимьяна и тархуна, консервированного тунца и хорошо перемешайте. Для аромата и хруста используйте тонко нарезанный черешок сельдерея и морковку, а сушёную/подвяленную клюкву – для дополнительного аромата и сладости.

Есть несколько способов «растянуть» одну банку тунца на большое количество порций. Например, 3-4 больших горстей нарезанной свежей капусты (белокочанной или пекинской) сделают салат из консервированного тунца намного сочнее и добавят ему объём. К консервированному тунцу отлично добавлять рис, итальянскую пасту, яблоки и даже пюре из нута, подобное хумусу.

Салаты с консервированным тунцом как источник протеина

Если вы хотите превратить салат из консервированного тунца в источник белка, лучше всего добавьте в него яйца, сваренные вкрутую. Сама по себе 1 банка консервированного тунца (около 190 г) содержит в среднем 20 г белка, и каждое добавленное яйцо увеличит общее количество протеина ещё на 6 г.

Чем заменить майонез в салате с консервированным тунцом

Консервированный тунец и майонез – отличная пара. Некоторые любители популярного соуса готовы есть такую смесь просто с хлебом или даже как самостоятельное блюдо. Мы не поощряем такие пристрастия, можем только предложить подходящую и достойную альтернативу.

Конечно, можно вообще отказаться от майонеза и приготовить салат из консервированного тунца, где такой соус не нужен – нисуаз. Красиво, но не совсем то, что предполагает альтернативный взгляд на майонезный салат. Можно приготовить домашний майонез, но и это не то.

Авокадо . Сливочный и плотный авокадо способен заменить майонез, если его мякоть смешать с каплей горчицей и небольшим количеством лимонного сока и оливкового масла.

. Сливочный и плотный авокадо способен заменить майонез, если его мякоть смешать с каплей горчицей и небольшим количеством лимонного сока и оливкового масла. Хумус . Густой, как майонез. Замените майонез хумусом. Бонус: дополнительное количество белков и клетчатки.

. Густой, как майонез. Замените майонез хумусом. Бонус: дополнительное количество белков и клетчатки. Натуральный йогурт, лучше греческий . Греческий йогурт по текстуре весьма похож на майонез, только полезный! Бонус: дополнительная порция белка.

. Греческий йогурт по текстуре весьма похож на майонез, только полезный! Бонус: дополнительная порция белка. Песто . Готовится тоже на основе растительного масла, только добавляет салатам из консервированного тунца больший аромат. Особенно хорошо работает в салатах, где используется картошка.

. Готовится тоже на основе растительного масла, только добавляет салатам из консервированного тунца больший аромат. Особенно хорошо работает в салатах, где используется картошка. Яйца. Классический майонез готовится на сырых яйцах. Попробуйте заменить майонез яйцами, сваренными в мешочек. Взбейте их о однородности в миске, добавьте пару мелко нарезанных каперсов или огурчиков-корнишонов, немного горчицы и оливкового масла. Взбейте до однородности, посолите и поперчите – соус готов. Опять же яйца – дополнительный протеин!

Рецепты салатов с тунцом консервированным

Салат Мимоза классический с консервированным тунцом

Мимоза с горбушей, один из культовых, классических советских салатов, готовился в СССР только по большим праздникам. «Достать», как принято было говорить тогда, консервированную красную рыбу, было делом непростым. Сейчас, если вы тоже не представляете семейного застолья без Мимозы, приготовьте его по классическому рецепту, но с консервированным тунцом – внесёте некоторое разнообразие в привычное праздничное меню.

Морковь, яйца и картофель для классического салата Мимоза лучше сварить накануне, дать остыть и убрать их до использования в холодильник. Тогда на следующий день процесс приготовления блюда значительно ускорится.

Салат Мимоза классический с тунцом консервированным

Для приготовления 6-8 порций нужно:

100 г сливочного масла

6 яиц, сваренных вкрутую, лучше с наиболее яркими желтками

2 средние луковицы

150 г твердого сыра, лучше российского, пошехонского, гауды или тильзиттера

4-5 веточек свежей петрушки или укропа

1-2 банки тунца консервированного в с/с (всего 230 г)

200-250 г майонеза

соль

Сливочное масло заранее положите в морозильник. Яйца очистите от скорлупы. Разделите на белки и желтки. Белки очень мелко нарубите ножом. Желтки разомните вилкой (они понадобятся для украшения салата). Тарелки с белками и желтками накройте. Лук очень мелко нарежьте или натрите на крупной тёрке. Если лук очень «злой», посыпьте его 3-4 щепотками соли, перемешайте и залейте горячей водой, а через 15-20 мин. откиньте на дуршлаг/сито и обсушите. Сыр натрите на мелкой или средней тёрке, накройте. У зелени оборвите грубые веточки, всё остальное как следует измельчите ножом. Переложите тунца консервированного в с/с в отдельную тарелку, разомните вилкой. К моменту начала укладки слоёв все ингредиенты должны быть одинаковой температуры, поэтому лучше их все поместить на полчаса в холодильник. В широкое, но не очень глубокое блюдо уложите слои салата Мимоза. Сначала распределите нарубленные яичные белки. Поверх белков выложите слой тёртого сыра. Третьим слоем выложите размятую рыбу. Смажьте этот слой майонезом. На майонез уложите слой измельчённого лука. Следующий слой салата – половина размятых желтков. Желтковый слой смажьте майонезом, а затем посыпьте измельчённой зеленью. На залень положите тонким слоем замороженное масло, натёртое на мелкой тёрке. В качестве завершающего слоя салата Мимоза протрите ложкой через сито оставшиеся желтки. Дайте настояться минимум 1 ч. и подавайте.

Салат Нисуаз классический с консервированным тунцом

Салат нисуаз с тунцом консервированным – блюдо очень сытное, поэтому в жаркий день его вполне можно подать на ужин. Благодаря высокому содержанию «правильных» углеводов, салат утолит чувство голода, но при этом не даст неприятной тяжести.

Помидоры черри можно заменить обычными, небольшого размера. Прекрасно подойдут, например, сливовидные или коктейльные.

Салат Нисуаз классический с тунцом консервированным

Для приготовления 8 порций нужно:

Для заправки:

1 зубчик чеснока

2 ч. л. готовой крупнозернистой горчицы

1 ч. л. сахара

2 ст. л. белого винного уксуса

4 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»

Для салата:

4 средние картофелины

4 яйца, сваренных вкрутую

200 г зелёной стручковой фасоли

400 г консервированной белой фасоли

100 г оливок без косточек

2 банки тунца консервированного в с/с (всего 360 г)

2 средних кочана салата-латука

8 помидоров черри

соль, свежемолотый чёрный перец

Для заправки чеснок измельчите, смешайте в миске с горчицей, сахаром, уксусом и оливковым маслом. Приправьте по вкусу солью и перцем. Накройте и дайте настояться 15 мин. Для салата картофель вымойте, отварите «в мундире» до готовности. Яйца очистите. Зелёную асоль переложите в дуршлаг и опустите на 5-6 мин. в кипящую воду. Сразу переложите в миску с ледяной водой и остудите; откиньте на дуршлаг. Белую фасоль откиньте на дуршлаг, дайте стечь всей жидкости. Оливки нарежьте колечками. Для салата тунца консервированного в с/с выложите на тарелку, аккуратно отжимая жидкость. Разделите вилкой на довольно крупные куски. Салат разберите на листья. Выстелите листьями салата дно большой тарелки или салатника. Сбрызните 2 ст. л. заправки. Картофель и яйца нарежьте крупными дольками. Помидоры черри разрежьте на половинки. Разложите картофель, яйца и помидоры по краям тарелки или салатника. Перемешайте белую и зеленую фасоль с оливками, поместите в середину тарелки с ингредиентами салата нисуаз. Сверху уложите кусочки консервированного тунца. Полейте салат заправкой и подавайте.

Салат с консервированным тунцом + авокадо, красный лук и огурцы

Хотите приготовить блюдо за 5 минут? Вот вам подходящий рецепт. Этот салат из консервированого тунца, огурцов, красного лука и авокадо способен приготовить даже школьник.

Салат с авокадо и тунцом консервированным

Для приготовления 4 порций нужно:

1 длинноплодный огурец

2 спелых авокадо, мякоть, без косточки

1 красный лук

листики 3-4 веточек петрушки

1 банка (185 г) тунца консервированного в с/с

сок половины лимона

оливковое масло «экстра вирджин»

соль

Огурец, авокадо, лук и петрушку нарежьте равными по размеру средними кусочками. Консервированный тунец откиньте на сито. Переложите в миску к остальным ингредиентам. Полейте салат соком лимона и оливковым маслом. Приправьте солью. Всё тщательно перемешайте и подавайте салат с деревенским хлебом.

Паста-салат с консервированным тунцом + помидоры и лук

Для этого блюда подойдут не только «спирали» («фузилли»), но и «бабочки» («фарфалле») и «ракушки» («ригате»). Трубочки разных диаметров и размеров лучше не использовать. Они лучше всего выступают в блюдах с томатными или сливочными соусами, а не с такой лёгкой заправкой, как в данном случае.

>Паста-салат с консервированным тунцом

Для приготовления 4 порций нужно:

300 г пасты

1 луковица

200 г томатов черри

сок лимона

50 мл овощного бульона

5 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»

2 горсти руколы, примерно 20-25 г

12 листиков базилика

2 банки тунца консервированного в с/с или в масле (всего 360 г)

соль, свежемолотый черный перец

Сварите пасту в кипящей, подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг. Поместите приготовленную пасту в большую миску с нарезанным луком и помидорами. Для заправки салата смешайте вместе лимонный сок, овощной бульон и масло, приправьте солью и перцем. Полейте салат. Дайте постоять около 10 мин., затем добавьте рукколу, базилик и консервированный тунец. При необходимости приправьте салат солью и перцем.

Теплый салат с консервированным тунцом + белая фасоль из банки, картофель, помидоры и лук

Тёплые салаты в тёплую и жаркую погоду отлично заменяют полноценные блюда в обед или ужин.

Теплый салат из фасоли, картофеля и тунца консервированного

Для приготовления 4 порций нужно:

3 средние картофелины

1 банка (400 г) белой фасоли в с/с

200 г помидоров черри

1 маленькая красная луковица

1 банка (250 г) тунца консервированного в оливковом масле

Для заправки:

сок и цедра половины лимона

1 ч. л. горчицы

оливковое масло «экстра вирджин»

3 веточки зелёного базилика

2 ст. л. каперсов

соль, свежемолотый чёрный перец

Очистите картофель и нарежьте средними аккуратными дольками (не слишком тонко). Положите картофель в сотейник, залейте кипящей водой, доведите на среднем огне до кипения, чуть посолите и варите 2 мин. Снимите с огня, закройте крышкой, а потом толстым полотенцем и оставьте, пока готовится все остальное – картофель дойдёт до нужной степени готовности примерно за 10 мин. Откиньте фасоль на сито, дайте стечь всей жидкости. Помидоры черри разрежьте вдоль пополам. Лук очистите и нарежьте очень тонкими полукольцами. Для заправки слейте из баночки с консервированным тунцом масло в мисочку. Добавьте лимонный сок и цедру, горчицу, ещё пару ложек масла, соль и перец, взбейте. У базилика удалите стебли, листочки очень мелко порубите и добавьте в заправку. Если каперсы слишком крупные, разрежьте их пополам. Тунца разомните вилкой или разберите руками на кусочки. Слейте с картофеля воду и подсушите его на небольшом огне, чтобы остатки воды испарились. Следите, чтобы картофель не подгорел. Заправьте горячий картофель половиной заправки, аккуратно перемешайте. Смешайте фасоль, лук, помидоры черри и кусочки тунца. Разложите картофель по тарелкам, на него поместите фасоль с добавками, полейте оставшейся заправкой, посыпьте каперсами. Салат сразу подавайте.

Картофельный салат с консервированным тунцом + яйца, помидоры и горчично-медовая заправка

Елена Некрасова из Владивостока, автор рецепта и наш читатель предлагает свой вариант картофельного салата, приготовленный с тунцом из банки.

Картофельный салат с консервированным тунцом и горчично-медовой заправкой

Для приготовления 4 порций нужно:

4 небольшие картофелины

2 яйца, сваренных вкрутую

2 средних мясистых помидора

2 банки тунца консервированного в с/с (всего 360 г)

салат корн для подачи

Для заправки:

сок половины большого лимона

1-2 ст. л. зерновой французской горчицы

5-6 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»

мёд

Картофель помойте и отварите в кипящей подсоленной воде. Яйцо очистите и разрежьте на 6 частей. Помидоры нарежьте дольками. Тунец консервированный в с/с откиньте на сито, удалите кости и разомните вилкой. Для заправки смешайте сок, горчицу и масло. Добавьте каплю мёда, перемешайте до однородности. На тарелку выложите салатную смесь и картошку, перемешайте с частью заправки. Добавьте яйца и помидоры, сверху – кусочки тунца. Салат полейте оставшейся заправкой, подавайте.

Салат с консервированным тунцом + помидоры, рукола и гранат

Елена Некрасова из Владивостока, автор рецепта и наш читатель: «Этот салат – пример наилучшего сочетания овощей и консервированного тунца в одном блюде. Ингредиенты для этого блюда не требуют предварительной кулинарной обработки, поэтому такой сочный и сытный салат готовится за считанные минуты».

Салат с тунцом консервированным, руколой, помидорами и гранатом

Для приготовления 4 порций нужно:

2 банки тунца консервированного в с/с (всего 360 г)

150 г помидоров черри

40-50 г рукколы

1 большой гранат

120-130 г зёрен кукурузы

50-70 г кешью

Для заправки:

жидкость из банки с тунцом консервированным в с/с

мёд

горчица, дучше французская сладкая

оливковое масло «экстра вирджин»

соль

Жидкость из банок с тунцом консервированном в с/с слейте в отдельную мисочку. Черри порежьте пополам, рукколу помойте, обсушите. Гранат разрежьте поолам, очистите и разберите на зёрна. Из половины зёрен выжмите сок. Для заправки жидкость из банок с тунцом смешайте с гранатовым соком, добавьте мёд, горчицу и оливковое масло. По желанию посолите. Красиво выложите на тарелке рукколу, кусочки тунца, гранатовые зёрна, кукурузу и черри, полейте заправкой. Посыпьте кешью. Салат подавайте сразу.

Салат из консервированного тунца + огурец, яйца, петрушка и творог

koko17, автор рецепта и наш читатель предлагает свой необычный рецепт любимого салата.

Салат из консервированного тунца с творогом

Для приготовления 4 порций нужно:

1 средний пучок петрушки

6 хрустящих небольших огурцов

300-350 г зернистого творога

1 банка (185 г) тунца консервированного в оливковом масле

2 желтка яиц, сваренных вкрутую

соль и свежемолотый чёрный перец

Петрушку мелко нарежьте, огурцы очистите от кожицы и нарежьте кружочками. Смешайте творог, петрушку и огурцы. Слейте масло из банки с консервированным тунцом в мисочку. Туда же раскрошите желтки и смешайте до однородности. Разложите салат по тарелкам, на него выложите кусочки консервированного тунца, полейте заправкой.

Салат с консервированным тунцом + яйца, маслины, лук и каперсы

Нам очень нравится этот салат – он простой, быстрый, но благодаря маслинам и каперсам, вкус блюда получается весьма выразительный и запоминающийся. Попробуйте его приготовить!

Салат из тунца консервированного в оливковом масле с каперсами и маслинами

Для приготовления 4 порций нужно:

Для заправки:

6 яиц, сваренных вкрутую

1 банка (185 г) тунца консервированного в оливковом масле

1-2 ч. л. сладкой горчицы

сок половины лимона

оливковое масло «экстра вирджин»

Для салата:

12-15 маслин

1 красная сладкая луковица

2 ст. л. каперсов

соль, свежемолотый чёрный перец

Очистите яйца и крупно порубите, отложив 1 желток. Из банки с консервированным тунцом аккуратно слейте масло. В мисочке взбейте горчицу с лимонным соком и отложенным растертым желтком. Продолжая взбивать, понемногу добавляйте масло, чтобы образовалась эмульсия. Если масла мало, добавьте оливковое. Приправьте соус солью и перцем. консервированный тунец разберите на кусочки, маслины раздавите, удалите косточки и нарежьте произвольно. Лук нарежьте тонкими кольцами, затем четвертинками. Смешайте яйца, тунец, маслины, лук и каперсы, полейте заправкой и перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться, 30 мин.

Салат из консервированного тунца + виноград, петрушка и миндаль

Мы уверены – не зря виноградная гроздь всегда символизировала плодородие и страсть! Янтарные и пунцовые ягоды добавят пикантности любому блюду, даже салату с тунцом консервированным в с/с.

Салат из консервированного тунца с виноградом и орехами

Для приготовления 6 порций нужно:

Для салата:

1 маленькая гроздь красного винограда

1 маленькая гроздь белого винограда

2 банки тунца консервированного в с/с, кусками (всего 360 г)

50 г жареного миндаля

Для заправки:

1 зубчик чеснока

1 небольшой пучок петрушки

цедра половины лимона

1 ст. л. густого натурального йогурта

3 ст. л. майонеза

соль, черный перец

Аккуратно снимите ягоды винограда с веточек, разрежьте пополам. Вылейте из банки с тунцом жидкость. Порубите орехи. Очень мелко порубите чеснок с петрушкой, смешайте с цедрой, йогуртом и майонезом, приправьте солью и перцем. Смешайте консервированный тунец с виноградом и миндалём. Заправьте салат соусом и подавайте.

БОНУС! Видеорецепт салата из пасты с консервированным тунцом и кукурузой

Салат из пасты с кукурузой и консервированным тунцом получается вкусным и сытным. Его можно подавать как основное блюдо на обед или ужин. Только лучше всего используйте для приготовления такого салата свежую кукурузу, у консервированной кукурузы для такого блюда слишком назойливый сладкий вкус.