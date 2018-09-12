Отбивные из печени с луком и томатом

Печень получается нежная и вкусная.

Ингредиенты:

печень (у меня свиная)-800 гр

лук крупный-4 штуки

чеснок-3 зубка

томатная паста-4 ст.л

лавровый лист-1 шт

соль

масло растительное

мука

Готовим:

В глубокой сковороде обжарить лук полукольцами до золотистого цвета, добавить томатную пасту, размешать и отставить.

Печень нарезать тонкими пластинками, типа отбивных (у нас в магазинах уже нарезанная на тоненькие отбивные).

Нагреть сковороду,влить масло,положить чеснок и лаврушку.

Кусочки печенки обмакивать с двух сторон в муке и быстро обжарить на сковороде, около минуты с каждой стороны (если чеснок начнет гореть, убрать). Складывать куски в сковороду с луком и слегка солить верхнюю сторону (или посолить при тушении). Кусочки класть один на другой до тех пор, пока вся печенка не поджарится.

Затем поставить сковороду на средний огонь и под крышкой протушить буквально несколько минут-довести до готовности, аккуратно перемешивая печенку с луком.

Если недостаточно соленая, можно слегка посолить за минуту до готовности.

Приятного аппетита!