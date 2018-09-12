Отбивные из печени с луком и томатом

Печень получается нежная и вкусная.
Ингредиенты:
печень (у меня свиная)-800 гр
лук крупный-4 штуки
чеснок-3 зубка
томатная паста-4 ст.л
лавровый лист-1 шт
соль
масло растительное
мука
Готовим:
В глубокой сковороде обжарить лук полукольцами до золотистого цвета, добавить томатную пасту, размешать и отставить.
Печень нарезать тонкими пластинками, типа отбивных (у нас в магазинах уже нарезанная на тоненькие отбивные).
Нагреть сковороду,влить масло,положить чеснок и лаврушку.
Кусочки печенки обмакивать с двух сторон в муке и быстро обжарить на сковороде, около минуты с каждой стороны (если чеснок начнет гореть, убрать). Складывать куски в сковороду с луком и слегка солить верхнюю сторону (или посолить при тушении). Кусочки класть один на другой до тех пор, пока вся печенка не поджарится.
Затем поставить сковороду на средний огонь и под крышкой протушить буквально несколько минут-довести до готовности, аккуратно перемешивая печенку с луком.
Если недостаточно соленая, можно слегка посолить за минуту до готовности.
Приятного аппетита!
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