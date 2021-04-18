Сказочно вкусный десерт с фруктами без выпечки

Сказочно вкусный десерт с фруктами можно приготовить без выпечки и желатина — оцените этот вкусный и быстрый рецепт! Очень фруктовый, молочный, с ванильным ароматом, он наверняка понравится всем гостям и домочадцам, кто предпочитает лёгкие и нежные десерты.

Ингредиенты для быстрого десерта:

1 банан;

1 яблоко мягких сортов;

2 киви;

8 ягод клубники;

1/2 лимона (сок);

любое тонкое сладкое печенье — 8 шт;

1 л молока;

ванильный пудинг в порошке (например, Dr Otker) — 200 гр;

нарезанный миндаль и сироп (по желанию).

Нарезать все фрукты небольшими кусочками. Что бы они не потемнели, сверху полить лимонным соком.

Порошковый пудинг развести небольшом количестве молока, чтобы не было комочков, затем добавить в основную массу. На этом этапе можно добавить сахар по вкусу, если хотите сделать десерт слаще. Поставить на огонь, довести до кипения, проварить на небольшом огне после закипания ещё 1 минуту до загустения, выключить.

В форму выложить нарезанные фрукты. Сюда же поломать несколько тонких сладких штук печенья.

Залить слегка остывшим приготовленным пудингом.

Накрыть плёнкой, поставить в холодильник до полного застывания массы (около 2 часов).

Аккуратно перевернуть, украсить миндальными лепестками и любым сиропом по желанию (необязательно).

Приятного аппетита!