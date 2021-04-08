Даже самый аппетитный гарнир вкуснее с мясом. Таков девиз моего мужа. Чтобы разнообразить повседневное меню, стараюсь придумывать разные вариации приготовления уже знакомых блюд. Последним моим экспериментом были тефтели с начинкой. Покажу вам сразу три рецепта.

Все фрикадельки готовлю в соусе, чтобы они были более сочными и нежными. А добавки к фаршу помогают сделать блюдо интереснее. Особенно мне понравились тефтели с грибами внутри. Шампиньоны пропитываются мясным соком, сами при этом наполняют мясные шарики своим ароматом. Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать.

Как приготовить тефтели с начинкой

Куриные тефтели с сыром

Нежные куриные тефтели в сметанном соусе дополнят любой гарнир. А можно есть просто с хлебом.

Ингредиенты

1 куриная грудка

50 г твердого сыра

1 луковица

2 ст. л манки

3–4 ст. л кинзы и укропа

3 ст. л муки

2 ст. л растительного масла

150 г сметаны

240 мл воды

0,5 ч. л. карри

1 зуб. чеснока

соль по вкусу

молотый черный перец по вкусу

Приготовление

Пропустите филе через мясорубку, добавьте мелко нарезанный лук, манную крупу, сыр, натертый на мелкой терке, рубленую зелень, соль и перец. Перемешайте фарш руками. Выложите массу на доску разровняйте и сформируйте прямоугольник. Разрежьте мясной пласт на квадратики и скатайте из них тефтели. Обваляйте их со всех сторон в 2 ст. л. муки. Смешайте 1 ст. л. муки с водой, добавьте карри, сметану и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте заливку венчиком. Обжарьте тефтели на разогретом растительном масле, затем залейте сметанным соусом, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте 15 минут на огне чуть меньше среднего. Готовые тефтели выложите на тарелку и посыпьте зеленью.

Тефтели с грибами

Благодаря грибам тефтели получаются сочными, ароматными, очень вкусными. Очень необычно смотрится в разрезе. Смело можете подавать на праздничный стол. Разметут мгновенно!

Ингредиенты

200 г маленьких шампиньонов

500 г фарша

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. сметаны

2–3 зуб. чеснока

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

200 мл воды

2 ст. л. муки

молотый черный перец по вкусу

Приготовление

Измельчите лук и чеснок с помощью блендера. Добавьте фарш, соль, перец и сметану, хорошо перемешайте. От полученного фарша оторвите кусочек, разомните руками в лепешку, положите в центр гриб и сформируйте шарик. Таким же образом сделайте остальные тефтели.

Смажьте форму для запекания оливковым маслом, обваляйте фрикадельки в муке и выложите в емкость. Запекайте 15 минут при температуре 200 градусов. Для заливки смешайте томатную пасту, соль, перец и воду. Залейте тефтели соусом и верните в духовку еще на 30 минут.

Тефтели с клецками

В Беларуси такие тефтели часто подают на обед. Попробуйте и вы сытное блюдо из доступных ингредиентов.

Ингредиенты

250 г картофеля

300 г фарша

1 луковица

180 г муки

1 яйцо

2–3 зуб. чеснока

30 г сливочного масла

400 мл молока

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. сушеного базилика

соль по вкусу

молотый черный перец по вкусу

Приготовление

Смешайте фарш, измельченный лук и чеснок, по 0,5 ч. л. паприки и базилика, соль и перец по вкусу. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики. Отварите картофель в подсоленной воде, слейте жидкость и разомните в пюре. Добавьте 150 г муки и яйцо. Хорошо перемешайте до однородности. Смажьте руки растительным маслом и сделайте из картофеля шарики такого же размера, как тефтели. Обжарьте тефтели на подсолнечном масле и выньте из сковороды, и добавьте в нее сливочное масло и 1 ст. л. муки. Перемешайте венчиком, влейте молоко и еще раз перемешайте. Выложите в соус фрикадельки и картофельные шарики. Залейте водой так, чтобы соус полностью покрыл клецки. Добавьте соль и паприку, перемешайте и накройте крышкой. Готовьте 15 минут, периодически помешивая. Посыпьте укропом и подавайте горячим.

Каждый из рецептов поможет вам сытно и вкусно накормить семью. К тому же, готовить мясные тефтели с начинкой очень просто. Попробуйте все варианты и напишите, какой понравился больше. А детали сможете увидеть в видео.