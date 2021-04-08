Даже самый аппетитный гарнир вкуснее с мясом. Таков девиз моего мужа. Чтобы разнообразить повседневное меню, стараюсь придумывать разные вариации приготовления уже знакомых блюд. Последним моим экспериментом были тефтели с начинкой. Покажу вам сразу три рецепта.
Все фрикадельки готовлю в соусе, чтобы они были более сочными и нежными. А добавки к фаршу помогают сделать блюдо интереснее. Особенно мне понравились тефтели с грибами внутри. Шампиньоны пропитываются мясным соком, сами при этом наполняют мясные шарики своим ароматом. Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать.
Как приготовить тефтели с начинкой
Куриные тефтели с сыром
Нежные куриные тефтели в сметанном соусе дополнят любой гарнир. А можно есть просто с хлебом.
Ингредиенты
- 1 куриная грудка
- 50 г твердого сыра
- 1 луковица
- 2 ст. л манки
- 3–4 ст. л кинзы и укропа
- 3 ст. л муки
- 2 ст. л растительного масла
- 150 г сметаны
- 240 мл воды
- 0,5 ч. л. карри
- 1 зуб. чеснока
- соль по вкусу
- молотый черный перец по вкусу
Приготовление
- Пропустите филе через мясорубку, добавьте мелко нарезанный лук, манную крупу, сыр, натертый на мелкой терке, рубленую зелень, соль и перец. Перемешайте фарш руками.
- Выложите массу на доску разровняйте и сформируйте прямоугольник. Разрежьте мясной пласт на квадратики и скатайте из них тефтели. Обваляйте их со всех сторон в 2 ст. л. муки.
- Смешайте 1 ст. л. муки с водой, добавьте карри, сметану и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте заливку венчиком.
- Обжарьте тефтели на разогретом растительном масле, затем залейте сметанным соусом, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте 15 минут на огне чуть меньше среднего. Готовые тефтели выложите на тарелку и посыпьте зеленью.
Тефтели с грибами
Благодаря грибам тефтели получаются сочными, ароматными, очень вкусными. Очень необычно смотрится в разрезе. Смело можете подавать на праздничный стол. Разметут мгновенно!
Ингредиенты
- 200 г маленьких шампиньонов
- 500 г фарша
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. сметаны
- 2–3 зуб. чеснока
- 1 луковица
- 2 ст. л. томатной пасты
- 200 мл воды
- 2 ст. л. муки
- молотый черный перец по вкусу
Приготовление
- Измельчите лук и чеснок с помощью блендера. Добавьте фарш, соль, перец и сметану, хорошо перемешайте.
- От полученного фарша оторвите кусочек, разомните руками в лепешку, положите в центр гриб и сформируйте шарик. Таким же образом сделайте остальные тефтели.
- Смажьте форму для запекания оливковым маслом, обваляйте фрикадельки в муке и выложите в емкость. Запекайте 15 минут при температуре 200 градусов.
- Для заливки смешайте томатную пасту, соль, перец и воду. Залейте тефтели соусом и верните в духовку еще на 30 минут.
Тефтели с клецками
В Беларуси такие тефтели часто подают на обед. Попробуйте и вы сытное блюдо из доступных ингредиентов.
Ингредиенты
- 250 г картофеля
- 300 г фарша
- 1 луковица
- 180 г муки
- 1 яйцо
- 2–3 зуб. чеснока
- 30 г сливочного масла
- 400 мл молока
- 1 ч. л. паприки
- 0,5 ч. л. сушеного базилика
- соль по вкусу
- молотый черный перец по вкусу
Приготовление
- Смешайте фарш, измельченный лук и чеснок, по 0,5 ч. л. паприки и базилика, соль и перец по вкусу. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики.
- Отварите картофель в подсоленной воде, слейте жидкость и разомните в пюре. Добавьте 150 г муки и яйцо. Хорошо перемешайте до однородности. Смажьте руки растительным маслом и сделайте из картофеля шарики такого же размера, как тефтели.
- Обжарьте тефтели на подсолнечном масле и выньте из сковороды, и добавьте в нее сливочное масло и 1 ст. л. муки. Перемешайте венчиком, влейте молоко и еще раз перемешайте.
- Выложите в соус фрикадельки и картофельные шарики. Залейте водой так, чтобы соус полностью покрыл клецки. Добавьте соль и паприку, перемешайте и накройте крышкой. Готовьте 15 минут, периодически помешивая. Посыпьте укропом и подавайте горячим.
Каждый из рецептов поможет вам сытно и вкусно накормить семью. К тому же, готовить мясные тефтели с начинкой очень просто. Попробуйте все варианты и напишите, какой понравился больше. А детали сможете увидеть в видео.
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