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Крумплилевеш (Krumplileves)

Крумплилевеш (Krumplileves)

Крумплилевеш (венг. Krumplileves) — это очень простой и быстрый картофельный суп с колбасой, очень популярный в венгерской кухне.

Он достаточно густой, очень сытный и приходится весьма кстати в холодное время года. Крумплилевеш и насытит, и согреет и не займет много времени для приготовления. Всего-то потребуется около получаса, и это включая подготовку и нарезку продуктов.

Еще приятно то, что нет каких-либо строгих требований к ингредиентам, вместо варено-копченой колбасы можно смело использовать нарезанные кусками купаты или просто обойтись фрикадельками.  Но колбаса придает супу легкий аромат дымка.

Если совсем нет желания использовать мясную составляющую, то можно обойтись и без нее.  Состав и количество овощей также может варьироваться.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Для венгерского супа Крумплилевеш  понадобится

Крумплилевеш (Krumplileves)

На 3 порции

  • Картофель.  3 средних клубня.
  • Варено-копченая колбаса. 100-150 гр. Лучше всего подойдет краковская.
  • Репчатый лук. 1 шт.
  • Морковь. 1 шт.
  • Чеснок. 2-4 зубчика.
  • Сельдерей. 1 стебель (опционально).
  • Лавровый лист. 1 шт.
  • Мука. 2 столовые ложки.
  • Паприка. 1 столовая ложка.
  • Соль. По вкусу.
  • Черный молотый перец. По вкусу.
  • Копченая паприка. По вкусу (опционально).
  • Хлопья чили. По вкусу (опционально).
  • Растительное масло. 4-5 столовых ложек.

Для подачи

  • Сметана.
  • Винный или яблочный уксус. 6%. По вкусу и желанию.
  • Зелень.
  • Хлеб.

Готовим венгерский картофельный суп с колбасой Крумплилевеш

Морковь чистим и нарезаем небольшими кусочками.  Репчатый лук очищаем и нарезаем мелким кубиком. Также небольшими кусочками нарезаем стебель сельдерея, если вы его используете.

Чеснок чистим и мелко нарезаем ножом. Не пользуйтесь прессом для чеснока, в данном рецепте это совсем не нужно.

Заодно сразу нарезаем зелень для подачи.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Колбасу нарезаем тонкими кругами. Большую часть нарезки нарезаем на четвертинки, чтобы было удобнее есть, а остальное будет использоваться, скорее, как пущее украшение супа в тарелке.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Картофель нарезаем небольшими кусочками.

Крумплилевеш (Krumplileves)

В кастрюле или, что удобнее, в сотейнике, разогреваем 1 столовую ложку растительного масла и выкладываем колбасу.

Крумплилевеш (Krumplileves)

При частом помешивании быстро обжариваем колбасу до легкой золотистой корочки.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Выкладываем колбасу на тарелку и в то же масло, что осталось в сотейнике, выкладываем нарезанные лук, сельдерей и морковь.

Солим и перчим по вкусу, учитывая что соль и перец для всего объема супа.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Также часто помешивая, обжариваем до мягкости моркови, после чего всыпаем нарезанный чеснок.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Перемешиваем, еще с минуту обжариваем  и добавляем в сотейник нарезанную картошку, обжаренную колбасу и лавровый лист.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Заливаем все 1 литром воды (может потребоваться немного больше, овощи должны быть с запасом покрыты водой) или бульоном, если хотите совсем насыщенный вкус.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Доводим будущий Крумплилевеш до кипения, снижаем нагрев и под крышкой варим до готовности картошки. Поскольку куски картофеля маленькие, то вряд-ли это займет более 10-15 минут.

Пока варится картошка, в сковородке разогреваем оставшееся растительное масло и всыпаем в него муку.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Постоянно помешивая, обжариваем муку в масле до достаточно сильного изменения цвета.   После чего обязательно снимаем сковородку с огня и всыпаем паприку. В этот момент можно также добавить и копченую паприку, и хлопья чили, если вы хотите сделать суп более острым.

Если не снять сковородку с плиты, то паприка сразу начнет  пригорать.

Крумплилевеш (Krumplileves)

Быстро и тщательно перемешиваем муку с паприкой.

Крумплилевеш (Krumplileves)

К этому моменту картофели или уже сварился, или во-вот сварится.

Выкладываем в сотейник муку с паприкой и очень тщательно размешиваем, чтобы не было комков

Крумплилевеш (Krumplileves)

Варим суп еще  примерно 5 минут, убеждаемся в готовности картошки и выключаем огонь.  Удаляем лавровый лист и даем супу настояться минут 10.

Вот и все.  Крумплилевеш — венгерский картофельный суп с колбасой  готов.

Разливаем суп по тарелкам, обязательно в тарелку добавляем сметану и нарезанную зелень.  Венгры любят еще влить в суп немного слабого винного или яблочного уксуса.

К супу подаем деревенский хлеб, нарезанный крупными ломтями.

Крумплилевеш (Krumplileves)

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