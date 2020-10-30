Рецепт печени "По-берлински"

Приготовьте печень по нашему рецепту и вы не пожалеете!

Ингредиенты

печень — 0,5 кг;

лук репчатый — 0,2 кг;

яблоки — 0,2 кг;

соль поваренная — по вкусу;

смесь из молотых перцев — по вкусу;

масло подсолнечное для жарки — 1 ч.л.

Как приготовить

Берём яблоки и извлекаем семена, нарезаем лук полукольцами. А печень промываем, очищаем и режем произвольно. Далее прогреваем сковородку и вливаем масло, жарим яблоки со всех сторон, нарезанные кольцами. Яблоки должны получиться мягкими, не теряя формы. Затем обжариваем лук до золотистой корочки и также откладываем в тарелку. Поджариваем кусочки печени, солим и перчим по вкусу. Теперь поджаривая последнюю партию печени выкладываем слоями — лук, яблоки, опять печень, лук, яблоки. Ставим сковороду на маленький огонь и тушим пять минут. Выключаем пламя и даём блюду настояться примерно минут 15-20.

Желаем вам приятного аппетита!