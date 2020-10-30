Рецепт печени "По-берлински"

Приготовьте печень по нашему рецепту и вы не пожалеете!
Ингредиенты
- печень — 0,5 кг;
- лук репчатый — 0,2 кг;
- яблоки — 0,2 кг;
- соль поваренная — по вкусу;
- смесь из молотых перцев — по вкусу;
- масло подсолнечное для жарки — 1 ч.л.
Как приготовить
- Берём яблоки и извлекаем семена, нарезаем лук полукольцами.
- А печень промываем, очищаем и режем произвольно.
- Далее прогреваем сковородку и вливаем масло, жарим яблоки со всех сторон, нарезанные кольцами.
- Яблоки должны получиться мягкими, не теряя формы.
- Затем обжариваем лук до золотистой корочки и также откладываем в тарелку.
- Поджариваем кусочки печени, солим и перчим по вкусу.
- Теперь поджаривая последнюю партию печени выкладываем слоями — лук, яблоки, опять печень, лук, яблоки. Ставим сковороду на маленький огонь и тушим пять минут. Выключаем пламя и даём блюду настояться примерно минут 15-20.
Желаем вам приятного аппетита!
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