БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Рецепт печени "По-берлински"

Рецепт печени "По-берлински"

Приготовьте печень по нашему рецепту и вы не пожалеете!

Ингредиенты

  • печень — 0,5 кг;
  • лук репчатый — 0,2 кг;
  • яблоки — 0,2 кг;
  • соль поваренная — по вкусу;
  • смесь из молотых перцев — по вкусу;
  • масло подсолнечное для жарки — 1 ч.л.

Рецепт печени "По-берлински"

Как приготовить

  1. Берём яблоки и извлекаем семена, нарезаем лук полукольцами.
  2. А печень промываем, очищаем и режем произвольно.
  3. Далее прогреваем сковородку и вливаем масло, жарим яблоки со всех сторон, нарезанные кольцами.
  4. Яблоки должны получиться мягкими, не теряя формы.
  5. Затем обжариваем лук до золотистой корочки и также откладываем в тарелку.
  6. Поджариваем кусочки печени, солим и перчим по вкусу.
  7. Теперь поджаривая последнюю партию печени выкладываем слоями — лук, яблоки, опять печень, лук, яблоки. Ставим сковороду на маленький огонь и тушим пять минут. Выключаем пламя и даём блюду настояться примерно минут 15-20.

Желаем вам приятного аппетита!

Рецепт печени "По-берлински"

304

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюдасубпродуктыкухни мира
42
Обсудить

Картина дня

наверх