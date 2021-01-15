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Сало в духовке, вкуснее мяса

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Сало очень нежное и вкусное

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Рецепт:
Подчерёвок 1,5 кг (брюшная часть)
Чеснок 1 головка
Лавровый лист молотый 1/4 чайной ложки
Соль 1,5 чайные ложки
Смесь перцев 1,5 чайные ложки
Вода 3 чайные ложки

Духовку разогреть на 200 градусов.

1. Соединить специи, выдавленный чеснок (по вкусу), 3 ч.л. воды.

Сало в духовке, вкуснее мяса

2. В подчеревке сделать проколы по бокам и сверху. Полученной смесью заполнить проколы и затем натереть весь подчеревок со всех сторон. Промариновать от часа до суток.

Сало в духовке, вкуснее мяса

3. Подчеревок завернуть в фольгу, отправить в дека, запекать в течение часа, полтора.

Сало в духовке, вкуснее мяса

Вот, какая ароматная вкуснотища у нас получилась.

Сало в духовке, вкуснее мяса

Приятного аппетита!

 

 

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