Сало в духовке, вкуснее мяса

Сало очень нежное и вкусное
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Рецепт:
Подчерёвок 1,5 кг (брюшная часть)
Чеснок 1 головка
Лавровый лист молотый 1/4 чайной ложки
Соль 1,5 чайные ложки
Смесь перцев 1,5 чайные ложки
Вода 3 чайные ложки
Духовку разогреть на 200 градусов.
1. Соединить специи, выдавленный чеснок (по вкусу), 3 ч.л. воды.
2. В подчеревке сделать проколы по бокам и сверху. Полученной смесью заполнить проколы и затем натереть весь подчеревок со всех сторон. Промариновать от часа до суток.
3. Подчеревок завернуть в фольгу, отправить в дека, запекать в течение часа, полтора.
Вот, какая ароматная вкуснотища у нас получилась.
Приятного аппетита!
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