Приготовить вино из одуванчиков в домашних условиях не составит особого труда, в результате чего на свет появится восхитительный ароматный напиток, воспетый самим Рэем Брэдбери. А если вы до сих пор не познакомились с одним из самых чудесных романов о детстве и жизни вообще, сделайте это непременно! Возможно, сопровождая чтение бокалом того самого вина, названного писателем «пойманным и закупоренным в бутылки летом». На наш взгляд, такое определение идеально подходит напитку, рецепт которого приведен ниже. Проверьте его на практике и удивите близких изысканным вкусом вина из одуванчиков, которое радует и тело, и душу!

ИНГРЕДИЕНТЫ

питьевая вода – 4 л

цветки одуванчиков – 3 кг

сахар – 1,25 кг

лимон – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

белый изюм – 80–100 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте 3 л воды для вина из одуванчиков. Налейте ее в кастрюлю и доведите до кипения. Цветки одуванчиков отделите от цветоложа и сложите в миску. Залейте 1 л кипящей воды. Оставьте на 3 дня в прохладном месте.

Шаг 2

Получившийся настой цветков одуванчиков темно-коричневого цвета процедите через марлю, сложенную вдвое, в чистую большую кастрюлю слегка их отжимая. Добавьте оставшиеся 2 л воды, предварительно растворив в ней сахар.

Шаг 3

Лимон и апельсин, предназначенные для вина, вымойте и разрежьте на половинки. Выжмите из них сок и добавьте в настой из одуванчиков с сахаром. Изюм вымойте. Также добавьте в настой.

Шаг 4

Кастрюлю с получившейся ароматной жидкостью — основой будущего вина — накройте чистой марлей и оставьте при комнатной температуре для брожения на 2 дня.

Шаг 5

Затем с помощью трубочки (чтобы не попал осадок) перелейте вино в большую бутыль, не доливая до края примерно на четверть объема, и закройте бродильной пробкой (ватой, завернутой в марлю, или тонкой резиновой перчаткой).

Шаг 6

Оставьте бутыль с вином при комнатной температуре до тех пор, пока брожение не прекратится. Затем аккуратно разлейте вино по бутылкам и выдерживайте в течение 3–6 месяцев. За это время вино должно созреть.