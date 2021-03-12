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Свекла + крабовые палочки = потрясающе вкусный салат из самых простых продуктов

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Предлагаю рецепт очень простого и вкусного салата. Все ингредиенты доступные и недорогие. А в итоге получается очень достойное блюдо, которое вполне подойдет для праздничного стола. Обратите внимание, что все составляющие салата измельчаются на терке, а не ножом. Это делает блюдо очень нежным. Кстати, заправлять такой салат можно не только майонезом, но и сметаной, а вот пару зубчиков чеснока очень рекомендую добавить, он придает обалденный аромат и пикантность.

Ингредиенты:

  • свекла вареная или запеченная – 2 шт.
  • крабовые палочки – 100 г
  • яйца вареные – 2 шт.
  • сыр плавленый или твердый – 100 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • майонез/сметана – по вкусу, для заправки

Свекла + крабовые палочки = потрясающе вкусный салат из самых простых продуктов

Салат с крабовыми палочками и свеклой – рецепт с фото:

Готовую свеклу измельчаем на терке с крупными отверстиями. Также трем вареные яйца.

Свекла + крабовые палочки = потрясающе вкусный салат из самых простых продуктов

Далее измельчаем на терке сыр. Можно взять плавленый или обычный твердый. Вкус салата будет немного различаться. Перед тем, как натирать плавленый сыр на терке, его нужно слегка подморозить в морозилке.

Свекла + крабовые палочки = потрясающе вкусный салат из самых простых продуктов

Крабовые палочки тоже будем натирать на терке.

Свекла + крабовые палочки = потрясающе вкусный салат из самых простых продуктов

Весь салат хорошо размешиваем, добавляем майонез и пару зубчиков чеснока для пикантности. Снова хорошо перемешиваем.

Свекла + крабовые палочки = потрясающе вкусный салат из самых простых продуктов

Салат с крабовыми палочками и свеклой готов!

Подавать можно сразу же.

Свекла + крабовые палочки = потрясающе вкусный салат из самых простых продуктов

Приятного аппетита!

 

 

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