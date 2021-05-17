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Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Этот тортик, приготовленный из самых простых ингредиентов, без сливок, сгущёнки, тем не менее, получается очень вкусным, влажным, пропитанным — словом, идеальным. Если вы любите шоколадную выпечку, то этот торт — та самая находка!

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Ингредиенты для бисквита:

  • 3 яйца (разделить желтки и белки);
  • 3 + 3 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 100 мл молока (0,5 стакана);
  • 1/4 ч. л. соли;
  • пакетик ванилина или 1 ч. л. ванильной эссенции;
  • 4 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. какао-порошка;
  • 1/4 ч. л. соды + 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/2 ч. л. лимонного сока.

Ингредиенты для крема:

  • 4 ст. л. кукурузного крахмала;
  • 300 мл воды (1,5 стакана);
  • 200 гр сахара (1 стакан);
  • 4,5 ст. л. какао-порошка;
  • 350 мл молока (почти 1,5 стакана);
  • 1 ч. л. агар-агара;
  • 150 гр сливочного масла.

3 желтка растереть с 3 ст. л. сахара. Влить растительное масло и молоко, перемешать. Сухие ингредиенты (мука, какао, соль, сода, разрыхлитель, ванилин) просеять и всыпать в жидкую смесь.

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Отдельно взбить 3 белка с ещё 3 ст. л. сахара. В процессе взбивания добавить лимонный сок. Взбитые белки добавить постепенно, тремя частями, в шоколадную часть.

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Перелить полученное тесто в форму, пару раз постучать о стол, чтобы убрать все пузырьки воздуха из теста.

Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах около 40-50 минут до сухой палочки.

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Дать бисквиту полностью остыть. Приготовить крем. Отдельно в воде растворить крахмал. Пока отставить в сторону. В кастрюльке смешать молоко, какао, сахар, агар-агар. Довести до кипения на медленном огне.

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Тонкой струйкой влить растворённый в воде крахмал. Помешивая, варить на медленном огне до загущения. В остывший крем добавить размягчённое при комнатной температуре сливочное масло, перемешать до однородной массы.

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Бисквит разрезать на 3 части. Одеть кольцо или любую другую форму, для сборки торта. Слоями, уложить бисквит и жидковатый крем. Отправить в холодильник, чтобы крем стабилизировался, не менее чем на 3 часа.

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Тортик очень шоколадный, а также влажный и сочный, поскольку крем в момент прослаивания бисквита был жидковатым, но в холоде полностью стабилизировался. Приятного аппетита!

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

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