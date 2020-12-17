Тыквенные конфеты с авокадо и курагой

Приготовление 30 минут

Рецепт на: 6 персон

Вкусные полезные конфеты. Тыквенная мука — кладезь полезных микроэлементов, которые необходимы нашему организму.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Основные

тыквенная мука 3 ст. л.

авокадо 1 шт.

курага 100 г

грецкие орехи рубленые 100 г

мед гречишный 2 ч. л.

тыквенное масло 2 ст. л.

соль

Подготовить все необходимые продукты. Курагу залить теплой водой на 20 минут, промыть и обсушить бумажным полотенцем.

Проверить грецкие орехи на наличие перегородок (если имеются, то удалить). Складываем в чащу блендера грецкие орехи и курагу. У авокадо удалям косточку, очищаем его от кожуры и отправляем в чашу блендера.

Добавляем тыквенную муку, тыквенное масло, мед и соль. Мед или другой подсластитель добавляйте по вкусу.

Все измельчаем до почти однородного состояния.

Формируем из полученной массы небольшие шарики и обваливаем в тыквенной муке. Обвалять можно в какао, семенах чиа, семенах мака или сахарной пудре.

Отправляем готовые шарики в холодильник на 30 минут.

Хранить конфеты в холодильнике не больше 3 дней.

Приятного аппетита!