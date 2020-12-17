Тыквенные конфеты с авокадо и курагой

Приготовление 30 минут
Рецепт на: 6 персон
Вкусные полезные конфеты. Тыквенная мука — кладезь полезных микроэлементов, которые необходимы нашему организму.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Основные
|
тыквенная мука
|3 ст. л.
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авокадо
|1 шт.
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курага
|100 г
|
грецкие орехи рубленые
|100 г
|
мед гречишный
|2 ч. л.
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тыквенное масло
|2 ст. л.
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соль
Подготовить все необходимые продукты. Курагу залить теплой водой на 20 минут, промыть и обсушить бумажным полотенцем.
Проверить грецкие орехи на наличие перегородок (если имеются, то удалить). Складываем в чащу блендера грецкие орехи и курагу. У авокадо удалям косточку, очищаем его от кожуры и отправляем в чашу блендера.
Добавляем тыквенную муку, тыквенное масло, мед и соль. Мед или другой подсластитель добавляйте по вкусу.
Все измельчаем до почти однородного состояния.
Формируем из полученной массы небольшие шарики и обваливаем в тыквенной муке. Обвалять можно в какао, семенах чиа, семенах мака или сахарной пудре.
Отправляем готовые шарики в холодильник на 30 минут.
Хранить конфеты в холодильнике не больше 3 дней.
Приятного аппетита!
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