25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Бывает так, что человек не любит выделывать кренделя на кухне - ему подавай что-то попроще, посытнее и без напряга. Прочел, купил, сложил, съел. И вот для вас куча шпаргалок, в которых есть простые, но вкусные рецепты на все случаи кулинарной жизни. Не забудьте поделится с друзьями и добавить в избранное.
Начнем с простого - что завернуть в лаваш
Бутерброды - прекрасный завтрак
И ужасное, как по мне, слово - смузи. Перевод, надеюсь, не требуется. Матча на зеленом смузи - это мятный порошок. Бывает и такое...
Вот вам курица
К курочке горшочки - идеальная еда, без особой возни
И салаты всякие-разные
Супы без проблем
Вот и сладости пошли
Куда же без пиццы
Если кто не знает - тарталетки - это такие маленькие корзиночки из теста. Гости пришли, быстро им выдали и свободны...
Всякие разные соусы
И немного важных для кулинарии вещей бонусом
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