25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Бывает так, что человек не любит выделывать кренделя на кухне - ему подавай что-то попроще, посытнее и без напряга. Прочел, купил, сложил, съел. И вот для вас куча шпаргалок, в которых есть простые, но вкусные рецепты на все случаи кулинарной жизни. Не забудьте поделится с друзьями и добавить в избранное.

Начнем с простого - что завернуть в лаваш

Бутерброды - прекрасный завтрак

И ужасное, как по мне, слово - смузи. Перевод, надеюсь, не требуется. Матча на зеленом смузи - это мятный порошок. Бывает и такое...

Вот вам курица

К курочке горшочки - идеальная еда, без особой возни

И салаты всякие-разные

Супы без проблем

Вот и сладости пошли

Куда же без пиццы

Если кто не знает - тарталетки - это такие маленькие корзиночки из теста. Гости пришли, быстро им выдали и свободны...

Всякие разные соусы

И немного важных для кулинарии вещей бонусом