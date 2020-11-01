БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Лучшие кулинарные книги, которые помогут превратиться в повара | Marie Claire

Бывает так, что человек не любит выделывать кренделя на кухне - ему подавай что-то попроще, посытнее и без напряга. Прочел, купил, сложил, съел. И вот для вас куча шпаргалок, в которых есть простые, но вкусные рецепты на все случаи кулинарной жизни. Не забудьте поделится с друзьями и добавить в избранное.

Начнем с простого - что завернуть в лаваш

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Бутерброды - прекрасный завтрак

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

И ужасное, как по мне, слово - смузи. Перевод, надеюсь, не требуется. Матча на зеленом смузи - это мятный порошок. Бывает и такое...

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Вот вам курица

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

К курочке горшочки - идеальная еда, без особой возни

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

И салаты всякие-разные

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Супы без проблем

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Вот и сладости пошли

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Куда же без пиццы

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Если кто не знает - тарталетки - это такие маленькие корзиночки из теста. Гости пришли, быстро им выдали и свободны...

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

Всякие разные соусы

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

И немного важных для кулинарии вещей бонусом

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

25 офигенных шпаргалок для тех, кто не любит копаться в поваренных книгах

304

 

 

Ссылка на первоисточник
вкусные новостирецепты
43
Обсудить

Картина дня

наверх