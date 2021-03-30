БУДЕТ ВКУСНО!

129 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

304Постный Пирог к чаю. Для постящихся это находка! Без яиц, масла и молока, проще простого, который покоряет с первого кусочка. Бесподобный пирог намного вкуснее торта, а готовится намного проще и быстрее! Этот вкуснейший пирог, с пушистым мякишем и такими аппетитными кусочками кураги, орешков, изюма. Но, самое главное, он станет вам прекрасным подспорьем в дни поста! Этот рецепт отлично подойдет тому, кому некогда готовить, и при этом получите просто волшебный пирог. Процесс приготовления настолько прост, что проще не придумать. Все сложил в миску, перемешал и готово. Приготовить такой пирог сможет каждый и ингредиенты очень доступны. Приятного аппетита, удачного приготовления, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Не потеряйте рецепт – ПОДПИШИТЕСЬ на канал и первыми получите новые, интересные и точные рецепты. Будет еще много всего интересного.

С апельсинов счищаем цедру с помощью терки

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Разрезаем апельсин пополам

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Немного потыкаем вилочкой

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

И выдавливаем сок

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Сок нужно выдавливать к цедре

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Всыпаем сахар

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Вливаем 100 миллилитров растительного масла

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Хорошенько все перемешаем

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Курагу нарежем на маленькие кусочки

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

В миску с соком просеем 250 грамм муки

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Вместе с мукой просеем две чайные ложки разрыхлителя

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Хорошенько перемешаем до однородности

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

К тесту отправим нарезанную курагу, я ещё добавлю орехи и изюм

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Перемешаем

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Тесто выливаем в силиконовую форму и разравниваем

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов на 40-45 минут

Готовность проверяем деревянной палочкой

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

По желанию, посыпаем сахарной пудрой

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Посмотрите, какой аппетитный кусочек

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Приятного аппетита!!!

Неужели он постный? Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего

Pецепт

  • Мука 250 г.
  • Сахар 150 г.
  • Апельсин 2 шт.
  • Масло раст 100 мл.
  • Разрыхлитель 2 ч.л.
  • Курага, орехи, изюм 140 г.
  • Сахарная пудра

 

 

Ссылка на первоисточник
сладкая выпечкапостные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх