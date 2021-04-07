Творожный пасхальный кулич без дрожжей + Три рецепта глазури

Друзья, это очень удачный и вкусный рецепт кулича на творожном тесте и без дрожжей. Тесто получается упругим, мягким и очень вкусным.

Для теста нам понадобится:

мука- 250-300 гр.

* Количество муки зависит от самой муки, от размера яиц и от влажности творога. Поэтому +/- . На видео я очень подробно показываю и рассказываю какое тесто у нас должно быть. Оно должно остаться влажным и липким. Накладывать в пасочки мы будем его ложкой.

Творог-300 гр.

Яйца-3-4 штуки. (если размер М-4 шт., если L -3шт.)

Сахар -150/180 гр.

*Учитывайте, что будет еще сладкая глазурь и сухофрукты. Я добавляю 150 гр. сахара.

Ванильный сахар- 20 гр.

Сливочное масло- 70 гр. Я использовала с.м. комнатной температуры. Но, если не было времени его "согреть", тогда можно его растопить и добавлять уже жидкое, растопленное с.м.

Разрыхлитель -15 гр.

Цедра апельсина или лимона, это по желанию. Я добавила гранулы из апельсиновой цедры, кроме аромата, это придает приятный оранжевый цвет тесту.

щепотка соли.

Сухофрукты по желанию. Я добавила 70 гр. кураги и 70 гр. изюма, предварительно их замачивала в горячей воде.

Глазурь 1.

На 1 кулич 2 ст. л. сгущеного молока,

2 ст.л. сухого молока.

Глазурь 2.

Вода + сахарная пудра.

Глазурь 3.

30 гр. сухого молока,

1 ч.л. сахарной пудры,

10-12 мл. теплой воды.

* Консистенция глазури зависит от того, что вы хотите в итоге. Чтобы она была просто как шапочка или с подтеками. Если вы хотите подтеки, она должна быть более жидкой. На видео я этот момент подробно объясняю.

По глазури ингредиенты даны из расчета на 1 кулич, чтобы было проще сориентироваться по своему количеству куличей.

Консистенция дана "с подтеками". Если вы хотите только шапочку, добавьте больше сухого компонента.

*Размер формы для куличей 9 мм. И из этого количества теста у меня получилось 4 кулича.

Приготовление:

взбиваем яйца с сахаром до первых пузырьков, добавляем ванильный сахар и щепотку соли и продолжаем взбивать до образования светлой пышной яичной массы. Она у вас заметно увеличится в объеме и посветлеет. В этот момент добавляем сливочное масло и цедру.

Если вы используете зернистый творог, его нужно протереть через сито или "разбить" контактным миксером или в блендере.

Затем, добавляем в тесто творог частями, взбиваем. В муку добавляем разрыхлитель и частями добавляем ее в тесто. Тут важно не добавить муки много!! Поэтому, я посоветовала бы подготовить отдельно 200 гр. муки и ее смешать с разрыхлителем. И вторая порция- 50 \100 гр. Так вы подстрахуете себя. Добавите сначала 200 гр., а потом будете смотреть на консистенцию теста.

В готовое тесто добавляем сухофрукты. Самое время включить духовку на 170 градусов разогреваться.

Бумажные формы смазываем подсолнечным маслом. В каждую форму кладем 280 -300 гр. теста. Чтобы получить красивую, ровную шляпку, сглаживаем неровности теста тыльной стороной столовой ложки, смазанной подсолнечным маслом.

Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 40 минут в режиме верхний/нижний жар без конвенции. На последних 3-5 минутках меняем режим на верхний жар с конвенцией, чтобы получить румяную, красивую шляпку.

Когда куличи готовы, оставляем их остывать.

Приготовление глазури очень простое, мы просто соединяем ингредиенты, хорошо все смешивая и наносим на шляпки. Украшаем по своему желанию.

Если вы хотите получить плотный слой глазури, можно сделать несколько покрытий.

Тесто получается очень упругим, нежным и ароматным!! И что приятно, все готовиться быстро! :)