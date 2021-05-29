БУДЕТ ВКУСНО!

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Запеченная капуста с соусом Дор-Блю

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Она и сама по себе блюдо, но я решила подать со свиными колбасками. Также отлично эту капусту посыпать при подаче грецкими орехами или обжаренными кусочками бекона.

Заказ в магаз:

  • Капуста белокочанная - 1,5-2 кг (чем кочан меньше, тем лучше)
  • Кориандр
  • Укроп - 30 гр
  • Сыр твердый - 50 гр
  • Сыр Дорблю - 150 гр
  • Сливки 22% - 200 мл

Опционально: Свиные колбаски/Сливочное масло 15 гр

1. Капусту разделяем на доли, посыпаем кориандром, заворачиваем в фольгу и ставим в духовку при 180 градусах на 20-30 минут

2. Тем временем поджарим сосиски и сделаем соус

3. Для соуса натираем сыр, смешиваем его со сливками, доводим до кипения и выключаем

4. Вытаскиваем капусту, посыпаем солью, перцем обжариваем по очереди с двух сторон до золотистой корочки (Я использовала жир от колбасок. Если вы решили подать капусту без них - смажьте сковороду сливочным маслом)

5. Капусту при подаче поливаем соусом, посыпаем укропом

6. ...

7. Profit!

 

 

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