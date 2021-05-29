Запеченная капуста с соусом Дор-Блю

Она и сама по себе блюдо, но я решила подать со свиными колбасками. Также отлично эту капусту посыпать при подаче грецкими орехами или обжаренными кусочками бекона.
Заказ в магаз:
- Капуста белокочанная - 1,5-2 кг (чем кочан меньше, тем лучше)
- Кориандр
- Укроп - 30 гр
- Сыр твердый - 50 гр
- Сыр Дорблю - 150 гр
- Сливки 22% - 200 мл
Опционально: Свиные колбаски/Сливочное масло 15 гр
1. Капусту разделяем на доли, посыпаем кориандром, заворачиваем в фольгу и ставим в духовку при 180 градусах на 20-30 минут
2. Тем временем поджарим сосиски и сделаем соус
3. Для соуса натираем сыр, смешиваем его со сливками, доводим до кипения и выключаем
4. Вытаскиваем капусту, посыпаем солью, перцем обжариваем по очереди с двух сторон до золотистой корочки (Я использовала жир от колбасок. Если вы решили подать капусту без них - смажьте сковороду сливочным маслом)
5. Капусту при подаче поливаем соусом, посыпаем укропом
6. ...
7. Profit!
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