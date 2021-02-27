Аргентинское печенье «Альфахорес». Рецепт

Вот такое испеклось аргентинское печенье под названием «Альфахорес». Рецепт не желаете? Печенье получается очень вкусное, нежное и на вид - весьма аппетитное и праздничное.

Ингредиенты:

кукурузный крахмал - 300 грамм,

мука пшеничная - 200 грамм,

разрыхлитель - 2 ч.л,

сливочное масло (комнатной температуры) - 200 грамм,

сахар - 150 грамм,

яичные желтки - 3 шт,

коньяк или ликер - 3 ст.л,

ванилин,

кокосовая стружка - 100 грамм,

сгущенное молоко (отварить) - 1 банка,

грецкие орехи (тонко нарезать) - 100 грамм.

Способ приготовления

В миске соединить вместе просеянную муку, крахмал и разрыхлитель.

Взбить сахар со сливочным маслом, продолжая взбивать добавить по одному желтку. Добавить ванилин и коньяк. Добавить мучную смесь и тщательно размешать. Замесить тесто (тесто получится очень нежное). На заметку: тесто будет прилипать к рукам, но в процессе замешивания перестанет, муку добавлять не нужно!

Полученное тесто разделить на две части. Каждую из частей раскатать в лепешку толщиной 0,5 см. Вырезать из теста кружочки (или прямоугольники) диаметром 3-4 см.

Вырезанное круглое печенье разложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 15-20 минут (не дольше).

Готовое печенье остудить. Соединяем по 2 кружочка вместе (печенье смазываем вареной сгущенкой и сверху кладем второе). По бокам печенье также смазываем сгущенкой и обсыпаем кокосовой стружкой и очень тонко нашинкованными грецкими орехами.



Аргентинское печенье «Альфахорес» хранить в закрытой посуде или коробочке. Приятного аппетита!