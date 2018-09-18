Перец фаршированный творогом, брынзой и твердым сыром

Легкое и вкусное блюдо, которое можно подать самостоятельно на второе, а можно и как закуску))) Оооочень удачный рецепт!!! Перчики получаются просто бесподобные! Сочные, румяные и ароматные:) Как вариант, в начинку можно добавить любой наполнитель по вкусу - курицу, ветчину, рыбу, креветки и т.д... Вкусно всегда! Рекомендую!!!
Ингредиенты:
Перцы вымыть, разрезать пополам и очистить от семечек. Хвостики я оставила)))
Смазать половинки перцев растительным маслом, выложить на противень и немного посыпать солью.
Запекать в духовке разогретой до 200 градусов до мягкости (до почти готовности).
Для начинки смешать творог, натертую брынзу и твердый сыр, яйца, сметану или майонез, чеснок через пресс, мелко рубленную зелень. Посолить и поперчить по вкусу, вымешать.
Получившейся начинкой нафаршировать перцы и запекать еще 20-25 минут при 180 градусах.
Подавать в теплом виде как основное блюдо, либо в холодном как закуску.
Приятного вам аппетита!!!
Ингредиенты:
- 5 средних красных перца
- 300 гр. творога
- 100 гр. брынзы (или сыра "фета")
- 100 гр. твердого сыра
- 1-2 яйца
- 2-3 ст.л. сметаны, или легкого майонеза
- 1-2 зубчика чеснока
- свежая зелень по вкусу
- соль, перец по вкусу
- растительное масло
Перцы вымыть, разрезать пополам и очистить от семечек. Хвостики я оставила)))
Смазать половинки перцев растительным маслом, выложить на противень и немного посыпать солью.
Запекать в духовке разогретой до 200 градусов до мягкости (до почти готовности).
Для начинки смешать творог, натертую брынзу и твердый сыр, яйца, сметану или майонез, чеснок через пресс, мелко рубленную зелень. Посолить и поперчить по вкусу, вымешать.
Получившейся начинкой нафаршировать перцы и запекать еще 20-25 минут при 180 градусах.
Подавать в теплом виде как основное блюдо, либо в холодном как закуску.
Приятного вам аппетита!!!
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