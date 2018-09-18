Перец фаршированный творогом, брынзой и твердым сыром

5 средних красных перца

300 гр. творога

100 гр. брынзы (или сыра "фета")

100 гр. твердого сыра

1-2 яйца

2-3 ст.л. сметаны, или легкого майонеза

1-2 зубчика чеснока

свежая зелень по вкусу

соль, перец по вкусу

растительное масло

Перцы вымыть, разрезать пополам и очистить от семечек. Хвостики я оставила)))Смазать половинки перцев растительным маслом, выложить на противень и немного посыпать солью.Запекать в духовке разогретой до 200 градусов до мягкости (до почти готовности).Для начинки смешать творог, натертую брынзу и твердый сыр, яйца, сметану или майонез, чеснок через пресс, мелко рубленную зелень. Посолить и поперчить по вкусу, вымешать.Получившейся начинкой нафаршировать перцы и запекать еще 20-25 минут при 180 градусах.Подавать в теплом виде как основное блюдо, либо в холодном как закуску.Приятного вам аппетита!!!