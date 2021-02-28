Сытно и ярко: 4 супа, которые поднимут настроение в феврале

Если последний месяц зимы для вас обычно проходит по сценарию «достать чернил и плакать», самое время вызывать подкрепление — яркие и сытные супы. Уже сам процесс их приготовления поднимает настроение: нарезание овощей и помешивание бульона — вполне себе медитативное занятие. Делимся рецептами!

Вот несколько правил, которые сделаю суп вкуснее:

Варите бульоны из мяса на кости. «Это сделает вкус блюда насыщеннее», — говорит Виктория Исакова, фудблогер и автор бестселлера «Несладкая книга. 48 простых рецептов для быстрой, неторопливой и ленивой трапезы».

Не бойтесь смешивать в супе мясо и рыбу. «Такое сочетание часто рождает очень оригинальные по вкусу блюда, взять, например, чаудер», — добавляет Виктория Исакова.

Добавляйте в супы запеченные в кожуре овощи. «Тонкую кожицу снимайте с них непосредственно перед тем, как отправить овощи в блюдо», — советует Виктория Исакова.

Мы попросили Викторию Исакову поделится с нами несколькими оригинальными рецептами первых блюд.

Суп из запеченных перцев с брынзой и кориандром

Ингредиенты. 200 мл сливок или молока, 60 г брынзы, 4 болгарских перца, 1 морковь, луковица, зубчик чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. копченой паприки, ½ ч.

л. соли, ½ ч. л. молотого чили, ½ ч. л. молотого кориандра.

Инструкция. Перцы положите на противень, смажьте со всех сторон растительным маслом и поставьте в разогретую до 180 °С духовку на 30–40 минут. За это время они должны немного обгореть и стать мягкими. Сразу после выпечки поместите их в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Затем удалите тонкую шкурку на поверхности и семена внутри.

Нашинкуйте лук и морковь. В глубокой сковороде нагрейте растительное масло, чеснок раздавите плоской стороной ножа, обжарьте пару минут и извлеките из масла (но не выбрасывайте, он пригодится позже). В горячее чесночное масло всыпьте лук и морковь, добавьте соль и молотые специи, обжарьте на среднем огне 3–4 минуты, влейте молоко или сливки, доведите до кипения, снимите с огня. Пробейте блендером вместе с перцами и обжаренным зубчиком чеснока до состояния пюре. Разлейте суп по тарелкам, сверху покрошите брынзу. Подавайте с гренками.

Чаудер

Ингредиенты. 3 стаканы воды или рыбного бульона, 2–3 средних картофелины, 1 ст. сливок 20%, 200 г лосося (или семги), 150 г копченого бекона, крупная луковица, 1 морковь, небольшая баночка кукурузы, 1 стебель сельдерея, 30 г сливочного масла, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 2 лавровых листа, пучок петрушки для подачи.

Для рыбного бульона: голова семги (или лосося, 1 л воды, 1/2 ч.л. соли, лавровый лист.

Инструкция. Сварите рыбный бульон: залейте водой в кастрюле рыбью голову, добавьте соль и лавровый лист, варите на небольшом огне в течение получаса.

Лук, морковь, картофель и сельдерей нарежьте кубиками. В большой кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте полоски бекона с двух сторон до хруста. Готовый бекон отложите в сторону (он пригодится позже). В кастрюлю, где жарился бекон, влейте растительное масло, обжарьте 5–7 минут на среднем огне лук, морковь и сельдерей до карамелизации овощей, убавьте огонь. Добавьте муку, хорошо перемешайте с овощами, обжарьте несколько минут. Медленно влейте 3 стакана горячего рыбного бульона.

Добавьте картофель и кукурузу вместе с соком, варите под крышкой около 15 минут до готовности картофеля. Свежую рыбу и обжаренный бекон нарежьте средними кусочками. Когда картофель будет почти готов, влейте сливки, посолите, поперчите, добавьте рыбу и бекон. Прокипятите пару минут и снимите с огня. Подавайте со свежим хлебом и петрушкой.

Луковый суп

Ингредиенты. 1 кг лука, 400 мл говяжьего бульона, 100 мл портвейна или крепленного белого вина, 100 г сливочного масла, 50 г тертого твердого сыра, 50 г тростникового сахара, 4 кусочка белого хлеба, маленький пучок свежего тимьяна, 1 ч. л. соли, 2 лавровых листа.

Инструкция. Очистите лук, нарежьте его соломкой, но не слишком мелко. В большой жаропрочной кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, всыпьте лук, соль и сахар. Тушите лук на среднем огне около 30 минут, накрыв крышкой и периодически помешивая лопаткой.

Затем влейте алкоголь, снова накройте крышкой и уберите кастрюлю в разогретую до 180 °С духовку на 1,5 часа. За это время лук карамелизуется и уменьшится в объеме в несколько раз. Разогрейте говяжий бульон до кипения.

Кастрюлю с луковым супом выньте из духовки, поставьте на огонь, влейте говяжий бульон и добавьте травы. Перевяжите лавр и тимьян ниткой, чтобы в конце варки было удобно извлекать их из супа. Варите суп без крышки еще 20 минут. Готовый суп разлейте по небольшим глубоким тарелкам, сверху положите кусочек поджаренного в тостере хлеба, тертый сыр и запеките в духовке 7–10 минут при 200 °С.

Рамен с курицей и лапшой

Ингредиенты. 500 г куриных ножек, 150 г грибов шиитаке или шампиньонов, 150 г лапши быстрого приготовления, 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 30 г сливочного масла, 2 луковицы, 2 средних моркови, 1 стебель сельдерея, пучок капусты пак-чой или 50 г пекинской капусты, 3 зубчика чеснока, пучок зеленого лука, 3 ст. л. соевого соуса,1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. уксуса (6%), корень имбиря размером с большой палец, кунжут или зеленый лук для подачи.

Инструкция. Овощи для запекания не обязательно чистить. Помойте лук и морковь, разрежьте пополам, выложите на чистый противень без бумаги вместе с куриными ножками, сельдереем и целыми зубчиками чеснока. Сбрызните растительным маслом, присыпьте солью и перцем и отправьте в заранее разогретую до 180 °С духовку на 1,5 часа.

Когда овощи с курицей запекутся, переложите их в большую кастрюлю, противень залейте кипящей водой из чайника и поскребите лопаткой по дну противня, таким способом вы соберете все карамелизованные кусочки мяса и овощей для варки бульона. Воду с противня перелейте в кастрюлю, добавьте еще горячей воды, если необходимо.

Имбирь очистите от кожуры, нарежьте крупными кусочками и добавьте к бульону вместе с соевым соусом, сахаром и уксусом. Варите под крышкой на медленном огне около двух часов, доливая воду (около 1 литра).

Чтобы сварить яйца для рамена, доведите воду до кипения, опустите в нее яйца и варите ровно 6 минут, затем залейте их холодной водой, чтобы сохранить желток мягким, но не жидким. Процедите готовый бульон, от него нам понадобится только курица. Отделите ее от кости, снова верните в бульон и поставьте на огонь. Капусту пак-чой нарежьте кусочками по 3 см и добавьте в бульон. Варите около 5–7 минут. Тем временем на сливочном масле обжарьте грибы до румяной корочки.

«Соберите» сур: в глубокую тарелку положите лапшу, залейте ее кипящим бульоном с курицей, накройте полотенцем и оставьте запариться на 2–3 минуты. Сверху выложите половинку яйца, грибы, курицу и пак-чой. Украсьте кунжутом или зеленым луком.