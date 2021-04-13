Простая курица, но покоряет сразу: готовим с луковой поджаркой и фасолью

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Изысканное блюдо можно по правильному рецепту приготовить даже из банальной курицы, причем сам процесс будет достаточно прост. Мы сначала обжарим мясо, а затем еще и немного протушим его в остром соусе мексиканского стиля, с чесноком, луком и отварной фасолью.

На полкило курицы нам потребуется стакан фасоли, луковица, морковь, 2 столовые ложки томатной пасты, 3 столовых ложки сметаны, 3 зубчика чеснока, пучок укропа и 500 миллилитров воды.

Начинаем с подготовки ингредиентов, здесь все будет просто. Мелко шинкуем лук, морковь пропускаем через крупную терку, курицу разделываем небольшими кусочками.

Мясо солим, перчим и сразу обжариваем на заранее разогретом подсолнечном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Затем снимаем его в миску и на той же сковороде обжариваем также до золотистости лук. К нему добавляем морковь и томатную пасту, 3 ложки сметаны, перемешиваем, чуть подсушиваем все вместе и наливаем на сковороду воду.

Даем соусу закипеть, а после возвращаем курицу в сковороду. Тушим на огне чуть ниже среднего 15 минут.

После добавляем на сковороду отварную фасоль, солим, перчим и натираем 3 зубчика чеснока, в самом конце посыпаем блюдо рубленой зеленью, перемешиваем и готово.

Видеорецепт: